So bunt wie der Herbst sein kann, so unterschiedliche Möglichkeiten bietet er auch etwas in Franken zu unternehmen. In dieser Episode von "Franken erleben" erklären Sandra und Nadine ihre Bucket List für den Herbst, um dir einen Überblick über die verschiedenen möglichen Aktivitäten zu geben.

Bucket List: Das solltest du im Herbst unbedingt tun - Podcast mit Ideen

Wer gerne in der Natur unterwegs ist, kann in den fränkischen Weinbergen wandern. Gleichzeitig kann das Wandern aber auch mit dem Suchen von Pilzen verbunden werden. Doch Vorsicht: Einige Pilze haben auch einen giftigen Verwandten. Der giftige Doppelgänger des Steinpilzes wird dir zum Beispiel in der Episode vorgestellt.

Dir ist es draußen zu kalt? Dann feiere daheim eine Herbst-Party. Als Party-Snack kannst du zum Beispiel einen Kürbis-Muffin backen. Ein leckeres Rezept gibt es in der Episode.

Natürlich haben Nadine und Sandra für dich noch viel mehr Tipps. Wenn du dich inspirieren lassen möchtest, dann hör doch einfach die Episode von "Franken erleben" rein. Es ist garantiert für jeden etwas dabei.

Das ist "Franken erleben"

"Franken erleben" ist ein Podcast für Touristen und Einheimische. Die Hosts Nadine Wüste, Sandra Gräb und Sebastian Ruska sprechen in den Episoden über die verschiedensten Themen bezüglich Franken. Dabei reden sie über Empfehlungen, Erlebnisse und Geschichten. Ab und zu werden auch Experten eingeladen, die ein besonderes Wissen über ein Thema oder eine Region haben. Neue Episoden werden regelmäßig veröffentlicht. Also: Abonniert den Podcast und lasst uns gerne Feedback da.

Hier kommst du zu anderen Episoden von "Franken erleben":

Vorschaubild: © inFranken.de