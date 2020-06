Acht Top-Campingplätze rund um Bamberg: Diese Plätze empfehlen wir

Camping rund um Bamberg: Bamberg mit seiner tollen Altstadt ist immer einen Besuch wert. Doch auch im Bamberger Umland können Sie wunderschöne Landschaften und weitere interessante Altstädte und Sehenswürdigkeiten besichtigen. Die Fränkische Schweiz liegt direkt um die Ecke und Sie finden hier viele tolle Wander- und Radwege. Sowohl Kultur-, als auch Naturliebhaber kommen in und rund um Bamberg voll auf Ihre Kosten.

Wir zeigen Ihnen acht schöne Campingplätze, die sich bestens als Aufenthaltsort für einen Ausflug nach Bamberg und in das Bamberger Land eignen.

Schöne Campingplätze in Oberfranken: Hier können Sie rund um Bamberg ausspannen

Dabei beziehen wir auch andere Landkreise als ausschließlich den Bamberger mit ein. Denn auch außerhalb von Bamberg gibt es tolle Campingplätze, die leicht zu erreichen sind und einen Ausflug wert sind.

Die Campinginsel

Starten wir gleich einmal mit einem ganz besonderen Campingplatz: Die Campinginsel befindet sich direkt an der Regnitz in Bamberg und ist auf der anderen Seite umgeben von sehr alten Bäumen. So fühlt man sich wie in einem wunderschönen Park, was den Erholungsfaktor definitiv erhöht. Direkt am Ufer befindet sich eine Terrasse, die speziell für Zelte reserviert ist - ein Garant für ein tolles Übernachtungserlebnis.

Anfahrt und Kontakt:

Campinginsel

Am Campingplatz 1

96049 Bamberg

Telefon: 09515 6320

E-Mail: buero@campinginsel.de

Camping am Altmainsee

Idylle pur erwartet Sie auf dem Campingplatz am Altmainsee. Der Platz liegt zwischen Lichtenfels und Bamberg und eignet sich perfekt, wenn Sie eine Kanutour auf dem Obermain machen möchten. Es gibt Anlegemöglichkeiten und außerdem können Sie hier einen Wohnwagen mieten. Von Bamberg aus sind Sie in gerade einmal einer halben Stunde Fahrt schon dort.

Anfahrt und Kontakt

Camping am Altmainsee

Altmainsee 1

96250 Ebensfeld

Telefon: 09573 5291

E-Mail: camping-altmain@gmx.de

Campingplatz "Marina" bei Trosdorf/Bischberg

Der Campingplatz "Marina" bei Trosdorf/Bischberg ist besonders für all diejenigen etwas, die gerne Wassersport betreiben. Des Weiteren wartet hier allerlei Komfort auf Sie: Jeder der Stellplätze ist mit einem separaten Wasser- und Stromanschluss ausgestattet. Außerdem verfügt der Platz über moderne Sanitäranlagen.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Marina Trosdorf

Wasserwörth 3

96120 Bischberg

Telefon: 09503 7114

E-Mail: b.schroeter-campingfreunde@t-online.de

Campingplatz Weihersee

Der familiengeführte Campingplatz Weihersee bei Ebrach liegt im idyllischen Weiherseetal. Gerade Familien mit Kindern sind hier besonders gut aufgehoben, so gibt es einen schönen Kinderspielplatz mit kleinem See, sowie eine Freifläche für sonstige Aktivitäten. Nahe gelegene Attraktionen sind beispielsweise die Bamberger Altstadt, das Kloster Ebrach oder der Baumwipfelpfad Ebrach.

Anfahrt und Kontakt

Campingplatz Weihersee

Schwimmbadweg 21

96157 Ebrach

Telefon: 09553 9890579

E-Mail: weihersee@t-online.de

Camping Sonnland

Der Campingplatz Sonnland befindet sich knapp 40 Minuten von Bamberg entfernt und liegt vor den Toren des romantischen Kleinstädtchens Seßlach im Landkreis Coburg. Sie können die Ruhe in der malerischen Landschaft genießen oder Sie werden aktiv und begeben sich auf eine Wander- oder Radtour. Der Campingplatz verfügt außerdem über einen tollen Schwimmteich, in dem man sich besonders an heißen Tagen perfekt abkühlen kann.

Anfahrt und Kontakt

Camping Sonnland

Bahnhofstraße 154

96145 Seßlach

Telefon: 09569 220

E-Mail: info@Camping-Sonnland.de

Camping Rangau

Der Campingplatz Rangau liegt bei Erlangen inmitten eines Naherholungsgebietes am Großen Bischofsweiher. Von Bamberg aus ist das eine Fahrt von einer guten halben Stunde. Ein Ausflug in die Universitätsstadt Erlangen ist absolut empfehlenswert, hierfür können Sie sowohl die öffentlichen Verkehrsmittel, als auch das Fahrrad nutzen. Wer Großstadtluft schnuppern möchte, ist von dort in einer halben Stunde mit dem Auto auch bereits in Nürnberg.

Anfahrt und Kontakt

Camping Rangau

Campingstraße 44

91056 Erlangen

Telefon: 09135 8866

E-Mail: infos@camping-rangau.de

Maincamping Lichtenfels

Wer gerne umgeben von Wasser ist, wird sich hier wohlfühlen: Der Campingplatz Maincamping Lichtenfels befindet sich in direkter Lage am Main und am Ortswiesensee Oberwallerstadt. Vom Campingplatz aus haben Sie viele Ausflugsmöglichkeiten. So können Sie etwa einen Abstecher nach Bamberg, Coburg, Kulmbach oder Kronach machen. Von Bamberg nach Lichtenfels fahren Sie nur etwa eine halbe Stunde mit dem Auto. Außerdem haben Sie von hier aus Zugang zu vielen Wanderwegen, beispielsweise zum "Pfad der Flechtkultur".

Anfahrt und Kontakt

Maincamping Lichtenfels

Krößwehrstraße 52

96215 Lichtenfels

Telefon: 09571 71729

E-Mail: info@maincamping.de

Feriencampingplatz Bärenschlucht

Ein weiterer schöner Campingplatz ist der Feriencampingplatz Bärenschlucht, welcher zwischen Forchheim und Pegnitz bei Pottenstein liegt. Hier sind Sie umgeben von der malerischen Felsen-Landschaft des Püttlachtales, welches zu den schönsten Wander- und Urlaubsgebieten der Fränkischen Schweiz zählt. Auf dem Campingplatz werden zudem Ferienwohnungen und Blockhütten vermietet. Eigene Forellengewässer befinden sich direkt am Platz - ideal für alle Hobbyangler. Dieser Campingplatz ist in unserer Auflistung mit circa einer Stunde Fahrt am weitesten entfernt von Bamberg. Allerdings handelt es sich hierbei um ein absolutes Camping-Highlight, weshalb wir ihn empfehlen.

Anfahrt und Kontakt

Feriencampingplatz Bärenschlucht

Bärenschlucht 1

91278 Pottenstein

Telefon: 09243 206

E-Mail: info@baerenschlucht-camping.de

