Egal ob Familienausflug oder Kurztrip mit Freunden: Das Fichtelgebirge hat viel zu bieten

Das Fichtelgebirge hat viel zu bieten Von Lasertag über Museen bis hin zu Theater unter freiem Himmel ist alles dabei

inFranken.de hat die Top 11 der Ausflugsziele im Fichtelgebirge zusammengestellt

Der Herbst ist zwar dafür bekannt, dass das Wetter nicht immer traumhaft ist, aber ein paar schöne Tage sind in der Regel schon dabei - Stichwort: Goldener Oktober. Ebenso abwechslungsreichen wie das Herbstwetter sind unsere Ausflugstipps für das Fichtelgebirge im Nordosten Frankens.

Fichtelgebirge: Mehr als nur Wandern

Eine Region, die viele vielleicht noch nicht ganz auf dem Schirm haben, ist das Fichtelgebirge. Doch hier kann man nicht nur wandern und Skifahren. Im Fichtelgebirge gibt es einige tolle Spots, die für Familien oder Paare einen Tag voller Action oder auch Kultur versprechen.

Wir haben für dich die besten Tipps herausgesucht und uns hierbei von dem Reiseführer 111 Orte im Fichtelgebirge, die man gesehen haben muss* inspirieren lassen.

Und das beste dabei: Im Fichtelgebirge ist sowohl im Freien als auch Indoor jede Menge geboten, sodass sich ein Ausflug mit der Familie zu jeder Jahreszeit lohnt.

1. Lasertag in Marktredwitz

Für alle, die Lust auf Action haben, ist Lasertag das perfekte Abendprogramm!

Lasertag ist das weniger gefährliche Pendant zu Paintball, denn hier wird nicht mit echten Kugeln, sondern nur per unsichtbarem Infrarot geschossen. Derzeit können Termine online reserviert werden. Die Teilnahme ist (außer an den speziellen Zeiten am Wochenende) ab 14 Jahren.

Öffnungszeiten: Montag& Mittwoch: Ruhetag Dienstag & Donnerstag: 18 bis 21 Uhr Freitag & Samstag: 16 bis 22 Uhr Sonntag: 16 bis 21 Uhr Samstag & Sonntag (für Kinder zwischen 10 und 13 Jahren): 14 bis 16 Uhr

Adresse: Korbersdorfer Straße 5, 95615 Marktredwitz

Korbersdorfer Straße 5, 95615 Marktredwitz Telefon: 0151 553 056 36

Weitere Informationen findest du auf der Homepage.

2. Alpine Coaster in Bischofsgrün

Diese Sommerrodelbahn ist ein echter Tipp für Action-Fans, die auch die tolle Landschaft um den zweithöchsten Berg des Fichtelgebirges zu schätzen wissen.

Im Alpine Coaster auf dem Ochsenkopf kannst du bei jedem Wetter mit bis zu 40 km/h im motorisierten Bob den Berg herunterfahren. Während der Bergauffahrt mit der Seilbahn kannst du davor den tollen Ausblick über das Tal genießen.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 17:30 Uhr (in der Sommersaison)

täglich von 10 bis 17:30 Uhr (in der Sommersaison) Adresse: Fröbershammer 27, 95493 Bischofsgrün

Fröbershammer 27, 95493 Bischofsgrün Telefon: 09276 435

Weitere Informationen findest du auf der Homepage.

3. Freilichtbühne Luisenburg und Felsenlabyrinth

Nach einem Jahr coronabedingter Spielpause öffnete diesen Sommer auch die Freilichtbühne auf der Luisenburg in Wunsiedel wieder ihre Pforten. Trotz des verkürzten Spielplans fiel das Fazit zur Saison 2021 positiv aus.

Doch auch ohne Theater ist die Gegend rund um Wunsiedel immer einen Besuch wert: Das Luisenburg-Felsenlabyrinth gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Ausflugszielen im Fichtelgebirge, jährlich erkunden Tausende Besucher das Felsenmeer zu Fuß.

Infos Freilichtbühne:

Adresse: Luisenburg, 95632 Wunsiedel

Luisenburg, 95632 Wunsiedel Telefon: 09232 602 162

09232 602 162 Weitere Informationen auf der Homepage.

Infos Felsenlabyrinth:

Adresse : Jean-Paul-Str. 5, 95632 Wunsiedel

: Jean-Paul-Str. 5, 95632 Wunsiedel Telefon : 09232 602 162

: 09232 602 162 Öffnungszeiten : Anfang April bis Mitte November - täglich von 8:30 Uhr bis 18 Uhr; während der Festspielzeit (Juni, Juli, August) - bis 19 Uhr; Mitte November bis Anfang April witterungsbedingt geschlossen

: Anfang April bis Mitte November - täglich von 8:30 Uhr bis 18 Uhr; während der Festspielzeit (Juni, Juli, August) - bis 19 Uhr; Mitte November bis Anfang April witterungsbedingt geschlossen Eintrittspreise : Erwachsene 4,50 Euro, Jugendliche/Kinder unter 18 Jahre 2,00 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei, Familienkarte (2 Erwachsene und bis 3 Kinder unter 18 Jahren) 9,00 Euro

: Erwachsene 4,50 Euro, Jugendliche/Kinder unter 18 Jahre 2,00 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei, Familienkarte (2 Erwachsene und bis 3 Kinder unter 18 Jahren) 9,00 Euro Weitere Informationen auf der Homepage.

4. Rad Quartier in Kirchenlamitz

Das Rad Quartier in Kirchenlamitz bietet allen Fans von Mountainbikes, BMX-Rädern und Inline Skates eine riesige Spielwiese voller Adrenalin versprechenden Hindernissen.

In Deutschlands größter Extremsporthalle gibt es verschiedene Rampen, Foampits und viele weitere Attraktionen, auf denen du die neusten Tricks üben kannst. Derzeit können die Tickets für einen Besuch online gebucht werden.

Öffnungszeiten: Mittwoch & Freitag: 15 bis 21 Uhr Samstag & Sonntag: 12 bis 21 Uhr

Adresse: Schützenstraße 4, 95158 Kirchenlamitz

Schützenstraße 4, 95158 Kirchenlamitz Telefon: 09281 144 777 6

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

5. Wildpark in Mehlmeisel

Für alle Familien, die einen Tagesausflug ins Fichtelgebirge planen, ist der Wildpark in Mehlmeisel ein einzigartiges Erlebnis.

Neben Rotwild, Wildschweinen und Eichhörnchen gibt es hier auch Schneehasen und Waschbären, die beobachtet werden können. Um 14 und um 16:30 Uhr finden täglich kommentierte Fütterungen der verschiedenen Tiere statt.

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr

täglich 10 bis 18 Uhr Adresse: Waldhausstraße 100, 95694 Mehlmeisel

Waldhausstraße 100, 95694 Mehlmeisel Telefon: 09272 909 812

Weitere Informationen findest du auf der Homepage.

6. Comicmuseum in Schwarzenbach an der Saale

Einmal im Leben wie Dagobert Duck durch einen Geldspeicher schwimmen - wer träumt davon nicht? Und dieser Traum muss nicht unerfüllt bleiben, denn genau das kann man im Comicmuseum in Schwarzenbach an der Saale machen!

Neben dieser Attraktion kannst du auch durch einen Nachbau von dem berühmten Ort Entenhausen aus den Donald-Duck-Comics schlendern und ganz nebenbei in die Geschichte hinter dem Genre Comic und den verschiedenen Bestsellern eintauchen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag & an Feiertagen: 10 bis 18 Uhr

Dienstag bis Sonntag & an Feiertagen: 10 bis 18 Uhr Adresse: Bahnhofstraße 12, 95126 Schwarzenbach an der Saale

Bahnhofstraße 12, 95126 Schwarzenbach an der Saale Telefon: 09284 949 812 0

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

7. Klettern in Wunsiedel

Für alle, die hoch hinaus möchten, ist die Kletterhalle Zuckerhut in Wunsiedel der perfekte Ort während des Urlaubs im Fichtelgebirge. In der Halle kannst du in- und outdoor dein Geschick auf Wänden mit bis zu 16 Meter Höhe auf die Probe stellen.

Die Schwierigkeitsgrade reichen hierbei von Stufe 4 bis Stufe 10. Aber auch Anfänger sind hier herzlich willkommen! So gibt es immer wieder verschiedene Kurse, in denen man die Basics lernt. Derzeit muss man sich vor einem Besuch telefonisch anmelden.

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 21 Uhr

täglich 10 bis 21 Uhr Adresse: Marktredwitzer Straße 5a, 95632 Wunsiedel

Marktredwitzer Straße 5a, 95632 Wunsiedel Telefon: 09232 915 460

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage.

8. Grenzmuseum in Schirnding

An der Grenze zwischen Deutschland und Tschechien befindet sich der kleine Ort Schirnding. Früher markierte er die Grenze zwischen Ost und West, Kapitalismus und Kommunismus.

Heute gibt es hier zwar keinen Stacheldraht, keine Hunde und keine Wachleute mehr, doch dafür gibt es viele Relikte aus dieser vergangenen Zeit, die im Museum ausgestellt werden. Wie sah das Leben im Grenzort aus? Wie wurde die Anlage bewacht? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, ist hier genau richtig.

Öffnungszeiten: s onntags von 14 bis 16 Uhr

onntags von 14 bis 16 Uhr Adresse: Egerstraße 53, 95706 Schirnding

Egerstraße 53, 95706 Schirnding Telefon: 09233 443 6

Weitere Informationen auf der Homepage.

9. Fahrzeugmuseum in Fichtelberg

Das Fahrzeugmuseum in Fichtelberg ist das wahr gewordene Paradies für alle Autoliebhaber! Auf dem Gelände einer ehemaligen Textil- und Lederwarenfabrik können Interessierte Fahrzeuge vom Baujahr 1896 bis heute bewundern.

"Von der BMW Isetta und dem VW Käfer über den Ford Escort und den Opel Kadett bis hin zum Ur-GTI oder der Mercedes-S-Klasse-Limousine" ist alles dabei und sogar sowjetische Kriegsflugzeuge gehören zu der Ausstellung.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr Adresse: Nagler Weg 9-10, 95686 Fichtelberg

Nagler Weg 9-10, 95686 Fichtelberg Telefon: 09272 971 0

Weitere Informationen findest du auf der Homepage.

10. Gräf's Schnapsmuseum in Marktredwitz

Na klar, eigentlich ist Bier das liebste Getränk der Franken. Doch auch Schnaps steht hier hoch im Kurs! Das beweist die weltweit exportierende Destillerie Dr. Rauch, die beispielsweise die berühmten bunten Klopfer herstellt, die es auf fast jeder Party gibt.

An das Werk in Wunsiedel ist ein Museum angeschlossen. "Die Besucher können hier allerlei Wissenswertes über die Herstellung von Likören und Schnäpsen sowie die Betriebsgeschichte der Destillerie Dr. Rauch erfahren." Zusätzlich gibt es hier einen Werksverkauf mit tollen Angeboten.

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch: 9:30 bis 12 Uhr, 13:30 bis 17 Uhr Donnerstag & Freitag: 9:30 bis 12 Uhr, 13:30 bis 18 Uhr Samstag: 9:30 bis 13 Uhr Sonn- & Feiertage: geschlossen

Adresse: Thölauer Straße 12, 95615 Marktredwitz

Thölauer Straße 12, 95615 Marktredwitz Telefon: 09231 995 100

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

11. Burgenwanderung in Bad Berneck

Die Burgenwanderung in Bad Berneck verspricht romantischen Mittelalter-Charme.

Der Weg, der auf dem Marktplatz in Bad Berneck startet, führt dich an insgesamt 6 Ruinen aus verschiedenen mittelalterlichen Epochen vorbei und lässt dich in die 600 Jahre alte Burgenkultur der Region eintauchen.

Adresse: Via Imperii/Ölschnitztal, 95460 Bad Berneck

Weitere tolle Ausflugstipps, beispielsweise in Coburg oder der Fränkischen Schweiz, findest du hier.