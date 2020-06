Camping rund um Nürnberg: Das sind unsere sieben Tipps

Camping in und um Nürnberg. Die Einen sind seit Jahren treue Fans, Andere werden es vielleicht erst in diesem Jahr durch die Corona-Krise: Camping verschafft ein ganz besonderes Freiheits-Gefühl. Das Nürnberger Land bietet eine Vielzahl von Campingplätzen für Sie und Ihre Lieben.

Oft sind sie idyllisch von Natur umgeben und garantieren einen 100-prozentigen Erholungsfaktor. Doch auch direkt in Nürnberg finden Sie beispielsweise den KNAUS Campingpark. Das ist für all diejenigen etwas, die sich zwar erholen, jedoch auch die Großstadt nicht missen wollen.

Sieben Top-Campingplätze rund um Nürnberg

In diesem Artikel stellen wir Ihnen sieben der schönsten Camping-Plätze in und um Nürnberg vor.

KNAUS Campingpark Nürnberg

Der KNAUS Campingpark liegt inmitten von Nürnberg, im Volkspark Dutzendteich. Nürnberger Sehenswürdigkeiten wie die Altstadt und die Burg sind nur etwa fünf Kilometer entfernt. Sie können also bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Campingplatz in die Nürnberger Altstadt fahren. Trotz der zentralen Lage liegt der Campingpark direkt an einem Waldstück, weshalb Sie hier getrost die Füße hochlegen und die Ruhe genießen können.

KNAUS Campingpark Nürnberg

Hans-Kalb-Straße 56

90471 Nürnberg

Telefon: 09119 812717

E-Mail: nuernberg@knauscamp.de

Camping Waldsee

Camping im Fränkischen Seenland - das kann man auf dem Campingplatz Waldsee bei Roth-Wallesau, rund 40 Minuten südlich von Nürnberg. Der Campingplatz liegt zwischen dem Brombachsee und dem Rothsee, umrahmt von einem tollen Waldgebiet. Die Campinganlage ist großzügig ausgestattet und verfügt beispielsweise über Stromanschlüsse, Blockhütten und moderne Sanitäranlagen.

Anfahrt und Kontakt

Camping Waldsee

Badstraße 37

91154 Roth-Wallesau

Telefon: 09171 5570

E-Mail: info@camping-waldsee.de

Campingplatz Bergesruh

Mit einer ruhigen Lage und viel Familienfreundlichkeit kann der Campingplatz Bergesruh punkten. Er liegt im Nürnberger Land, eingebettet von Wäldern, Wiesen und Obstbäumen. Der Campingplatz verfügt über moderne Sanitäranlagen und bietet genügend Platz für Dauercamper und Touristen, sowie für alle, die auf der Durchreise sind.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Bergesruh

Illhof 3

90542 Eckental

Telefon: 09126 8956

E-Mail: penning@camping-bergesruh.de

Frankenalb Camping

Frankenalb Camping liegt etwa eine Stunde östlich von Nürnberg bei Etzelwang und ist ein eher kleiner, familienfreundlicher Campingplatz. Hier finden Sie Lagerfeuerstellen mit teilweise überdachten Sitzgelegenheiten und jede Menge Ruhe. Direkt am Campingplatz verläuft der kleine Etzelbach, was die Idylle perfekt macht.

Anfahrt und Kontakt

Frankenalb Camping

Nürnberger Straße 5

92268 Etzelwang

Telefon: 09663 91900

E-Mail: frankenalb-camping@web.de

Campingplatz Heiligenmühle

Der Campingplatz Heiligenmühle liegt ruhig im Nürnberger Land nur 20 Minuten vom Nürnberger Zentrum entfernt. Der Campingplatz ist abgeschieden und liegt an einer alten Mühle - hier können Sie einen erholsamen Urlaub mit einem Abstecher in die Metropole Nürnberg verbinden.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Heiligenmühle

Heiligenmühle

91227 Leinburg

Telefon: 09120 222

E-Mail: info@campingplatz-heiligenmühle.de

Campingplatz Pegnitz-Camping

Der Campingplatz Pegnitz-Camping ist sehr idyllisch direkt an der Pegnitz gelegen. Der Bahnhof Hohenstadt ist ganz in der Nähe, was für einen Tagesausflug ins knapp 40 Minuten entfernte Nürnberg einlädt. Neben modernen Sanitäranlagen finden Sie hier Grillplätze, als auch Einkaufsmöglichkeiten. Direkt am Campingplatz führt der Pegnitztal-Radweg vorbei - perfekt für alle, die eine Rad- oder Wandertour machen möchten.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Pegnitz-Camping

Eschenbacher Weg 4

91224 Pommelsbrunn

Telefon: 09154 1500

E-Mail: camping.mueller@t-online.de

Campingplatz zur Mühle

Eine weitere ruhige, sehr idyllisch an der Bibert gelegene Camping-Möglichkeit ist der Campingplatz zur Mühle. Dieser Platz ist sehr familienfreundlich, so ist hier auch ein toller Kinderspielplatz zu finden. Von hier aus sind Sie sowohl zügig in Nürnberg, als auch im Playmobil Funpark, im Freizeitland Geiselwind und im Kletterwald Weiherhof.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz zur Mühle

Seewaldstraße 75

90513 Zirndorf

Telefon: 09116 93801

