Ausflugstipps an Ostern in Franken: Oster-Rally, Osterfestival und Burgenbesuche

Eierwalchen in Naila





Oster-Rallye für Kinder im HopfenBierGut in Spalt





Ostern auf Schloss Steinburg in Würzburg





Osterbrunnen in Franken





Bayreuther Osterfestival





Pilgern





Burgen





Besuch eines Erlebnisbades





"Warrior's Luck" in Erlangen





Thermenbesuch



Ein alter Brauch in Naila ist das sogenannte Eierwalchen. Am Karsamstag wird deshalb ab 14.00 Uhr auf dem "Walchhang" im Freizeitzentrum "Ludelbach" der Walchkönig gesucht. Es gibt drei Wettkampfgruppen. Die erste Gruppe bildet sich aus den Kindern und Jugendlichen, die zweite aus den Einheimischen aus Naila und Umgebung und auch Feriengäste dürfen mitmachen und sind die dritte Gruppe.Im HopfenBierGut in Spalt können am Sonntag, den 01.April.2018, Kinder im Museum Buchstaben suchen und auf eine Lösungskarte übertragen. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Am Ostersonntag und am Ostermontag werden auch um 10.30 Uhr öffentliche Museumsführungen angeboten.Auf dem Ostermarkt am Ostersonntag und am Ostermontag auf dem Schloss Steinburg in Würzburg präsentieren verschiedene Künstler ihre Werke rund um das Thema Ostern. Am Ostersonntag und Ostermontag von 11.00 bis 18.00 Uhr findet eine Ausstellung statt. Auch kann man sich im Restaurant ein Ostermenü schmecken lassen.Kauftipp bei Amazon: RostdekoIn vielen Gemeinden in Franken sind Osterbrunnen geschmückt worden. Gleich mehrere Osterbrunnen findet man in Bad Berneck. Auf der Website der Stadt Bad Berneck finden sich außerdem zwei Tourvorschläge für Osterspaziergänge.Für alle Freunde der Musik gibt es das Bayreuther Osterfestival von Freitag, den 30.März.2018, bis Sonntag, den 08.April.2018. Zu hören ist sowohl klassische Musik, wie auch Kammermusik und Jazz und auch Modernes. Am Karfreitag startet das Festival mit der Bach-Passion in der Stadtkirche in Bayreuth. Das Highlight des Festivals wird das große Symphoniekonzert der Internationalen Jungen Orchesterakademie sein.Auch gibt es in Franken tolle Ziele für Pilgerer. Eines der bekanntesten ist wohl Vierzehnheiligen im Landkreis Lichtenfels. In der Nähe liegt auch Kloster Banz mit seiner barocken Kirche oder auch der Staffelberg.Jetzt bei Amazon erhältlich: TrekkingrucksackBestimmt einen Ausflug wert sind die fränkischen Burgen und Schlösser. Eine, die sich besonders auch für einen Ausflug mit Kindern eignet, ist die Burg Zwernitz. Sie liegt auf einem schmalen Felsen in Wonsees. Für jüngere Besucher gibt es dort einige Mitmachstationen. Auch für Erwachsene ist ein Besuch der Dauerausstellung, die sich mit Jagd und Markgrafentümern beschäftigt, bestimmt interessant.Perfekt auch an Tagen mit schlechtem Wetter eignet sich immer ein Besuch eines Erlebnisbades in Franken. Viele Wasserattraktionen findet man im Atlantis in Herzogenaurach. Dort gibt es zum Beispiel ein Wellenbad, drei Wasserrutschen und einen kindergerechten Wasserspielpark.Wer die ganzen Schokoladenhasen, die man an Ostern so verputzt, gleich wieder runtertrainieren möchte, für den ist ein Besuch im "Warrior's Luck" in Erlangen genau das Richtige. Die Idee der Halle kam von der TV-Sendung "Ninja-Warrior" und ist somit eine Trainingshalle für den Parcourslauf.Kauftipp bei Amazon: DamensportbekleidungWer die Osterfeiertage dazu nutzen will um sich zu entspannen, für den empfiehlt sich ein Besuch einer fränkischen Therme. Viele entspannende und abwechslungsreiche Angebote findet man in der Therme Bad Steben. Dort können sie sich mit allen Sinnen entspannen und die Seele baumeln lassen.