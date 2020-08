Die beliebtesten Burgen und Schlösser in Deutschland: So schneiden Frankens Ausflugsziele ab

In diesem Jahr verbringen viele den Sommer in Deutschland. Burgen und Schlösser sind hierzulande beliebtes Ausflugsziel. Doch welche Orte lohnen den Besuch ganz besonders? Das Verbraucherportal Testberichte.de hat eine Million Online-Bewertungen der Besucher ausgewertet und eine umfangreiche Rangliste mit über 1000 Burgen und Schlössern erstellt. Demzufolge ist die Würzburger Residenz das beliebteste Schloss Frankens (Gesamtplatz 9), aber auch die Burgruine Neideck in der Fränkischen Schweiz landete mit Platz 24 ganz weit vorne.

Offensichtlich sind Burgen bei Besuchern noch beliebter als Schlösser, denn die Top 3 der Rangliste führen die Burgen an. Die Felsenburg Neurathen in der Sächsischen Schweiz ist derzeit die bestbewertete Burg in ganz Deutschland: Besucher verwenden häufig das Wort "phantastisch” und beziehen es sowohl auf die tollkühn an steilen Felswänden im 12. Jahrhundert errichtete Burg beziehungsweise deren verbliebenen Resten wie auch die Ausblicke vom Rundweg, der teilweise über Brücken in "schwindelerregender Höhe” führt.

Rangliste mit über 1000 Schlösser und Burgen erstellt

Auf Platz 2 landet die Burgruine Waldeck in Kemnath in der Oberpfalz (4,8 Sterne bei 235 Bewertungen). Platz 3 geht an die Burgruine auf dem Berg Achalm im schwäbischen Reutlingen. Auch hier gefällt Besuchen vor allem der jeweilige Ausblick, außerdem die umliegenden Wanderwege und die schönen Möglichkeiten, Fotos zu machen.

Die bestbewerteten Schlösser sind der Zwinger (Platz 4 im Gesamt-Ranking) und das Residenzschloss (Platz 8), beide in Dresden, sowie das Schloss Schwerin (Platz 6) mit jeweils 4,7 Sternen.

Besucher erfreuen sich hier besonders an der Schönheit der Gebäude und den jeweils beherbergten Museen. In Bayern wurden 150 Burgen und Schlösser ausgewertet.

Diese fränkischen Burger und Schlösser landeten in den Top 100: