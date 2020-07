Badeseen mit Hund in Franken: Hier sind Vierbeiner willkommen

Die meisten Hunde lieben Wasser, doch oft sind die Vierbeiner am See nicht erwünscht. Es gibt jedoch Ausnahmen: Wir haben elf schöne Seen in Franken für Sie, in denen Sie und Ihr Hund* entspannt das Wasser genießen können. Darunter sind fünf Seen in Oberfranken, vier Seen in Mittelfranken und drei Seen in bzw. bei Unterfranken.

Was gibt es zu beachten? Sie sollten grundsätzlich beachten, dass Sie andere Seebesucher nicht belästigen. Außerdem sollten Sie sich stets an die Leinenpflicht halten - wo gefordert - und sollten Ihren Hund* auf keinen Fall im Naturschutzgebiet frei rennen lassen. Hier besteht die Gefahr, dass Tiere gestört werden, die unter Artenschutz stehen. Selbstverständlich sorgen Sie auch dafür, dass die Hinterlassenschaften Ihres Hundes beseitigt werden. Wenn Sie diese Punkte beachten, steht dem entspannten Badetag mit Hund nichts im Wege.

Hunde-Badeseen in Oberfranken

Untreusee

Das Naherholungsgebiet rund um den Untreusee ist bekannt für seinen großen Erholungsfaktor und gleichzeitig für die vielen Aktivitäten, die man auf und im Wasser ausüben kann. Für alle Hundefreunde und ihre vierbeinigen Begleiter eignet sich das Südost-Ufer des Sees besonders: hier sind Hunde willkommen und es lässt sich ein wunderbarer Tag verbringen.

Anfahrt und Kontakt

Naherholungsgebiet Untreusee

Untreusee 4

95032 Hof

Telefon (Stadt Hof): 09281 8150

E-Mail: post@stadt-hof.de

Förmitztalsperre

Am und im Förmitzsee kann man viel erleben: Neben Baden, Surfen, Segeln und Angeln* können Sie hier auch mit Ihrem Hund einen schönen Tag am See verbringen. Einige gekennzeichnete Bereiche des Ufers sind allerdings Schutzgebiete, was Sie unbedingt beachten sollten, wenn Sie Ihren Hund* herumtollen lassen.

Anfahrt und Kontakt

Förmitzsee

An der Förmitztalsperre

95126 Schwarzenbach an der Saale

Naherholungsgebiet Mainaue

Das Naherholungsgebiet Mainaue ist ein beliebtes Ausflugsziel unweit des Städtchens Kulmbach und heißt im Volksmund "Kieswäsch". Es ist sehr ruhig gelegen und Sie können sich hier tiefenentspannen. Wer mit seinem vierbeinigen Freund baden gehen möchte, tut dies am besten am Ostufer des Naherholungsgebietes Mainaue: hier sind alle Hunde willkommen.

Anfahrt und Kontakt

Naherholungsgebiet Mainaue

Ostufer des Naherholungsgebietes Mainaue

95336 Kulmbach

Telefon: 09221 95880

E-Mail: touristinfo@stadt-kulmbach.de

Breiter Teich

Der Breite Teich in der Nähe der Ortschaft Selb ist ein wunderbar natürlicher See, der mitten im Wald gelegen ist. Sie haben hier meistens Ihre Ruhe und können Ihren Vierbeiner ganz entspannt herumtollen lassen. Dieser See wird als Hunde*-Badesee empfohlen, ebenso als FKK-Liegewiese, was mit der ruhigen Lage des Sees begründet ist.

Anfahrt und Kontakt

Breiter Teich

95100 Selb

Telefon (Stadt Selb): 09287 8830

E-Mail: info@selb.de

Fichtelsee

Der Fichtelsee ist ein sehr idyllischer See, der von einer typischen Hochmoor-Landschaft umgeben ist. Auf dem See kann zahlreichen Aktivitäten wie Schwimmen, Bootfahren oder Stand-Up-Paddling* nachgegangen werden. Wer mit seinem Hund ins Wasser möchte, tut dies am besten am Nordwest-Ufer des Sees. Dort kann Ihr Hund baden, ohne dass sich jemand gestört fühlt.

Anfahrt und Kontakt

Fichtelsee

Fichtelseestraße 30

95686 Fichtelberg

Telefon (Gemeinde Fichtelberg): 09272 9700

E-Mail: info@fichtelberg.bayern.de

Hunde-Badeseen in Mittelfranken

Altmühlsee

Der Altmühlsee ist eine echte Perle des fränkischen Seenlandes. Idyllisch gelegen lädt er zu allerlei Freizeitaktivitäten auf dem See und entspanntem Verweilen am Ufer ein. Wer einen relaxten Tag am und im Wasser mit Hund* verbringen möchte, für den empfiehlt sich das Seezentrum Gunzenhausen: hier sind Hunde erlaubt.

Anfahrt und Kontakt

Seezentrum Gunzenhausen

Seestraße 21

91710 Gunzenhausen

Telefon: 09831 508300

E-Mail: touristik@gunzenhausen.de

Kleiner Brombachsee

Der kleine Brombachsee wartet sowohl mit einer Vielzahl an Freizeitangeboten, als auch mit ausreichend Ruhemöglichkeiten auf. Wollen Sie mit Hund ins Wasser, sollten Sie das am Bootshafen Absberg tun. Dort können Sie Ihren Vierbeiner unweit der Bootsanlegestelle ungestört plantschen lassen.

Anfahrt und Kontakt

Bootshafen Absberg

Badehalbinsel 1

91720 Absberg

Telefon (Tourismus): 09831 500120

E-Mail: info@fraenkisches-seenland.de

Jägersee

Der Jägersee liegt bei Feucht in der Nähe von Nürnberg. Da er eher versteckt ist, ist er absolut kein Touristen-Hotspot und es lässt sich hier gut mit Hund* im Wasser spielen. Die perfekte Wasserqualität des Sees - die auch regelmäßig überprüft wird - trägt weiterhin zu dessen Attraktivität des bei.

Anfahrt und Kontakt

Jägersee

In der Nähe des Josef-Schlosser-Weges

90537 Feucht

Rothsee

Der wunderschöne Rothsee liegt etwa 25 Kilometer südlich von Nürnberg zwischen Roth, Hilpoltstein und Allersberg. Rund um den See führt ein zwölf Kilometer langer Rundweg, außerdem befinden sich großzügige Liegewiesen am Ufer. Nördlich des Segelhafens Heuberg können Sie auch mit Ihren Vierbeinern ins Wasser.

Anfahrt und Kontakt

Rothsee, nördlich des Segelhafens Heuberg

Am Rothsee 1

91161 Hilpoltstein

Telefon: 09171 814310

E-Mail: info@rothsee.de

Hunde-Badeseen in Unterfranken

Hörblacher Badesee

Am toll gelegenen Hörblacher Badesee sind Hunde herzlich willkommen. Der See liegt inmitten des Hörblacher Seengebietes und besticht vor allem durch sein klares, sauberes Wasser. Deshalb ist er auch unter Tauchern* sehr beliebt. Was auch Hundebesitzer erfreut: An Teilabschnitten des Sees dürfen Hunde* nach Lust und Laune im Wasser plantschen.

Anfahrt und Kontakt

Hörblacher Badesee

Großlangheimer Straße

97359 Schwarzach am Main

Telefon (Marketing Kitzinger Land): 09321 9281104

E-Mail: tourismus@kitzingen.de

Badesee Sulzfeld

Der staatlich anerkannte Erholungsort Sulzfeld (Landkreis Rhön-Grafeld) grenzt an den Kreis Schweinfurt und hat einen Badesee mit Sandstrand zu bieten. Die Unterhaltungsmöglichkeiten sind vielfältig - neben Wasserrutsche und Beachvolleyballfeld gibt auch Open-Air-Schach und -Mühle. Hunde sind am See und auch am Campingplatz grundsätzlich erlaubt. Allerdings ist das Baden der Tiere im See streng verboten.

Anfahrt und Kontakt

Dr.-Grünewald-Straße

97633 Sulzfeld

Telefon (Campingplatz am Badesee): 09761 1402

Münstersee

Creglingen liegt politisch nicht mehr Unterfranken, sondern im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Ein Abstecher in den Main-Tauber-Kreis lohnt sich aber. Der Münstersee liegt wunderbar idyllisch im Creglinger Ortsteil Münster im schönen Herrgottstal. Der Herrgottsbach sorgt stets für frisches Wasser im See. Direkt am See gibt es eine schöne Liegewiese mit Kiesstrand und Sonnenterasse. Für alle Hunde und ihre Hundebesitzer gibt es einen speziell ausgewiesenen Bereich am Damm, in der Nähe des Camping*-Platzes. Hier heißt es Leinen* los und Ihr Hund kann in aller Ruhe herumtollen.

Anfahrt und Kontakt

Münstersee

Münster 67

97993 Creglingen

Telefon: 07933 631

E-Mail: touristinformation-creglingen@t-online.de

