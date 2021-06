Top 10 -Campingplätze in Mittelfranken: Die schönsten Anlagen rund um Nürnberg

Anfahrt und Kontakt:

Campingplatz Heiligenmühle, Heiligenmühle, 91227 Leinburg

Telefon: 09120 222

E-Mail: info@campingplatz-heiligenmühle.de

Internet: Campingplatz Heiligenmühle

#6: Campingplatz Pegnitz-Camping

Der Campingplatz Pegnitz-Camping ist sehr idyllisch direkt an der Pegnitz gelegen. Der Bahnhof Hohenstadt ist ganz in der Nähe, was für einen Tagesausflug ins knapp 40 Minuten entfernte Nürnberg einlädt. Neben modernen Sanitäranlagen finden Sie hier Grillplätze, als auch Einkaufsmöglichkeiten. Direkt am Campingplatz führt der Pegnitztal-Radweg vorbei - perfekt für alle, die eine Rad- oder Wandertour machen möchten.

Anfahrt und Kontakt:

Campingplatz Pegnitz-Camping, Eschenbacher Weg 4, 91224 Pommelsbrunn

Telefon: 09154 1500

E-Mail: camping.mueller@t-online.de

Internet: Campingplatz Pegnitz-Camping

#7: Campingplatz zur Mühle in Zirndorf

Eine weitere ruhige, sehr idyllisch an der Bibert gelegene Camping-Möglichkeit ist der Campingplatz zur Mühle. Dieser Platz ist sehr familienfreundlich, so ist hier auch ein toller Kinderspielplatz zu finden. Von hier aus sind Sie sowohl zügig in Nürnberg, als auch im Playmobil Funpark, im Freizeitland Geiselwind und im Kletterwald Weiherhof.

Anfahrt und Kontakt:

Campingplatz zur Mühle, Seewaldstraße 75, 90513 Zirndorf

Telefon: 09116 93801

Internet: Campingplatz zur Mühle

#8: Camping in Berg bei Neumarkt

Der idyllische Campingplatz in Berg bei Neumarkt ist ein überschaubarer Ort für alle Camper, die sich dem Stadttrubel und Massentourismus entziehen wollen. Durch die waldreiche Umgebung und der Anbindung an verschiedenen Rad- und Wanderwegen bietet er zudem den Ausgangspunkt für verschiedene Touren durch das Nürnberger Land.

Anfahrt und Kontakt:

Campingplatz Berg, Hausheimer Str. 31, 92348 Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz

Telefon: +49 9189 1581

E-Mail: camping-in-berg@t-online.de

Internet: Camping in Berg

#9: Naturcamp Kauerlach:

Umgeben von kleinen Weihern und Wäldern erstreckt sich das im Naturschutzgebiet liegende Naturcamp Kauerlach. Durch die naheliegende Dürerstadt Nürnberg, die toll ausgebauten Radwegnetze, weitläufigen Wanderwege und das nahegelegene fränkische Seenland kommen nicht nur Freizeittouristen, sondern auch Fahrrad- und Motorradfahrer voll und ganz auf ihre Kosten.

Anfahrt und Kontakt:

Naturcamp Kauerlach, Kauerlach 4, 91161 Hilpoltstein

Telefon: 09179-965091

E-Mail: naturcampkauerlach@online.de

Internet: Naturcamp Kauerlach

#10: Camping am Hauenstein

Dieser familienfreundliche Campingplatz bietet genug Platz für Dauercamper, Wohnmobile und Zelte. Der Platz und die unmittelbare Umgebung bieten ein abwechslungsreiches Spektrum an Freizeitaktivitäten, beispielsweise der gepflegte Badesee, mit Wasserrutsche und Sprunganlage oder die sportlichen Einrichtungen Velburgs. Aber auch Kulturliebhaber finden in der nächsten Umgebung Velburgs viele Erlebnisziele.

Anfahrt und Kontakt:

Camping am Hauenstein, Seestr. 9 - 11, Altenveldorf, 92355 Velburg

Telefon: +49 9182/454

E-Mail: info@campingamhauenstein.de

Internet: Camping am Hauenstein

