ist 2021 auf großer Tour In Franken ist er gleich viermal live zu sehen und erleben: Kulmbach: 20. April 2021 Bad Staffelstein: 5. September 2021 Coburg: 7. Oktober 2021 Bad Neustadt: 5. November 2021

Wenn ein überzeugter Besserwisser im gestrickten Pullunder vor dem Publikum steht und einen Haufen schwer verständlicher Aussagen von sich gibt, kann nur die Rede von Olaf Schubert sein. Doch damit nicht genug: Zu allem, was der weltverbessernde Wortakrobat von sich gibt, wird bei seinen Shows zudem noch getanzt und musiziert.

Zeit für Rebellen: Mit Charme und Witz zur Kult-Ikone

Dass Olaf Schubert national wie international zu den ganz Großen gehört. Nun, das gilt als unumstößlich. Schließlich hat er nicht nur die Wende im Osten eingeleitet, sondern auch alle anderen Umwälzungen der Welt live im Fernsehen verfolgt. Doch jetzt, jetzt ist Schuberts Zeit wirklich gekommen: die Zeit der Rebellen!

Rebell war Schubert freilich schon immer. Niemals schwamm er mit dem Strom. Aber auch nicht dagegen. Ein Schubert schwimmt neben dem Strom. Auf dem Trockenen, denn dort kann er laufen. Er ist eben vor allem ein sanfter Rebell. Und einer mit Augenmaß obendrein.

Einer, der nicht vorsätzlich unter die Gürtellinie geht, sondern dort zu Hause ist. Schließlich gehören auch diese Körperregionen für einen aufgeklärten jungen Mann seines Alters mittlerweile zum Alltag.

Wie kaum ein Zweiter versteht sich Olaf zudem darauf, die Sorgen und Nöte der Frauen ernst zu nehmen. Auf der Bühne gibt er eben immer alles - versetzt Berge. Nur um damit Gräben zuzuschütten. Man könnte es auch einfacher sagen: Schubert macht alles platt. Indem er redet, singt und gelegentlich auch tanzt. Und so verwundert es kaum, dass die überwältigende Mehrheit seiner zahlreichen weiblichen Fans mittlerweile Frauen sind.

Auch die für 2020 geplante Tour des Künstlers musste coronabedingt verschoben werden.

Umso mehr können sich die Fans über vier Termine in 2021 freuen - drei davon in Oberfranken, einer in Unterfranken: Insofern es die Corona-Pandemie zulässt, wird er am 20. April 2021 in Kulmbach (20 Uhr, Dr.-Stammberger-Halle), am 5. September 2021 in Bad Staffelstein (19 Uhr, Seebühne im Kurpark) und am 7. Oktober 2021 in Coburg (20 Uhr, Kongresshaus Rosengarten) live zu sehen sein. Am Freitag, 5. November, gastiert er um 20 Uhr in der Stadthalle in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld). Großherzig wie er ist, verkauft Olaf die Tickets an fast alle, denn ihn live zu erleben, ist Menschenrecht!

Für 2022 sind übrigens zahlreiche weitere Auftritte von Olaf Schubert in Franken geplant: am Donnerstag, 17. März 2022, in Bamberg (Konzert- und Kongresshalle), am Freitag, 18. März 2022, in Hof (Freiheitshalle), am Freitag, 25. März 2022, in Alzenau (Räuschberghalle), am Dienstag, 29. März 2022, in Schweinfurt (Stadthalle); am Sonntag, 6. November 2022, in Lohr am Main (Stadthalle)

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

