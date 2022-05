Bad Staffelstein und Oberfranken entdecken

und entdecken Das hat das Bierparadies am Obermain zu bieten

zu bieten Wanderwege und Inspirationen für Urlaub am Obermain

Liebhaber des gepflegten Gerstensaftes kommen in Bad Staffelstein besonders auf ihre Kosten. Mit gleich elf, meist kleinen aber urgemütlichen Hausbrauereien im Stadtgebiet, fällt die Auswahl dabei gar nicht so leicht. In den eigenen Bierkellern, nach eigenem Rezept handwerklich sorgfältig gebraut, erwartet die Gäste Geschmacksvielfalt von höchster Qualität. So wird der Genuss der süffigen Biere zu einem wahren Vergnügen. Geschmacklich unübertroffen und weit entfernt von industriell gefertigten Massenbieren, überzeugen die heimischen Erzeugnisse durch kühle Frische und vollmundige Würze. Am besten passen dazu natürlich fränkische Gerichte mit den für die Region typisch deftigen Brotzeiten.

Malerische Brauerei-Wanderwege führen durch die fränkische Natur

Rund um den Staffelberg laden die Traumlandschaften im fränkischen "Gottesgarten" ganz besonders zum Wandern ein. Da verwundert es nicht, dass sämtliche Brauereien über landschaftlich malerische Brauerei-Wanderwege zu erreichen sind. Die wohl ausgesuchten Pfade führen durch ein wahres Bierparadies, direkt zu den frischen Quellen fränkischer Braukunst.

Der Staffelberg - für Wanderer und Naturliebhaber die größte Attraktion im Bad Staffelsteiner Land. infranken +3 Bilder

Brauerei-Weg 1 (15 km) Bad Staffelstein - Unterzettlitz - Wiesen (Brauerei Thomann, Brauerei Hellmuth) - Nedensdorf (Brauerei Reblitz) - Unnersdorf - Bad Staffelstein

Brauerei-Weg 2 (16 km) Bad Staffelstein - Wolfsdorf - Vierzehnheiligen (Brauerei Trunk) - Uetzing (Metzgerbräu) - Staffelberg - Bad Staffelstein

Brauereiweg 3 (14 km)Bad Staffelstein - Wanderweg Richtung Staffelberg - Horsdorf - Stublang (Brauerei Dinkel, Brauerei Hennemann) - Loffeld (Staffelbergbräu) - Bad Staffelstein

Brauereiweg 4 (9km) Stublang (Brauerei Dinkel, Brauerei Hennemann) - Abschnittswall - Frauendorf (Brauerei Hetzel) - Schwabthal - End (Brauerei-Landgasthof Schwarzer Adler) - Schwabthal - Frauendorf - Stublang

Übrigens: Auch Fahrradfreunde können sich auf Erkundungs-Tour begeben. Drei Tourenvorschläge sind ausschließlich dem Thema "Bier und Brauereien" gewidmet. Und wer sich für das Bierparadies am Obermain etwas mehr Zeit gönnen und vielleicht sogar das Bad Staffelsteiner Bier-Diplom ablegen möchte, dem sei z.B. die "Gottesgarten-Bierpauschale" empfohlen.

Im Bad Staffelsteiner Land werden Feste gefeiert

In Bad Staffelstein wird gerne viel und feste gefeiert. Mit über 130 Vereinen, davon allein 21 Feuerwehren, die nicht nur bei der Brandbekämpfung das Feuer, sondern auch gerne ihren eigenen Durst löschen, wird die Pflege des dörflichen Lebens großgeschrieben.

In Bad Staffelstein weiß man, wie gefeiert wird. infranken +3 Bilder

So finden sich gerade im Sommer landauf, landab viele Gelegenheiten feuchtfröhlich zu feiern. Höhepunkt ist sicher das Altstadtfest in Bad Staffelstein. Das viel besuchte Festspektakel findet an jedem letzten Wochenende im Juli rund um den Marktplatz statt. Gäste des Altstadtfestes haben dabei Gelegenheit, in das immer noch faszinierende Thema "Mittelalter" einzutauchen. Aber auch weitere viele Kirchweihen und Dorffeste haben ihren festen Platz im Festkalender.

Dazu gehört freilich auch das Bierbrauerfest im Sommer. Bad Staffelstein, Geburtsstadt von Adam Riese, feiert am 15. August (regionaler Feiertag "Mariä Himmelfahrt") einen weiteren Höhepunkt seiner alljährlichen Festlichkeiten. Alle Bad Staffelsteiner Brauereien machen mit, wenn von 10 bis 22 Uhr heimische Kapellen mit fränkischer Musik aufspielen und die Festbesucher neben den vielfältigen Bad Staffelsteiner Bierspezialitäten auch regionale Schmankerln genießen dürfen. Als Höhepunkt des Tages, der ganz im Zeichen von Genuss und Gemütlichkeit steht, wird auch wieder der "Bad Staffelsteiner Bierkönig" gewählt. Seine Amtszeit währt übrigens immer zwei Jahre.

Fränkische Kultur: Basilika Vierzehnheiligen und Kloster Banz

Als Bierparadies am Obermain bietet Bad Staffelstein aber nicht nur Bier, fränkisch-kulinarische Leckereien und fröhliche Feste. Darüber hinaus finden sich in der nahen Umgebung auch kulturell bedeutsame und historisch sehenswerte Bauwerke. Ganz wesentlich dazu beigetragen hat Balthasar Neumann (1687 bis 1753). Er galt zu seiner Zeit in Süddeutschland als einer der bedeutendsten Baumeister des Barock und des Rokoko und schuf u.a. die Basilika Vierzehnheiligen. Etwa sieben Kilometer von Bad Staffelstein entfernt, befindet sich die prächtige Barockkirche als bekannteste Wallfahrtskirche Frankens. Die Besucher erwartet das typische, aber dennoch beeindruckende Barockspektakel aus imposanten Deckengemälden, Stuck allüberall, faszinierenden Lichtspielen und Dutzende Engel- und Heiligenfiguren.

Ob auf dem Rad oder zu Fuß - im Bad Staffelsteiner Land gibt es auch kulturell viel zu entdecken. infranken +3 Bilder

Unübersehbar auf dem Banzberg liegt hoch oberhalb des Maintals in Oberfranken die ehemalige Benediktinerabtei Kloster Banz. Erbaut von Leonhard, Johann Dientzenhofer und weiteren namhaften Baumeistern, dient es heute als Bildungsstätte und als Kulisse der "Lieder auf Banz". Neben dem Kloster lädt auch das dazugehörige Museum dazu ein, in die Historie des Frankenlandes einzutauchen.

Einen sehr guten Überblick über Bad Staffelstein und seine Umgebung bietet übrigens auch ein musikalisch untermalter virtueller Rundgang. Und wer sich vorab einen Eindruck von der kleinen Stadt im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels verschaffen möchte, dem sei die ebenfalls virtuelle Panorama-Tour ans Herz gelegt.

Unterkünfte in Bad Staffelstein finden

Kontakt und Informationen

Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein Bahnhofstraße 1 96231 Bad Staffelstein

Telefon: 09573/33120 E-Mail: tourismus@bad-staffelstein.de Social Media: Facebook und Instagram Website: www.bad-staffelstein.de