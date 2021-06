Ob Action oder Kultur: Hier gibt es eine große Auswahl toller Aktivitäten

Hier gibt es eine große Auswahl toller Aktivitäten inFranken.de präsentiert die Top 10 der Ausflugsziele

Die dritte Corona-Welle ist gebrochen, die Einschränkungen sind fast vollständig aufgehoben und die Temperaturen sind on fire.

Freizeit-Tipps: Das sind unsere Empfehlungen

Der Sommer kann jetzt also endlich losgehen!

Nach Monaten des Zuhause-Rumsitzens können die meisten es wahrscheinlich kaum noch erwarten, wieder rauszugehen und tolle Dinge zu erleben.

Wir haben deshalb die schönsten Ausflusgziele in ganz Unterfranken für Sie und Ihre Familie herausgesucht.

1. Stand Up Paddling in Sand am Main

Wer schon immer einmal die Trendsportart Stand Up Paddling ausprobieren wollte, der sollte unbedingt nach Sand am Main. Hier können Sie stunden- oder auch tageweise ein Board ausleihen und auf dem Baggersee ein paar Runden drehen.

Wer noch keine Erfahrung hat, kann einen professionellen Kurs buchen, um das Handling des Boards zu erlernen, doch laut Thomas Kehrberger, Geschäftsführer des Verleihs, ist das nicht zwingend notwendig: "Das ist wie Laufen lernen. Beim ersten Mal fällt man hin. Aber beim zweiten oder dritten Mal hat man den Dreh langsam raus. Da fällt man dann nur noch gewollt ins Wasser - bei 30 Grad zum Beispiel." Alle, die Lust auf einen schönen Tag am See haben, sind hier genau richtig.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 16 bis 19 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage: 11 bis 19 Uhr

Adresse: Pappelallee 7, 97522 Sand am Main

Pappelallee 7, 97522 Sand am Main Telefon: 0173 659 886 1

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

2. Lasertag in Würzburg

Lasertag ist spätestens seit Barney Stinson absolut legen- warte, es kommt gleich - där!

In Würzburg gibt es direkt am Bahnhof eine große Anlage, in der es montags zwischen 20 und 0 Uhr sogar eine All-You-Can-Tag-Aktion zum Angebotspreis gibt. Termine können Sie online auf der Homepage buchen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 10 bis 24 Uhr

Adresse: Bahnhofplatz 2, 97070 Würzburg

Bahnhofplatz 2, 97070 Würzburg Telefon: 0931 406 308 40

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

3. Deutsches Bunkermuseum in Schweinfurt

Ein etwas anderes Ausflugsziel, das besonders für alle geschichtlich Interessierten perfekt ist, ist das Deutsche Bunkermuseum in Schweinfurt.

Hier können Sie in einem originalen Bunker mit drei Meter dicken Wänden viele spannende Infos über das Leben im Bunker, die Bunkertechnik und die Kommunikation erfahren. Nach eigenen Aussagen ist dies "die größte Ausstellung zum zivilen Luftschutz während des 2. Weltkriegs und des Kalten Kriegs" in Deutschland. Führungen können ab einer Gruppengröße von 10 Personen und unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen online angefragt werden.

Adresse: Ernst-Sachs-Straße 73, 97424 Schweinfurt

Ernst-Sachs-Straße 73, 97424 Schweinfurt Telefon: 0172 652 453 7

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage und bei Facebook.

4. Kletterwald in Schweinfurt

Im Kletterwald in Schweinfurt können Kinder und Erwachsene auf insgesamt 12 Parcours ihren Mut in luftiger Höhe beweisen.

Für die Kleinsten gibt es drei Miniparcours mit einer Höhe von 1,20 Meter und für die Großen und etwas Erfahreneren sogar Pfade in schwindelerregenden 12 Metern Höhe. Die Parcours haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und sind deshalb sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene super geeignet.

Öffnungszeiten:

Samstag, Sonn- & Feiertage: 10 bis 19 Uhr

Öffnungszeiten in den Schulferien:

täglich: 10 bis 19 Uhr

Adresse: Am Baggersee 6, 97424 Schweinfurt

Am Baggersee 6, 97424 Schweinfurt Telefon: 0179 767 777 2

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

5. Casino in Bad Kissingen

Im schicken Smoking mit einem tollen Sportwagen einmal vor den großen Casinos in Monte Carlo vorfahren und sein Glück auf die Probe stellen - ganz im Stile von James Bond: Davon träumen wahrscheinlich viele.

Doch dafür muss man manchmal gar nicht so weit reisen! Auch in Bad Kissingen können Sie in stilvollem Ambiente eine gepflegte Runde Roulette oder Black Jack im Casino spielen und dabei einen Martini trinken - aber natürlich geschüttelt und nicht gerührt!

Hinweis: Spielteilnahme erst ab 21 Jahren. Die Besucher werden gebeten einen gültigen Personalausweis oder einen Führerschein mitzubringen.

Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen und Hilfe finden Sie auf der Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 13 bis 2 Uhr

Freitag & Samstag: 13 bis 3 Uhr

Sonntag: 13 bis 2 Uhr

Adresse: Im Luitpoldpark 1, 97688 Bad Kissingen

Im Luitpoldpark 1, 97688 Bad Kissingen Telefon: 0971 721 30

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

6. Kletter- und Boulderzentrum in Aschaffenburg

Wer auch bei schlechtem Wetter hoch hinaus möchte, der sollte unbedingt ins Kletter- und Boulderzentrum Aschaffenburg.

Hier können Einsteiger und Profis ihr Talent an der Wand beweisen. Termine für einen Zeitslot können Sie online buchen. Nach einer anstrengenden Session können sich die Besucher im integrierten Bistro mit leckeren Snacks und Getränken stärken.

Öffnungszeiten:

Montag: 14 bis 22 Uhr

Dienstag bis Sonntag & Feiertag: 10 bis 22 Uhr

Adresse: Wendelbergstraße 36, 63739 Aschaffenburg

Wendelbergstraße 36, 63739 Aschaffenburg Telefon: 06021 439 476 0

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

7. Heckenwirtschaft des Weinguts Galena in Sommerach

Unterfranken ist eines der bekanntesten Weinanbaugebiete Deutschlands. Und das muss man schließlich auch mal ausnutzen, oder?

Genau das können Sie in schönem Ambiente in der Heckenwirtschaft des Weinguts Galena in Sommerach östlich von Würzburg machen. Hier können Sie feine Rot- und Weißweine, aber auch Barrique- und Eisweine genießen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 16 bis 22 Uhr

Adresse: Turmstraße 11, 97334 Sommerach

Turmstraße 11, 97334 Sommerach Telefon: 09381 936 8

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

8. Führung durch die Weinberge in Würzburg

Wenn Sie die leckeren Weine in der Region allerdings nicht nur probieren möchten, sondern auch viele interessante Infos zum Anbau und der Herstellung der verschiedenen Sorten erfahren möchten, dann sollten Sie unbedingt einmal eine Führung durch die Weinberge in Würzburg machen.

Hierzu bietet zum Beispiel der Stein Wein Pfad Würzburg e. V. zwischen dem 22. Mai und dem 30. Oktober 2021 jeden Samstag um 15 Uhr Führungen an, bei denen selbstverständlich ein kleines Gläschen Wein inklusiver ist.

Adresse: Mittlerer Steinbergweg 5, 97080 Würzburg

Mittlerer Steinbergweg 5, 97080 Würzburg Telefon: 0931 393 140 1

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

9. Terrassenschwimmbad in Bad Kissingen

Bei den aktuell sehr hohen Temperaturen ist ein Ausflug in ein schönes Freibad auch eine tolle Idee! Hier können wir zum Beispiel das Terrassenschwimmbad in Bad Kissingen empfehlen.

Neben einer großen Rutsche und verschiedenen Bereichen für Kinder und Erwachsene gibt es hier auch ein entspannendes Kneippbecken. Derzeit müssen Sie sich vorab online ein Ticket buchen. Eine Übersicht über alle Freibäder in ganz Franken finden Sie hier.

Öffnungszeiten:

täglich: 9 bis 19 Uhr

Adresse: Schwimmbadstraße 9, 97688 Bad Kissingen

Schwimmbadstraße 9, 97688 Bad Kissingen Telefon: 0971 807 134 0

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

10. Kanufahren in Unterfranken

Nicht nur Stand Up Paddling ist ein beliebter Sport im Sommer, auch Kanufahren ist ein großer Spaß für die ganze Familie!

In ganz Unterfranken gibt es verschiedene Kanuverleihe wie zum Beispiel Uferblick in Elfershausen, die teilweise auch geführte Touren in unterschiedlichen Längen anbieten.

Adresse: Bergstraße 1, 97725 Elfershausen

Bergstraße 1, 97725 Elfershausen Telefon: 09704 601 602

Weitere spannende Ausflugsziele in ganz Franken finden Sie in unserem separaten Artikel.