Franken vor 1 Stunde

Ausflugstipps

Ausflugs-Tipps für die Osterferien: Was man in Franken unternehmen kann

Langeweile in den Osterferien? Kann gar nicht sein! Denn Franken hat unzählige Möglichkeiten für Unternehmungen in den nächsten Wochen zu bieten. Wir haben die Top-Ausflugstipps in der Übersicht.