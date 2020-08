2. Der Altmühlsee

Mit derzeit 12.607 Treffern ist der Altmühlsee der zweitbeliebteste mittelfränkische See auf Instagram. Die „Vogelinsel“ nimmt knapp die Hälfte des Sees ein und bietet circa 300 verschiedenen Vogelarten einen Nistplatz. Für Aktivreisende bietet der Altmühlsee zahlreiche Möglichkeiten: Hier kann man sowohl Kiten, Segeln, Schwimmen, Radfahren, Reiten, Walken, Segway-Touren unternehmen, als auch ausschweifende Spaziergänge ins Fränkische Seenland starten.

Parken mit dem Auto: 91710 Gunzenhausen - ca. 1.800 Parkplätze rund um den See

3. Der Dechsendorfer Weiher

Mit 2449 Treffer auf Instagram landet das Dechsendorfer Weiher auf Platz 3, der beliebtesten Badeseen in Mittelfranken. Eine viertel Stunde Autofahrt von Erlangen entfernt, liegt das Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher. Der See punktet mit sonnigen Liegewiesen in ruhiger Lage und einem gut ausgebauten Rundweg um den See. Zudem gibt es einen Segel- und Windsurfingclub.

Parken mit dem Auto: Aus Dechsendorf (91056) kommend der Hauptstraße Richtung See folgen. Zwei große Parkplätze sind direkt am See kostenlos verfügbar.

4. Der Igelsbachsee

Unter dem Hashtag #Igelsbachsee erscheinen über 1280 Treffer auf Instagram. In der Freizeitanlage Igelsbachsee finden vor allem Familien all das, was das Fränkische Seenland ausmacht: Einen Badestrand mit bester Infrastruktur von 700 Parkplätzen, über Kiosk und Tretbootvermietung, bis hin zum Erlebnis-Kletterpark „Abenteuerwald Enderndorf“.

Parken mit dem Auto: 91174 Spalt / Enderndorf am See: Beschilderung in Enderndorf folgen.

5. Obernzenner Freizeitsee

Natur pur, bietet der Obernzenner Freizeitsee. 619 Treffer bescheren den fünften Platz im Instagram-Ranking. Flora und Fauna gedeihen ungestört in einem geschützten Biotop und erlauben dem Naturfreund einmalige Beobachtungen. Ein Gang rund um den See, Surfen, Rudern, Sonnen auf der Liegewiese, Beachvolleyball oder Tischtennis spielen, skateboarden im Skater-Park, ein Spielplatz für Kindern – alle finden ihren Freizeitspaß.

Parken mit dem Auto: 91619 Obernzenn. Aus Obernzenn kommend die Urphertshofer Straße Richtung See folgen. Einen großen Parkplatz findet man direkt am Freizeitsee.

Badeseen in Unterfranken: Wasserspielplätze und Badespaß für Kinder

1. Der Ellertshäuser See

Mit über 1000 Treffern auf Instagram darf sich der Ellertshäuser See über den ersten Platz freuen. Der größte Stausee Unterfrankens kombiniert Naturgenuss mit Freizeitvergnügen: Für Unterhaltung sorgen ein Bootsverleih, eine Tauch- und Surfschule und der Waldklettergarten, in dem man auch sein eigenes Floß bauen kann.

Parken mit dem Auto: Uferstraße 97488 Stadtlauringen. Zusätzlich kann man im Landkreis Bad Kissingen mit der Freizeitbusflotte „Sea Shuttle“ zum See fahren.

2. Der Mainparksee

Mit aktuell 304 Treffern landet der Mainparksee bei Aschaffenburg auf Platz zwei im Instagram-Ranking. Seine Nähe zum Main, die nahen Spazier- und Radfahrwege und die günstige Verkehrsanbindung machen den See zum idealen Naherholungsgebiet.

Parken mit dem Auto: 63814 Mainaschaff. Auf der A3 die Abfahrt „Aschaffenburg-West“ nehmen und der Beschilderung folgen. Parkplätze findet man rund um den See.

3. Die Erlabrunner Seen

Die drittbeliebtesten unterfränkischen Badeseen auf Instagram sind die Erlabrunner Seen. Sie kommen derzeit auf 246 Einträge. Die Seen sind ein Paradies für Kinder. Durch einen flachen Einstieg ins Wasser und Attraktionen, wie beispielsweise eine Seilbahn, die zu einer kleinen Insel führt. Die Erlabrunner Seen umfassen große Liegewiesen, Kinderspielplätze, Grillstellen, ein Volleyballfeld und Tischtennisplatten. Der Eintritt ist ganzjährig kostenlos.

Parken mit dem Auto: 97250 Erlabrunn. Von Würzburg aus kommend Zell und Margetshöchheim durchfahren. Beschilderung rechts zum Naherholungsgebiet folgen.

4. Der Münstersee

Auf dem vierten Platz liegt der Münstersee, mit aktuell 27 Treffern auf Instagram. Er befindet sich im fränkisch geprägten Teil Baden-Württemberg (Tauberfranken) direkt an der Grenze zu Franken. Im Creglinger Ortsteil Münster findet man ein weiteres Freizeit- und Erholungsgebiet, welches sich gut für einen Ausflug mit Kindern eignet: durch beispielsweise einen Wasserspielplatz, schattige und sonnige Liegewiesen, Kiesstrand und einem Nichtschwimmerbecken. Ein Fischereilehrpfad und der umliegende Wald laden ebenfalls zum Entdecken und Entspannen ein.

Parken mit dem Auto: Parken rund um den See erlaubt.

5. Der Naturbadesee Grafenrheinfeld:

Ein kleiner Geheimtipp ist der Naturbadesee Grafenrheinfeld. Er wurde bei Instagram bisher nur 5-mal erwähnt, glänzt aber mit einer Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten: Eine gepflegte, schattige Liegewiese, Sandstrand, eine neu installierte Trampolinanlage, Beachvolleyballfeld, Spielplatz mit Wipptieren und dem sanierten Kinderplanschbecken sorgen für eine ausgeglichene Zeit am See.

Parken mit dem Auto: Von Grafenrheinfeld kommend der Beschilderung entlang der Hauptstraße folgen.

Zweifelsohne ist das Fränkische Seenland die bekannteste Region für Badeseen in Franken. Alternativen gibt es jedoch einige. Für Naturliebhaber, Sportbegeisterte oder den Familienurlaub mit Kindern – den richtigen Badesee findet man auf jeden Fall.

Alle bei Instagram erhobenen Daten beziehen sich auf den Stand vom 5. August 2020.

Ein Rundumblick mit kleinen und großen Highlights. Auch in der Corona-Krise ist hier ein Badebesuch möglich.

