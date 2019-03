Burg Rabeneck in der Fränkischen Schweiz: authentische Mittelalterstimmung vor malerischer Kulisse

Die Höhenburg Rabeneck in Waischenfeld-Rabeneck im Landkreis Bayreuth ist Teil des Naturparks Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst. Die Burg thront auf einem 415 Meter hoch liegenden Felsenvorsprung über dem Tal der Wiesent.

Nach dem Erlöschen des Geschlechts der Rabensteiner in 1742 fiel das Rittergut Rabeneck in den Besitz des Bistums Bamberg. 1975 wurde die Burg an den heutigen Besitzer Norman Schiller verkauft. Seitdem steht sie offen für Besichtigungen und nach Absprache für größere Feste, wie etwa Geburtstage oder Hochzeiten.

Fakten um die Burg Rabeneck

Adresse: Rabeneck 22, 91344 Waischenfeld

Öffnungszeiten: Sonn- und Feiertage von 11 Uhr - 18 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 2,50 Euro, Studenten 1,50 Euro, Schüler 1,00 Euro, Familien (2 Erwachsene plus Kinder) 6,00 Euro

Parkmöglichkeiten: PKW-Parkplätze vorhanden

