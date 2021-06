Nach Corona-Lockerungen steigt die Nachfrage auf der Zeltwiese Absberg rasant

Die Zeltwiese Absberg befindet sich auf der Badehalbinsel Absberg am Kleinen Brombachsee und ist für Kinder, junge Erwachsene, Familien und Gruppen ideal geeignet. Direkt am See gelegen, bietet die Zeltwiese im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen einen schönen Sandstrand mit großer Liegewiese und eine Vielzahl an Aktivitäten. Ein weiterer Übernachtungs-Tipp am Brombachsee ist das "Floating Village"-Wasserdorf. Es ermöglicht ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis, selbst in Pandemie-Zeiten.

Zeltwiese Absberg: Mehr Anfragen durch Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Wie Franziska Meier vom Management der Zeltwiese Absberg im Gespräch mit inFranken.de erzählt, verlief der Saisonauftakt zuerst sehr schleppend. Seitdem in Bayern jüngst die Corona-Regeln gelockert wurden und die Tourismus-Branche einen leichten Aufschwung verspürt, hätte sich dies jedoch schnell geändert. "Seitdem die Lockerungen bekannt gegeben wurden, haben wir wieder vermehrt Anfragen bekommen", erzählt Meier.

Auf der Zeltwiese gelten neben den üblichen Campingplatz-Regeln auch die Corona-Sicherheitsbestimmungen. "Unter normalen Bedingungen können wir auf der Zeltwiese bis zu 800 Gäste aufnehmen, allerdings müssen wir jetzt erst einmal abwarten, was für Hygiene-Konzepte von der Regierung vorgegeben werden", so Meier. Unklar ist, wie hoch die maximale Besucherzahl in dieser Saison ausfallen wird. Angedacht ist eine Belegung von circa 60 Prozent der Kapazitäten. Übernachten dürfen Geimpfte, Genesene oder Menschen mit einem tagesaktuellen negativen Covid-Test. Sollte jedoch der Inzidenzwert im Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen in 3 aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 100 steigen, sind die Betreiber gezwungen erneut zu schließen. Daher ist es hilfreich, vor der Buchung einen Blick in die tagesaktuellen Inzidenzwerte des Landkreises zu schauen. Diese können sie hier nachlesen.

Grund zur Freude bleibt trotzdem, sowohl für das Team der Zeltwiese als auch für die Gäste. Über das Buchungssystem der Zeltwiese Absberg können sich Interessierte eintragen, sodass der Campingurlaub im Sommer geplant werden kann.

Junges Team bietet Vielzahl an Aktivitäten

Das Team der Zeltwiese Absberg gibt sich auf der Homepage offen und transparent. Was sofort auffällt: Das Projekt wird fast ausschließlich von jungen Menschen betrieben. "Vermutlich kein anderer Campingplatz in Deutschland wird von einem so jungen Team geführt wie die Zeltwiese Absberg", lautet ein Slogan. "Im Sommer haben wir auch mal sehr viele Saisonkräfte, um die 100 Mitarbeiter circa", erzählt Frau Meier.

Kontaktdaten:

Adresse: Badehalbinsel 7, 91720 Absberg

Telefon: +49 9175 4419891

E-Mail: info@zeltwiese-absberg.de

Internet: Zeltwiese Absberg

Koordinaten: 49º08’16“N / 10º52’26“E

Neben der eigenen Wakeboardanlage können Gäste unter anderem einen SUP-Verleih, Kistenklettern, Spielfelder für diverse Ballsportarten oder einen Longboard-Verleih nutzen. Des Weiteren gibt es einen Kiosk mit Brötchenservice, Sanitäranlagen mit WC und Dusche, Abwasch- und Kühlmöglichkeiten, einen Holzpavillon mit Sitzgelegenheiten und zwei Grill- und Lagerfeuerstellen.

