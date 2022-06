Europa-Park in Rust bietet große Auswahl für Achterbahn-Fans

Hansa-Park in Sierksdorf hat einen neuen Inklusionsspielplatz für Kinder

für Kinder Dive Coaster fahren im Heide-Park in Soltau

fahren im Heide-Park in Soltau Schwäbische Erlebnisse im Park Tripsdrill

Das Ziel für Hollywood-Fans: Der Movie Park in Bottrop

Auf einer Achterbahn in Höchstgeschwindigkeit Loopings drehen, ein bisschen abkühlen in der Wildwasserbahn und mutig sein im Gruselhaus - Freizeitparks lassen das Herz vieler Kinder höher schlagen und so manch anderer auch in die Hose rutschen. Definitiv sind sie aber ein beliebtes und abwechslungsreiches Ausflugsziel für die Sommerferien oder einen Wochenendtrip. Aus unterschiedlichen Besucher*innen-Rankings haben wir euch die fünf besten Freizeitparks Deutschlands herausgesucht. Welche Attraktionen hat der Park zu bieten, wann hat er geöffnet, musst du Schlange stehen, wie kommst du dorthin und kannst du dir das mit einer vierköpfigen Familie überhaupt leisten? Wir beantworten deine Fragen.

Europa-Park in Rust: Große Auswahl für Achterbahn-Fans

In der Wasserwelt Rulantica verschaffen Wasserbahnen genau die richtige Abkühlung für heiße Tage. CC0 / Pixabay / keulefm +3 Bilder

Mit einer Fläche von 95 Hektar ist der Europa-Park der größte Freizeitpark Deutschlands. Achterbahn-Fans kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten, da der Park 13 Achterbahnen zu bieten hat. Das Gelände ist in 18 verschiedene Themenbereiche aufgeteilt, in denen es viel zu entdecken gibt. Besonders spektakulär sind verschiedene Entdeckungstouren durch virtuelle Welten. Die Wasserwelt Rulantica bietet für sommerliche Temperaturen 17 Wasserrutschen, aber auch Tunnel, Wildbäche und sogar ein Wellenbad.

Das lohnt sich zu wissen:

Neuheiten: Mit einem Donaudampfer kannst du jetzt durch die österreichische Themenwelt zu Zeiten der Kaiserin Josefina fahren. Eine Bootstour mit dem Namen "Snorri" führt euch außerdem durch skandinavische Unterwasser-Welten . In der französischen Welt wurde die Dunkel-Achterbahn neugestaltet.

Mit einem kannst du jetzt durch die österreichische Themenwelt zu Zeiten der Kaiserin Josefina fahren. Eine Bootstour mit dem Namen "Snorri" führt euch außerdem durch . In der französischen Welt wurde die Öffnungszeiten: In der Sommer-Saison vom 26.03.2022 bis zum 30.09.2022 hat der Park von 9 bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten können auf der Homepage eingesehen werden. In der Winter-Saison, die am 7.11.2022 beginnt, öffnet der Europa-Park erst ab 11 Uhr seine Pforten und schließt etwa um 19 Uhr.

In der Sommer-Saison vom 26.03.2022 bis zum 30.09.2022 hat der Park von 9 bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten können auf der Homepage eingesehen werden. In der Winter-Saison, die am 7.11.2022 beginnt, öffnet der Europa-Park erst ab 11 Uhr seine Pforten und schließt etwa um 19 Uhr. Wissenswertes: Der Freizeitpark in Rust ist der meistbesuchte Actionpark Deutschlands. Etwa 5,7 Millionen Menschen kommen hier jährlich zu Besuch, deshalb kann es durchaus voll werden. Eine App zeigt an, mit welchen Wartezeiten ihr vor den Achterbahnen rechnen müsst.

Der Freizeitpark in Rust ist der meistbesuchte Actionpark Deutschlands. Etwa 5,7 Millionen Menschen kommen hier jährlich zu Besuch, deshalb kann es durchaus voll werden. Eintrittspreise: Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 12 Jahren zahlt für einen Tag Europa-Park 204 Euro Eintritt.

Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 12 Jahren zahlt für einen Tag Europa-Park Eintritt. Anfahrt: Der Europa-Park liegt in Baden-Württemberg, nahe der französischen und schweizerischen Grenze. Mit dem Auto ist er unter der Adresse Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust zu erreichen. Parkmöglichkeiten gibt es für 8 Euro pro Tag. Der nächstgelegene Bahnhof heißt "Ringsheim/Europa-Park". Vom Bahnhof aus fahren Busse bis zum Haupteingang des Parks.

Hansa-Park in Sierksdorf: Neuer Inklusionsspielplatz für Kinder

In elf Themenbereichen gewährt der Freizeitpark Einblick in unterschiedliche Welten von Lübeck bis zum Wikingerland. Der Hansa-Park punktet aber allein schon mit seiner Lage direkt am Meer. Beliebt sind hier die besonders hohen Attraktionen wie der 100-Meter hohe Holsteinturm oder der höchste Freifallturm der Welt. In der Dunkelachterbahn "Fluch von Novgorod" könnt ihr euch auf einen 97 Grad steilen Absturz und eine Beschleunigung auf 100 km/h in 1,4 Sekunden gefasst machen.

Neuheiten: Neu dazugekommen ist in diesem Jahr die Themenwelt Peterhof von Novgorod mit einem Tierkarussell für die jüngeren Abenteurer*innen und auch der Spielplatz "Patio del Mar" auf der Plaza del Mar, auf dem Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam spielen können .

Neu dazugekommen ist in diesem Jahr die Themenwelt Peterhof von Novgorod mit einem Tierkarussell für die jüngeren Abenteurer*innen und auch der . Öffnungszeiten: In den Sommermonaten öffnet der Park täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten ab Oktober werden noch bekannt gegeben.

In den Sommermonaten öffnet der Park täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten ab Oktober werden noch bekannt gegeben. Eintrittspreise: Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 12 Jahren zahlt für einen Tag Hansa-Park 158 Euro Eintritt.

Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 12 Jahren zahlt für einen Tag Hansa-Park Eintritt. Anfahrt: Der in der Lübecker Bucht gelegene Park kann mit dem Auto unter der Adresse Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf angefahren werden. Parken ist für 5 Euro pro Tag möglich. Der Hansa-Park ist vom Bahnhof Sierksdorf fußläufig in 10 Minuten zu erreichen.

Heide-Park in Soltau: Mit dem Krake in die Tiefe stürzen

Achterbahnen wie diese locken jährlich Millionen Besucher*innen in Deutschlands Freizeitparks. CC0 / Pixabay / tdahl +3 Bilder

Der Heide-Park lockt Besucher*innen unter anderem mit "Colossos", der schnellsten und höchsten Holzachterbahn Europas. Bekannt ist auch der Krake, der erste Dive Coaster Deutschlands. Kleine Gäste dürfen als Ghostbusters gegen fliegende Schleimgeister kämpfen oder das Haus von Peppa the Pig besuchen.

Neuheiten: Neu im Heide-Park ist "Peppas Ballonfahrt" . Hier können Kinder in Gondeln aufsteigen und Heißluftballon-Feeling erleben.

Neu im Heide-Park ist . Hier können Kinder in Gondeln aufsteigen und Heißluftballon-Feeling erleben. Öffnungszeiten: In den Sommermonaten hat der Park unter der Woche von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 19 Uhr. Im Juli und August bleiben die Türen teilweise bis 20 Uhr auf, im Oktober sogar bis 22 Uhr.

In den Sommermonaten hat der Park unter der Woche von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 19 Uhr. Im Juli und August bleiben die Türen teilweise bis 20 Uhr auf, im Oktober sogar bis 22 Uhr. Wissenswertes: Werktags und außerhalb der Ferien könnt ihr mit kürzeren Wartezeiten rechnen. Nachmittags verlassen viele den Park schon gegen 15 oder 16 Uhr, dann haben die Attraktionen besonders viel Platz für euch.

Werktags und außerhalb der Ferien könnt ihr mit rechnen. verlassen viele den Park schon gegen 15 oder 16 Uhr, dann haben die Attraktionen besonders viel Platz für euch. Eintrittspreise: Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 12 Jahren zahlt für einen Tag Heide-Park Resort etwa 170 Euro Eintritt.

Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 12 Jahren zahlt für einen Tag Heide-Park Resort etwa Eintritt. Anfahrt: Der niedersächsische Park kann mit dem Auto unter der Adresse Heide Park 1, 29614 Soltau angesteuert werden. Parkmöglichkeiten gibt es für 6,50 Euro pro Tag. Vom Bahnhof Wolterdingen (HAN) bist du zu Fuß in ca. 20 Minuten im Heide Park Resort.

Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn: Schwäbische Klassiker in Action-Form

Tripsdrill ist bekannt für seine Attraktionen zum traditionellen Thema "Sägen". Im ältesten Erlebnispark Deutschlands warten der Erlebnisspielplatz "Sägewerk" und die Holzachterbahn "Mammut", deren Züge als Sägen gestaltet sind. Im Wildparadies sind über 50 Tierarten zu Hause, in Badewannen kann man durchs Wildwasser driften.

Neuheiten: Ein neues Achterbahn-Erlebnis bietet die schwäbische Eisenbahn "Volldampf" . Begleitet wird die Fahrt von einem bekannten schwäbischen Volkslied. Die neue Hängeachterbahn "Hals-über-Kopf" beinhaltet vier Überkopfelemente .

Ein neues Achterbahn-Erlebnis bietet die . Begleitet wird die Fahrt von einem bekannten schwäbischen Volkslied. Die neue Hängeachterbahn "Hals-über-Kopf" beinhaltet . Öffnungszeiten: Vom 3. April bis 6. November 2022 hat der Park täglich geöffnet. Die Tore werden in den meisten Monaten um 9 Uhr geöffnet und um 18 Uhr geschlossen.

Vom 3. April bis 6. November 2022 hat der Park täglich geöffnet. Die Tore werden in den meisten Monaten um 9 Uhr geöffnet und um 18 Uhr geschlossen. Eintrittspreise: Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 12 Jahren zahlt für einen Tag Erlebnispark Tripsdrill 142 Euro Eintritt.

Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 12 Jahren zahlt für einen Tag Erlebnispark Tripsdrill Eintritt. Anfahrt: Der Park liegt zwischen Stuttgart und Heilbronn. Autofahrer*innen können die Adresse Erlebnispark-Tripsdrill-Straße 1 in 74389 Cleebronn ansteuern. Die S-Bahn-Linie 5 fährt von Stuttgart aus nach Bietigheim-Bissingen. Von dort aus kommst du mit dem Bus weiter zum Erlebnispark.

Movie Park Germany in Bottrop: Der Park für Hollywood-Fans

Im Movie Park in Bottrop dreht sich alles um Filme und Serien. CC0 / Pixabay / FF16 +3 Bilder

Raumschiff-Enterprise-Fans aufgepasst. Im Movie Park könnt ihr mit der Star-Trek-Achterbahn fahren und auch sonst in die tiefen Welten des Alls eintauchen. Der Film- und Freizeitpark orientiert sich mit seinen Fahrgeschäften an Motiven aus Filmen und Serien. Beliebt ist die "Area 51", eine Achterbahn mit Alien-Thematik, genauso wie "The Bandit", Deutschlands älteste Holzachterbahn.