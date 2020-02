8. Märchenwanderweg Bischofsgrün

Der Bischofsgrüner Märchenwanderweg ist etwa zwei Kilometer lang und führt über 14 verschiedene Stationen. An jeder Station gibt es eine Infotafel, an der ein Märchen thematisiert wird. Mit dem scannen des QR-Codes kann man sich jedes Märchen an der jeweiligen Etappe anhören. Die Jüngeren werden beim wandern von Aschenputtel, dem gestiefelten Kater, den drei kleinen Schweinchen und vielen anderen, bei Laune gehalten.



Der Weg beginnt am Brunnen an der Laudien-Rathaus-Galerie. Der Weg ist gut begehbar und führt an Bächen, Felsen und Brunnen vorbei.



Adresse:

Hauptstraße

95493 Bischofsgrün



9. Burg Rabenstein

Im Herzen der Fränkischen Schweiz, südwestlich von Bayreuth liegt die Burg Rabenstein. Eine Adelsburg aus dem Hochmittelalter, deren älteste Bauteile aus dem ersten Viertel des 12. Jahrhunderts stammen. Bereits König Ludwig I. residierte 1830 dort.



Neben der Burg ist auch die Tropfsteinhöhle, die Falknerei und natürlich die Gutsschenke einen Besuch wert.

In der Fränkischen Schweiz gibt es viele schöne Burgen. Einige davon sind in einem Artikel zusammengefasst.



Adresse:

Rabenstein 33

95491 Ahorntal



10. Rodeln am Ochsenkopf

Der 1024 Meter hohe Gipfel im Fichtelgebirge ist zu jeder Jahreszeit ein Besuch wert. Die Skipisten an der Nord- und Südseite des Ochsenkopfs sind die längsten in Nordbayern. Zwölf Schlepplifte führen aus fünf umliegenden Gemeinden auf den Berg.



Die Naturrodelbahn Grassemann/Fleck in der Nähe des Moorbads fasziniert mit einer Länge von 100 Metern. Die verschieden Möglichkeiten in Franken zum Skifahren, Langlaufen und Rodeln sind auch hier auch noch mal zusammengefasst.



Im Sommer sorgen der Alpine Coaster und die Sommerrodelbahn für eine Menge Spaß.



Alpine Coaster

Der Alpine Coaster überwindet die 140 Meter Höhendifferenz mit 40 Stundenkilometer. Der Coaster ist unter anderem durch ein modernes Bremssystem, beidseitiger angebrachten Bremshebeln und der Möglichkeit die Geschwindigkeit selbst zu kontrollieren sehr sicher. Während der Sommersaison kann man mit dem Coaster bei jeder Wetterlage fahren. Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren dürfen als Beifahrer mitfahren.



Adresse:

Der Zugang befindet sich 50 Meter oberhalb der Seilbahn Talstation Nord in Bischofsgrün



Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 10 bis 17:30 Uhr



Preise:

Erwachsene zahlen für eine Einzelfahrt 5 Euro. Für Kinder von 6 bis 15 Jahren kostet eine Fahrt 4 Euro.