Beliebtes Ausflugsziel: Schluss nach 135 Jahren - "Milseburghütte" in der Rhön wird abgerissen

Im Landratsamt Fulda wird das Projekt koordiniert. Wie eine Sprecherin erklärt, unterstützt der Kreis das Vorhaben finanziell und hat für Planung und Bau bislang 400.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Klar ist, dass die Hütte zunächst nicht zentral mit Wasser, Abwasser und Strom erschlossen werden wird. Da vor einer Bohrung von Leitungen durch den Fels des geschützten Berges wohl ein langer Rechtsstreit mit Naturschutzverbänden droht, wurden Neubau und Erschließung planerisch getrennt. Für die neue Hütte, so Kümpel, werde erst mal eine Insellösung wie bisher auch geschaffen.

Ob die Kümpels die neue Hütte auch betreiben wollen? Beim Neubau könne durchaus etwas sehr Gutes herauskommen, sagen sie. Den Charakter der alten Milseburghütte aber könne keine neue Hütte haben, sind sie überzeugt. Eine Hütte müsse zum Wirt passen. Sie wollen abwarten - und sich je nachdem, wie der Neubau ausfällt, entscheiden.

Lust auf Urlaub in der Rhön? Hier gibt es richtig was zu Erleben.

Infos zur Milseburghütte und der Extratour Milseburgweg

Bau 1882 wurde im Rhönklub in Bad Neustadt der Bau beschlossen. Im Herbst 1883 begannen die Arbeiten, im Juli 1884 wurde die Schutzhütte eröffnet. 1885 erteilte der königliche Landrat von Gersfeld die Schankkonzession, ein Anbau für die Küche kam dazu. 1925, 1959 und 1977 folgten weitere Ausbauten. 1953 verursachte ein Kugelblitz erhebliche Schäden. 2006 erwarb die Gemeinde Hofbieber (Lkr. Fulda) das Gipfelareal der Milseburg. Da der Rhönklub die Sanierung nicht finanzieren konnte, übernahm die Gemeinde Hofbieber Anfang 2018 auch die Hütte. Seit 2006 sind Patrizia und Wolfgang Kümpel aus Hofbieber-Schwarzbach die Pächter der Milseburghütte.

Tourenart Rundtour mit einer Länge von 10,6 Kilometer

Dauer 3 Stunden

Aufstiegshöhenmeter 520 Meter

Höchster Punkt 805 Meter

Schwierigkeit Mittel

Markierung Rotes "M" auf weißem Grund

Start Parkplatz Milseburg oder Parkplatz Stellberg, Fuldaer Haus, Kleinsassen

Der Milseburgweg bietet tolle

Aussichten, wilde Felsformationen, naturnahe Bächlein, Baumriesen und Zeugnisse der keltischen Vergangenheit.

Wer den Milseburggipfel und die Hütte dort als Höhepunkt erleben will, startet vom Parkplatz aus steil bergab durch einen geschützten Wald in Richtung Kleinsassen mit seiner Kunststation. Der gut markierte Weg führt am kleinen Ort vorbei in den Grund des Bieberbachs, dann bergan Richtung Naturdenkmal Hauenstein und weiter zum Stellberg.

Raststationen sind die Milseburghütte, das Fuldaer Haus und die Milseburg-stuben (Montag Ruhetag) in der Nähe des Parkplatzes. Im Künstlerdorf Kleinsassen hat das Café in der Kunststation an den Nachmittagen (Montag Ruhetag) geöffnet. Erreicht man den Gipfel mit seinen Blockschutthalden nach einem steilen Anstieg, bieten sich schöne Ausblicke weit über das Fuldaer Land. Steil bergab geht es nun durch einen alten Mischwald in Richtung Maulkuppe und Fuldaer Haus (Montag Ruhetag). Von der Künstlermeile, einem asphaltierten Weg mit Skulpturen, biegt man nach wenigen hundert Metern links in Richtung Steinskoppel ab.

Die Milseburg rückt immer näher, es geht zunächst langsam, dann immer steiler bergan. Die Anstrengung des Aufstiegs wird mit einem einzigartigen Ausblick vom Gipfelfelsen belohnt. Und natürlich mit einem Besuch in der Milseburghütte. Zum Ausgangspunkt der Tour sind es dann nur noch wenige Meter bergab.top