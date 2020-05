Corona-Lockerungen: Wann dürfen Kinos und Theater wieder öffnen?

Autokinos boomen momentan. Auch in Franken eröffnet ein Autokino nach dem anderen. Oft werden aber keine neuen Filme, sondern eher Klassiker und Evergreens gespielt.

Doch auch die normalen Kinos hoffen auf eine baldige Wiedereröffnung, denn seit dem 17. März mussten sie in Bayern geschlossen bleiben.

Offizieller Termin für die Öffnung von Kinos und Theatern steht fest

Das Cinecitta' Kino in Nürnberg ging von einer Wiedereröffnung der Kinosäle am Donnerstag, den 04. Juni 2020 aus. Davor wird am Mittwoch, den 27. Mai 2020, das Open Air Kino auf dem Dach des Cinecitta' in Nürnberg stattfinden.

Das offizielle Datum für die Wiedereröffnung von Theatern und Kinos im Freistaat ist nun der 15. Juni, verkündete Markus Söder in der Pressekonferenz am 26. Mai 2020. Auch Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen sollen ab diesem Zeitpunkt wieder stattfinden können.

Kinokarten können beim Cinecitta' momentan ausschließlich online gekauft werden, genauso wie Snacks und Getränke. Das Cinecitta' hat bereits Hygiene- und Sicherheitskonzepte ausgearbeitet.

Hygienekonzept von Cinecitta' Nürnberg

Beispielsweise sollen durch zeitversetzten Filmbeginn und Auslass am Ende Besucherströme verhindert werden. Im Gebäude, beim Einlass und Auslass und bei Toilettengängen besteht eine Maskenpflicht. Sobald man aber seinen Sitzplatz eingenommen hat, darf die Maske abgenommen werden. Zusätzlich soll unter anderem mehr gelüftet und verstärkt gereinigt werden. Die Sitzplätze dürfen je nach Saal nur zu einem Drittel, beziehungsweise 60 Prozent, belegt werden.