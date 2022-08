Die besten Freizeit-Tipps für diesen Sommer: 10 Ausflugsideen für Familien mit Kindern

Kulinarische Genüsse, historische Gebäude und jede Menge Wanderwege - die Aushängeschilder Frankens gehören zum festen Ausflugs-Repertoire von Bewohner*innen und Besucher*innen gleichermaßen. Doch sie haben einen Nachteil: Bei den meisten Kindern kommen Schäuferla, Kirchen und lange Wanderungen nicht besonders gut an. Dabei gibt es in der Region viele Ausflugsziele, die Spaß für die ganze Familie bieten: Wir haben 10 Ausflüge mit Kindern in Franken für dich zusammengestellt, bei denen die ganze Familie auf ihre Kosten kommt.

1. Palm Beach Kristall Erlebnisbad

Mit seiner Wasserlandschaft, dem Wellenbad und vielen verschiedenen Rutschen ist das Palm Beach Erlebnisbad ein perfektes Ausflugsziel für die ganze Familie. Für die ganz kleinen Kinder gibt es ein Becken mit vielen verschiedenen bunten Spielsachen, einem Wasserpilz und kleinen Rutschen. Die etwas Älteren können sich bei Wettbewerben wie dem Arschbombencontest und Wettschwimmen auspowern.

Während die Kinder beschäftigt sind, können die Erwachsenen bei einer ayurvedischen Massage entspannen oder sich in der Sauna oder in der Therme erholen. Die Mütter können sich in der Beautyabteilung mit Kosmetik, einer Gesichtsbehandlung oder bei einer Behandlung in der Schwebeliege verwöhnen lassen. Weitere Erlebnisbäder in Franken findest du hier.

Adresse: Albertus-Magnus-Straße 29, 90547 Stein

Albertus-Magnus-Straße 29, 90547 Stein Öffnungszeiten: S onntag bis Donnerstag 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 24 Uhr, Frühschwimmern (Mittwoch bis Samstag, ab 8 Uhr)

onntag bis Donnerstag 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 24 Uhr, Frühschwimmern (Mittwoch bis Samstag, ab 8 Uhr) Preise: eine Tageskarte für Erwachsene kostet 24,90 Euro, eine Tageskarte für Kinder kostet 6,90 Euro, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen gibt es einen Aufpreis von 2 Euro

E-Mail: mail@kristall-palm-beach.de

2. Nürnberger Tiergarten

Im Nürnberger Tiergarten leben auf 65 Hektar etwa 4650 verschiedene Tiere aus über 300 Arten. Viele von ihnen kommen aus fernen Ländern oder stehen auf der sogenannten Liste der bedrohten Pflanzen- und Tierarten. Seit 2011 gibt es im Nürnberger Tiergarten die einzige deutschlandweite Freianlage für Delfine. In der Delfinlagune kann man sich von 11 bis 15 Uhr verschiedene Präsentationen ansehen. Für Kinder gibt es auch einen Kinderbereich mit verschiedenen Spielmöglichkeiten und einen Streichelzoo.

Ebenfalls ein guter Ausflugs-Tipp: etwas kleiner, aber durchaus einen Besuch wert, ist der Zoo Hof.



Adresse: Am Tiergarten 30, 90480 Nürnberg

Am Tiergarten 30, 90480 Nürnberg Öffnungszeiten: aktuell täglich von 8 Uhr bis 19:30 Uhr, letzter Einlass um 18:30 Uhr

Preise: eine Familienkarte kostet 42 Euro, weitere Eintrittspreise findest du hier

E-Mail: Kontakt über das Kontaktformular

3. Spielzeugmuseum Nürnberg

Nürnberg ist seit mehreren Jahrhunderten als Stadt des Spielzeugs bekannt. Das Spielzeugmuseum dokumentiert die Kulturgeschichte des Spielzeugs, die von vor der Antike bis heute reicht. Das Museum ist dabei vor allem auf die letzten beiden Jahrhunderte spezialisiert. Von Puppen aus dem Mittelalter, Dampfmaschinen und Blechspielzeug aus der Industrieepoche, bis zu aktuellem Spielzeug wie Lego, Barbie und Matchbox, ist für jeden Geschmack was dabei.



Für Familien auch sehr interessant ist die Familienführung "Von Kletteraffen und Wundertrommeln - Wir bringen Spielzeug zum Sprechen", die einmal im Monat am Sonntag um 15 Uhr statt findet. Dabei wird zum Bespiel überlegt wie die Kinderzimmer vor 100 Jahren aussahen, und interessante Spielwaren werden dann noch genauer erforscht. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und kostet 3 Euro zusätzlich. Für Kinder bis 16 Jahren ist sie kostenlos.



Adresse: Karlstraße 13-15, 90403 Nürnberg

Karlstraße 13-15, 90403 Nürnberg Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr Preise: Kleingruppenkarte mit einem Erwachsenen und bis zu drei minderjährigen Kindern für 6,50 Euro, mit zwei Erwachsenen für 12,50 Euro, weitere Details zu den Eintrittspreisen findest du hier

E-Mail: Kontakt über das Kontaktformular

4. Freilandmuseum Bad Windsheim

Das Freilandmuseum Bad Windsheim bietet auf 45 Hektar eine Zeitreise durch 700 Jahre fränkische Geschichte. Mit über 100 Gebäuden, die originalgetreu wieder aufgebaut wurden, kann man sehen wie die Leute früher gelebt haben. Von Handwerkshäusern und Brauereien über Adelsschlösschen ist alles dabei, um sich in der Zeit zurückversetzen.

Es werden auch viele Veranstaltungen angeboten, wie etwa Bierbrauen, Korbmachen, Handweben und Imkern. Auch an zahlreiche Führungen kann teilgenommen werden, beispielsweise an der Mitmach-Führung "Bäuerliches Leben im Mittelalter" oder "Auf Schatzsuche im Kirchenmuseum". Ein Erlebnisspielplatz lädt Kinder zum Erkunden, Spielen und Verweilen ein.

Adresse: Eisweiherweg 1, 91438 Bad Windsheim

Eisweiherweg 1, 91438 Bad Windsheim Öffnungszeiten: aktuell täglich von 9 bis 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr

Preise: eine Familienkarte kostet 17 Euro, eine Teil-Familienkarte kostet 10 Euro, der Eintritt für Kinder unter 6 Jahren ist frei

E-Mail: info@freilandmuseum.de

5. Fränkischer Theatersommer

Theater ist lebendiges Erleben von Kultur. Außerdem ist es eine willkommene Abwechslung für alle, die sowieso schon zu oft vor dem Bildschirm sitzen. Von Theater-Aufführen lassen sich auch die Kleinen gerne mitreißen. Im Sommer wird es noch schöner, wenn man die Schauspielkunst im Freien genießen kann.

Im Rahmen des "Fränkischen Theatersommers" stehen dieses Jahr diverse Stücke auf dem Spielplan. Gespielt wird an den verschiedensten Orten und unter anderem auch in einem Schloss oder einem Museum. Die sommerlichen Temperaturen machen auch Freilichttheater möglich! Neben spannenden Theaterstücken und Kabaretts gibt es auch Vorführungen für die Kleinen.

Programm

Spielorte

Kontakt: info@theatersommer.de, 09274 / 947 440

6. Freizeitparks in Franken: Das sind die schönsten

In Franken gibt es drei große Freizeitparks, die sich in kaum etwas nachstehen.

Zum einen ist da der Erlebnispark in Schloss Thurn. Der große Park mit uralten Bäumen bietet den perfekten Schauplatz für Ritterturniere. Aber auch Attraktionen wie Achterbahnen, eine Wildwasserbahn und Bootsfahrten um das Schloss sind bei den Besuchern sehr beliebt. Die Kinder können sich beim Marionettentheater oder bei den Western- und Zaubershows amüsieren. Weitere Informationen findest du auf der Website.

Aber auch Attraktionen wie sind bei den Besuchern sehr beliebt. Die können sich beim oder bei den amüsieren. Weitere Informationen findest du auf der Website. Beim Playmobil FunPark steht die Bewegung und die Koordination der Kinder im Mittelpunkt. Hier gibt es alles, was das Kinderherz begehrt: Einen Aktivpark zum Klettern, eine Goldmine, in der man nach einem Schatz suchen kann. Vom Wasserspielplatz über die Ritterburg und das Feenland bis zu einem 160 Quadratmeter großen Hüpfkissen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Weitere Informationen auf der Website.

Einen Aktivpark zum eine in der man nach einem Schatz suchen kann. Vom über die und das bis zu einem ist für jeden Geschmack etwas dabei. Weitere Informationen auf der Website. Ein besonderer Freizeitpark ist das Freizeitland Geiselwind. Auf 400.000 Quadratmetern gibt es über 100 Fahrattraktionen. Die Looping-Achterbahn ist deutschlandweit die einzige. Attraktionen wie der Boomerang, Live Shows, ein integrierter Tierpark, eine Wildwasserbahn und viele weitere halten die Besucher in Atem. Alle weiteren Informationen findest du auf der Website.

In unserer Übersicht findest du mehr Informationen über die drei Parks - und erfährst, welche Freizeitparks es außerdem noch in Franken gibt.

7. Kletterwald am See in Schweinfurt

Der Kletterwald am See in Schweinfurt ist mit 10.500 Quadratmetern und 230 Kletterelementen der größte Park Deutschlands und der mit den meisten Übungen in ganz Europa. Es gibt verschiedene Parcours für Kinder, Jugendliche, Familien und Sportler. Durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade ist für jeden etwas dabei. Die 25 verschiedenen Seilbahnen mit einer Gesamtlänge von 1000 Metern bringen Besucher schnell zum nächsten Punkt.



Hinweis: Kinder zwischen drei und sechs Jahren dürfen nur unter Aufsicht klettern. Weitere tolle Klettergärten, die vielleicht in deiner Nähe sind, findest du in einem weiteren Artikel.



Adresse: Am Baggersee 2, 97424 Schweinfurt

Am Baggersee 2, 97424 Schweinfurt Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr, Feiertags 10 bis 19 Uhr, in den Ferien täglich von 10 bis 19 Uhr

Preise: Mini-Parcous ab 7 Euro, Normalparcours 15 Euro, Erwachsene ab 18 Jahren zahlen 21 Euro

E-Mail: Kontakt über das Kontaktformular

8. Märchenwanderweg Bischofsgrün

Der Bischofsgrüner Märchenwanderweg ist etwa zwei Kilometer lang und führt über 14 verschiedene Stationen. An jeder Station gibt es eine Infotafel, an der ein Märchen thematisiert wird. Mit dem scannen des QR-Codes kann man sich jedes Märchen an der jeweiligen Etappe anhören. Die Jüngeren werden beim Wandern von Aschenputtel, dem gestiefelten Kater, den drei kleinen Schweinchen und vielen anderen bei Laune gehalten.



Der Weg beginnt am Brunnen an der Laudien-Rathaus-Galerie. Der Weg ist gut begehbar und führt an Bächen, Felsen und Brunnen vorbei.

Adresse: Hauptstraße, 95493 Bischofsgrün

Hauptstraße, 95493 Bischofsgrün Öffnungszeiten: ganzjährig begehbar

Preise: kostenfrei

E-Mail: touristinfo@bischofsgruen.de

9. Burg Rabenstein

Im Herzen der Fränkischen Schweiz, südwestlich von Bayreuth, liegt die Burg Rabenstein: eine Adelsburg aus dem Hochmittelalter, deren älteste Bauteile aus dem ersten Viertel des 12. Jahrhunderts stammen. Bereits König Ludwig I. residierte 1830 dort. Für Kinder ein



Neben der Burg ist auch die Tropfsteinhöhle, die Falknerei und natürlich die Gutsschenke einen Besuch wert. In der Fränkischen Schweiz gibt es zudem viele weitere schöne Burgen. Einige davon haben wir in unserem separaten Artikel zusammengefasst.

Adresse: Burg Rabenstein Event GmbH, Rabenstein 33 95491 Ahorntal

Rabenstein 33 95491 Ahorntal Öffnungszeiten: Burgführungen Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen ab 11 Uhr

Preise: Erwachsene 7 Euro, Kinder 4 Euro

E-Mail: info@burg-rabenstein.de

10. Sommerrodeln am Ochsenkopf

Der 1024 Meter hohe Gipfel im Fichtelgebirge ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Die Skipisten an der Nord- und Südseite des Ochsenkopfs sind die längsten in Nordbayern. Zwölf Schlepplifte führen aus fünf umliegenden Gemeinden auf den Berg. Die Naturrodelbahn Grassemann/Fleck in der Nähe des Moorbads fasziniert mit einer Länge von 100 Metern.



Im Sommer sorgen der Alpine Coaster und die Sommerrodelbahn für eine Menge Spaß. Der Alpine Coaster überwindet die 140 Meter Höhendifferenz mit 40 Stundenkilometern. Der Coaster gilt unter anderem durch ein modernes Bremssystem, beidseitig angebrachte Bremshebel und der Möglichkeit, die Geschwindigkeit selbst zu kontrollieren, als sehr sicher. Während der Sommersaison kann man mit dem Coaster bei jeder Wetterlage fahren. Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren dürfen als Beifahrer mitfahren.

Adresse: Der Zugang befindet sich 50 Meter oberhalb der Seilbahn Talstation Nord in Bischofsgrün

Der Zugang befindet sich 50 Meter oberhalb der Seilbahn Talstation Nord in Bischofsgrün Öffnungszeiten: tagesaktuelle Öffnungszeiten erfährst du auf der Website

Preise : Einzeltickets ab 4,30 Euro

: Einzeltickets ab 4,30 Euro E-Mail: seilbahn@ochsenkopf.info

In unserem Podcast Franken erleben erfährst du noch mehr Tipps für einen tollen Tag in Franken: Sandra und Sebastian sprechen in der Episode Ausflug mit Kindern in Franken über eingene Erlebnisse auf dem Baumwipfelpfad im Steigerwald, über faszinierende Stunden im DB-Museum im Nürnberg und über einen spektakulären Ort zum Feiern von Kindergeburtstagen.

Zu Gast im Podcast ist Claudia Lindenlaub-Sauer, freie Autorin, Kultuvermittlerin und Kunstwissenschaftlerin. Sie erzählt, wie spannend und erlebbar Geschichte in Franken sein kann. Als Mutter von drei Kindern hat sie bereits viel Abenteuer in unsere Region "getestet" und erzählt ihre Tipps im Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und wie du etwas gewinnen kannst, das erfährst du auf der Info-Seite zu Franken erleben.

Jetzt Podcast hören und Tickets für die Obermain Therme gewinnen!

Wenn du deinem Körper zwischen all den Ausflügen ein bisschen Entspannung gönnen möchtest, kannst du an unserem Gewinnspiel teilnehmen: inFranken.de verlost einmal zwei Eintrittskarten für die Obermain Therme in Bad Staffelstein. Die Teilnahmefrist endet am Donnerstag, 18. August 2022, um 10 Uhr.

