Franken zählt insgesamt ganze 16 Urlaubsgebiete, die vielfältiger kaum sein könnten. Besonders schön Radfahren lässt es sich laut Leservoting des Bike & Travel-Magazins im Altmühltal, dem fränkischen Seenland und im Taubertal. In den Kategorien "Die beliebtesten Touren in Deutschland" und "Die beliebtesten Flusstouren" sind zwei fränkische Touren auf den Spitzenpositionen gelandet. Eine dritte Tour lässt sich von Franken aus schnell und einfach erreichen und erkundet angrenzende Regierungsbezirke. Wir stellen die besonders beliebten Radwege vor.

"Liebliches Taubertal - Der Klassiker": Zweiter Platz in der Kategorie "Die beliebtesten Flusstouren"

Kaum Steigungen, traumhafte Landschaften und fränkische Kulinarik aus Weinfranken bietet der Radweg "Liebliches Taubertal - Der Klassiker". 100 Kilometer führen auf drei Tagesetappen von Rothenburg ob der Tauber nach Wertheim. Der Fokus liegt auf Kultur, Kulinarik und Genuss. Durch die moderate Länge der Streckenabschnitte findet sich auch genügend Zeit, um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten entlang des Weges zu besichtigen oder sich ausgiebig der fränkischen Gastronomie zu widmen. Auch der ADFC ist sich der Qualität des Radweges bewusst und hat ihn bereits das fünfte Mal in Folge mit der Bestnote bewertet.

Den sehenswerten Startpunkt bildet die mittelfränkische Kleinstadt Rothenburg ob der Tauber, die mit ihren vielen verwinkelten Gassen und dem mittelalterlichen Stadtbild bei Touristen aus aller Welt überaus beliebt ist. Mindestens genauso malerisch geht es entlang des Flusslaufes weiter, wenn du durch die vielen mittelalterlichen Städte und Dörfer radelst, die in die sich in die wildromantische Landschaft einbetten. Größtenteils autofreie Wege, durchgängige Beschilderung und eine Wegführung direkt am Ufer der Tauber lassen genug Zeit für Genuss und Kultur.

Speziell eingerichtete Hörstationen entlang des Weges laden dazu ein, sich auf erlebnisreiche Art über die Ferienlandschaft "Liebliches Taubertal" zu informieren und interessante Fakten und Geschichten über die Kultur und Natur der Gegend zu erfahren. In Wertheim angekommen kannst du entweder mit dem Zug zurück nach Rothenburg fahren oder deinen Fahrradurlaub individuell erweitern. Wenn du es sportlicher magst, bietet sich der "Sportive", der Bruder des "Klassikers" bestens an. Dieser führt auf 160 Kilometern über die Höhen des Taubertals von Wertheim in fünf anspruchsvolleren Etappen zurück nach Rothenburg ob der Tauber. Präferierst du weiterhin schöne Uferlandschaften, ist die Verlängerung der Tour über den Main-Radweg von Wertheim nach Aschaffenburg eine passende Alternative für dich.

Fränkischer Wasser-Radweg auf dem Treppchen bei den beliebtesten Touren in Deutschland

Mit insgesamt rund 460 Kilometern Radwegenetz durchkreuzt der fränkische Wasser-Radweg drei abwechslungsreiche Tourismusregionen: das Fränkische Seenland, das Romantische Franken und den Naturpark Altmühltal. Stets das Wasser im Blick, radelst du an Flüssen, Kanälen oder Seeufern entlang und erlebst abwechslungsreiche Tage. Die große Runde ist mit 393 Kilometern die allumfassende Tour des Radwegs. Verkürzen lässt sie sich durch die Ost- und Westroute und diversen Querverbindungen wie die Seenrunde. Der Radweg erreichte im Leservoting des Bike & Travel-Magazins den dritten Platz der beliebtesten Touren in Deutschland.

Die Triathlon-Stadt Roth im fränkischen Seenland wird als Ausgangspunkt für die große Rundtour, die Ostroute und die Seenrunde empfohlen. Die Westroute startet in Wassertrüdingen. Bei allen Touren handelt es sich um Rundtouren, die entweder für einen längeren Radurlaub oder für ein verlängertes Wochenende bestens geeignet sind. Auf der großen Rundtour bahnst du dir deinen Weg auf sieben Etappen durch die kontrastreiche Landschaft Frankens. Zu Beginn steht ein Abstecher in die benachbarte Oberpfalz an. Von Neumarkt über Greding, Pleinfeld, Wassertrüdingen, Schillingsfürst und Ansbach gelangst du nach einigen Tagen wieder zurück zum Ausgangspunkt Roth.

Wenn du einmal runter vom Sattel möchtest und eine entspannte Pause einlegen möchtest, bieten die Seen Brombachsee oder Altmühlsee eine ideale Möglichkeit für eine Erfrischung. Auch kulturinteressierte Radler kommen auf ihre Kosten, denn in Städtehighlights wie Dinkelsbühl, Beilngries oder Ansbach lässt sich vieles über die Geschichte Frankens erfahren. Die berühmte romantische Straße ist ebenfalls ein Höhepunkt der Wegeführung. Egal für welche der vorgeschlagenen Varianten du dich entscheidest oder ob du den Radweg als Inspiration für deine individuelle Tour nutzt, Abwechslung ist in jedem Fall garantiert. Durch die sowohl eher hügeligen Etappen durch den fränkischen Jura oder die ebeneren Abschnitte entlang des historischen Ludwig-Donau-Main-Kanals ist der fränkische Wasser-Radweg für Urlauber aller Fitnesslevel bestens geeignet.

Fünf-Täler-Tour im Altmühltal beliebteste Tour Deutschlands

Das Altmühltal bildet mit 2962 km² einen Naturpark in der Mitte Bayerns zwischen der Donau und dem fränkischen Seenland. Besonders für Wander- und Radfreunde ist die Gegend ein idealer Ausgangspunkt, um sowohl Natur als auch Kultur von ihrer schönsten Seite zu erleben. Radfahrer sollten sich die Fünf-Täler Tour etwas näher anschauen. Diese bildet eine abwechslungsreiche Alternative zum Altmühltal-Radweg, einem absoluten Klassiker unter den Radwanderwegen. Du durchfährst mit Oberbayern, Oberpfalz und Niederbayern gleich drei verschiedene Regierungsbezirke, die je in einem Katzensprung von Franken aus erreichbar sind. Da es sich bei der Fünf-Täler-Tour um einen Rundweg handelt, kann der Startpunkt flexibel gewählt werden. Besonders gut aus fränkischer Sicht dafür geeignet sind Neumarkt in der Oberpfalz oder Ingolstadt. Beide Städte kannst du gut mit dem Zug erreichen.

Die 299 km lange Rundtour führt von Ingolstadt entlang der Donau bis kurz hinter Neuburg an der Donau. Über ein Verbindungsstück durch das Urdonautal erreichst du Dollnstein an der Altmühl. Von dort aus radelst du entspannt nach Eichstätt, immer der Altmühl folgend bis nach Beilngries. Etwas anspruchsvoller geht es weiter, zunächst noch eben nach Sulzkirchen entlang des Main-Donau-Kanals, dann hügeliger durch den Bayerischen Jura nach Neumarkt in der Oberpfalz. Der Ludwig-Donau-Main-Kanal führt dich schnurstracks wieder zurück nach Berching. Anschließend wartet das Labertal und der Altmühltal-Radweg bis schließlich Kelheim und die Donau wieder erreicht ist. Dort bietet es sich an, das Rad gegen das Ausflugsschiff zu tauschen und nach Kloster Weltenburg überzusetzen. Den letzten Teil des Radweges bewältigst du auf dem Donauradweg über Bad Gögging und Vohburg zurück nach Ingolstadt.

Entlang des Weges reihen sich sehenswerte Städte wie Ingolstadt, Neumarkt, Beilngries oder das barocke Eichstätt aneinander. Symbolträchtig ist der Markt Kipfenberg im Landkreis Eichstätt, in dessen Gemeindegebiet der geografische Mittelpunkt Bayerns liegt. Kelheim mit der Befreiungshalle und als Ausgangspunkt der Donauschifffahrt durch den Donaudurchbruch bildet ein weiteres Highlight. Falls du die Fahrt mit dem Schiff nach Weltenburg einplanst, empfiehlt es sich den Pegelstand der Donau im Vorfeld zu prüfen, da dieser gerade im Sommer niedriger als gewohnt ausfallen kann und ggf. keine Schifffahrt möglich ist. Kloster Weltenburg ist ein kulinarisches und historisches Highlight, kurz bevor du die Tour entlang der Donau bis nach Ingolstadt ausklingen lässt. Die Tagesetappen kannst du je nach Belieben und Fitnesslevel frei einteilen, Abschnitte zwischen 60 und 90 Kilometern lassen sich erfahrungsgemäß gut als Orientierung heranziehen.

