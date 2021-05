Fränkische Kletterparks haben nach Corona-Lockdown wieder geöffnet

Öffnungszeiten und Hygiene-Maßnahmen variieren je nach Anbieter

verschiedene Parcours, Schwierigkeitsgrade und individuelle Betreuung

Das sind die schönsten Kletteranlagen in Franken

Zum Klettern im Freien muss man nicht gleich ins Hoch-Gebirge fahren. In Franken gibt es zahlreiche Kletterparks und Kletteranlagen, in denen sie sich empor hangeln können. Dazu gesellt sich eine ganze Reihe an Hochseilgärten, in denen Geschicklichkeit und Mut gefordert wird, um die verschiedenen Parcours in einigen Metern Höhe zu meistern.

Nach Corona-Lockdown: Kletterparks haben wieder geöffnet

Die fränkischen Kletterparks haben größtenteils wieder geöffnet. Einige der hier aufgeführten Parks und Anlagen haben aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nur eingeschränkt geöffnet. Informieren sie sich daher vor dem Besuch über spezielle Öffnungsumstände auf den Internetseiten der Anbieter. Hier sind die Top Kletterparks, die nach dem Corona-Lockdown wieder geöffnet haben.

#1: Waldklettergarten Banz

Auf 14.000 Quadratmetern können fünf Kletterparcours gemeistert werden. Diese befinden sich in Höhen von einem bis hin zu circa 13 Metern. Ab einem Alter von sechs Jahren darf geklettert werden, allerdings dürfen Kinder bis zwölf Jahre nicht alleine, sondern nur in Begleitung eines erwachsenen Kletterers auf Tour gehen. Überdies können Besucher die Naturkegelbahn und die Bocciabahn im Klettergarten nutzen. Mehr zum Banzer Waldklettergarten und weiteren Freizeitaktivitäten mit Kindern rund um Bad Staffelstein lesen Sie hier.



Kontakt:

Adresse: Kloster-Banz-Straße, 96231 Bad Staffelstein

Internet : Waldklettergarten Banz

Telefon: 09573- 222570

#2: Kletterwald Veilbronn

Mit neun verschiedenen Parcours ist im Kletterwald Veilbronn im Landkreis Bamberg für jeden etwas dabei. Auf dem Wurzelweg des Klettergartens können bereits Kinder ab fünf Jahren auf bis zu 2,50 Metern mit Seilbahnen, Brücken und Balancestationen herumturnen. Beim Parcours Rittersprung können sich Besucher aus 13 Metern in die Tiefe stürzen. Im Luftikus-Parcours bewegen sich die Kletterer auf bis zu 16 Metern Höhe.

Kontakt:

Adresse: Kletterwald Veilbronn, Veilbronn 17, 91332 Heiligenstadt

Internet: Kletterwald Veilbronn

Kletterwald Veilbronn Telefon: 09198-7924992

#3: Kletterwald Weiherhof

Kletterbegeisterte ab vier Jahren können im Klettergarten Weiherhof im Landkreis Fürth aufregende Stunden verbringen.

Mit elf Kletterparcours sowie einem Slacklineparcour, einem Einführungsparcour und einem Seilbahnparcour von circa 200 Metern Länge kann der Klettergarten überzeugen. Für Sport und Abenteuerfreunde werden hier zusätzlich Bogenschießen, 3D-Bogenschießen, Arrowtag, Bubble Soccer,Geocaching, Teamtraining und eine Naturkegelbahn angeboten.



Kontakt:

Adresse: Kletterwald Weiherhof, Banderbacher Straße 301, 90513 Zirndorf

Internet: Kletterwald Weiherhof

Telefon: 0931 29699710 / 0171 5335438

#4: Kletterwald am See in Schweinfurt

Mit einer Fläche von 10.500 Quadratmetern und 230 Kletterelementen ist dies der Kletterwald mit den meisten Übungen in Europa. Im Schweinfurter Kletterwald am See gibt es Parcours für Kinder, Jugendliche, Familien, Gruppen, Sportler und Firmen. Das Betreuungsangebot umfasst Erlebnispädagogik, Teamtrainings und Klettern für Menschen mit Handicap. Außerdem können hier Geburtstage, Klassentreffen, Junggesellenabschiede und viele weitere Partys gefeiert werden.



Kontakt:

Adresse: Kletterwald am See, Am Baggersee 6, 97424 Schweinfurt

Internet: Kletterwald am See

Kletterwald am See Telefon: 0179- 7677772

#5: Abenteuerpark Betzenstein

Elf Kletterparcours ab 5 Jahren (Kinderkletterwelt) bieten in dem Naturhochseilgarten Abenteuerpark Betzenstein viel Spaß und Freude. Ein weiteres Event für Einsteiger ist der Felsenpfad (ab 6 Jahren). Der Schlittenparcour ist ein ganzjähriges Highlight, das mit einer aufregenden Holzschlittenfahrt überzeugen kann. Neben vielen weiteren Kletterparcours sind der Tarzanparcour (Höhe: 16 Meter) sowie der Risikoparcour etwas für echte Abenteuerfans. Nach dem Klettervergnügen lädt das angrenzende Freibad, über das der Seilbahnparcour führt, zu einem Besuch ein.

Kontakt:

Adresse: Hauptstr. 68, 91282 Betzenstein

Internet: Abenteuerpark Betzenstein

Abenteuerpark Betzenstein Telefon: 09244 / 9859 16

#6: Hochseilgarten Bad Windsheim

Drei Stunden können Klettergartenfans im Hochseilgarten Bad Windsheim diverse Elemente wie Hängebrücken, Kletterwände und Balken überwinden. Ein Erlebnis ist der Sprung aus 10 Metern, lediglich die Sicherungsseile fangen den Kletternden auf. Damit sollen neue Energien für den Alltag aktiviert werden. Weiter Teile des Parks sind über Drahtseile zu erkunden.