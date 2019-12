Action Park in Nürnberg: Eine der größten Lasertaganlagen in Europa

Wer dem Action Park in Nürnberg einen Besuch abstattet, erlebt eine ordentliche Portion Nervenkitzel und Abenteuer. Zusammen mit Freunden und der Familie kann der Teamgeist gestärkt und sich in zwei Teams duelliert werden. Die unterschiedlichen Themenwelten bieten die Möglichkeit in Fantasiewelten einzutauchen und den Alltag zu vergessen.

Angebot des Action Park

Im Action Park Nürnberg gibt es vier unterschiedliche Themenspielfelder:

Das "Labyrinth" ist ein 400 Quadratmeter großes Labyrinth mit vielen verwinkelten Gängen Das "Western Village" bietet eine authentische Atmosphäre aus dem wilden Westen "Spaceship" erinnert an ein futuristisches Raumschiff in der Galaxie "Iceworld", bei der durch innere Beleuchtung ein arktisches Gefühl aufkommt.

In welchem Spielfeld gespielt wird, kann individuell entschieden werden. Auch bietet der Action Park Nürnberg multifunktionelle Eventbereiche in den Stilen Karibikbar, Westernsaloon und Raumschiff an, die bei Bedarf auch für eigene Veranstaltungen gebucht werden können.

Außerdem bietet der Action Park auch Lasertag Kids für Kinder ab 10 Jahren an Freitagen und Samstagen an.