Franken vor 46 Minuten

Wochenendtipps

Zweites Adventswochenende in Franken: Das sind unsere Veranstaltungstipps

Das zweite Adventswochenende hält wieder tolle Veranstaltungen in Franken bereit: In Thurnau findet der 30. internationale Weihnachts-Töpfermarkt statt, in Geiselwind headbangen Metal-Fans um die Wette und in Würzburg geben Deutschlands bekannteste Schlagerbrüder ein Konzert.