Hier sind die Termine für 2021: Waigolshausen: Am 20. Mai 2021, um 20 Uhr (Freizeitzentrum) - Programm: "Best Of: Mit Alles und Schaf" Erlangen: Am 28. September 2021 um 20 Uhr (E-Werk Kulturzentrum) - Programm: "Best Of: Mit Alles und Schaf" Bamberg: 07. Oktober 2021 um 20 Uhr (Konzert- und Kongresshalle Hegel-Saal) - Programm: "An der Spitze der Nahrungskette" Neustadt am Main: Am 09. Oktober um 20 Uhr (Sporthalle) - Programm: "Best Of: Mit Alles und Schaf"

Wahnsinn! – Bembers feiert nicht nur sein 30-jähriges Frisurenjubiläum, sondern auch 5 Jahre Bembers live auf den Bühnen der Republik. Das schwarze Schaf der deutschen Comedy-Szene präsentiert die Perlen aus seinen letzten drei Soloprogrammen und auch diverse unveröffentlichte Geschichten, die ihm eigentlich seine Mutter verboten hatte zu erzählen. Willkommen in der Bembers-Welt.

Das Beste von Bembers: "Mit Alles und Schaf"

Bizarre Perspektiven gemischt mit derbem Humor machen aus scheinbar alltäglichen Situationen seine Echtleben-Komik. Brachial und weit unter der Gürtellinie, aber zwischen den Zeilen immer mit einem Augenzwinkern und extrem authentisch wie ein bunter Strauß H-Milch.

Der in Nürnberg geborene studierte Grafikdesigner heißt eigentlich Roman Sörgel und fing im Alter von neun Jahren an Gitarre zu spielen. Seine Band "Wassd scho? Bassd scho!" existiert bereits seit circa 15 Jahren. 2011 trat Sörgel das erste Mal als Kunstfigur "Bembers" in Erscheinung. Typisch für diese Figur sind sein derber Humor und die unverkennbare Nähe zur Rockmusik.

Sein Künstlername leitet sich von der Windelfirma Pampers ab und hat die Bedeutung: „Scheiß dich nicht ein“. Bembers verkörpert einen typischen Franken. Etwas schroff aber doch irgendwie herzlich. Der überregionale Erfolg gibt ihm Bestätigung.

Viermal auf Frankens Bühnen

2021 ist "Bembers" viermal auf Bühnen in Franken zu sehen, dabei lässt er keinen der drei Regierungsbezirke aus.

Ursprünglich für Ende Juni 2021 geplant war eine Bembers-Show in der Jahnhalle in Hirschaid. Diese wurde nun auf den 11. März 2020 verschoben.*

Im Vorjahr mussten fast alle kulturellen Veranstaltungen abgesagt werden, doch 2021 soll alles besser werden. Viele der bekanntesten Bühnenkünstler Deutschlands wie Sido oder auch die Spider Murphy Gang planen schon fleißig ihre Tourneen. Lesen Sie bei inFranken.de, welche Shows 2021 und 2022 in Franken zu sehen sind.

