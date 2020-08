Fürth vor 1 Stunde

Ausflugstipp

Rundfunkmuseum in Fürth: Ausflugsziel auch für Kinder

1923 gilt als Geburtsstunde des Radios in Deutschland: Die fast 100-jährige Geschichte des Radios über das Grammophon bis hin zum Fernseher erleben Technik-, Musik- und Medieninteressierte in den Gängen des Rundfunkmuseums in Fürth.