Kroatien gilt laut "Deutschem Ferienhausverband" als eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Populär ist vor allem Urlaub an der kroatischen Adriaküste. Doch auch für einen Besuch in der Hauptstadt Zagreb, in der südlichen Hafenstadt Split oder in Dubrovnik mit seiner bekannten Altstadt - Millionen Touristen fahren jedes Jahr nach Kroatien.

Doch geschieht das auch im Jahr 2020, in der Corona-Krise? Sicherlich, aber unter speziellen Auflagen - den Corona-Regeln, die in Kroatien gelten.

Kroatien-Urlaub 2020: Was ist für Reisende erlaubt?

Das Infektionsgeschehen in Kroatien war in den vergangenen Wochen und Monaten von einer niedrigen Ansteckungsrate und wenigen "Sars-CoV-2"-Infektionen geprägt. Aktuell (Stand: 27. Juni 2020) steigt die Zahl der Betroffenen hingegen an, wie das "Auswärtige Amt" mitteilt. Rund 2400 registrierte Corona-Fälle gibt es in Kroatien derzeit, 107 Menschen sind an den Folgen einer Infektion verstorben. Deshalb ist Vorsicht geboten.

inFranken.de fasst die Corona-Regeln, die in Kroatien gelten, kompakt zusammen: