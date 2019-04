Gewinnspiel: Mit dem Grillboot auf dem Main - jetzt mitmachen und 200-Euro-Gutschein gewinnen

Grillen und dabei Bootfahren: Diese Kombination gibt es seit mehr als zwei Jahren auf dem Main in Schweinfurt. Die runden Boote der Firma "BBQ-Donut Franken" verkehren dabei zwischen dem Anker und dem Walzenwehr an der Gutermann-Promenade.

Mit dem Grillboot auf dem Main: Platz für bis zu zehn Partygriller

Auf einem Grillboot haben bis zu zehn Menschen Platz. Grillgut können Gäste selbst mitbringen oder bei "BBQ-Donut Franken" gekauft werden. Getränke müssen beim Veranstalter gekauft werden. Für Musik sorgt eine ebenfalls mietbare Musikbox.

Außerdem hat der Veranstalter einige Ausflugspakete geschnürt, darunter ein Weekend-Warm-up, ein Sekt- oder ein Weißwurstfrühstück auf dem Boot. Weitere Infos gibt es hier.

Gutscheine für die Grillparty auf dem Wasser: Jetzt mitmachen und gewinnen!

Am Samstag, 3. Mai 2019, startet die neue Grillboot-Saison in Schweinfurt. In Kooperation mit "BBQ-Donut Franken" verlost inFranken.de ab sofort jede Woche einen Gutschein im Wert von jeweils 200 Euro für eine Grillparty auf dem Main. Mit diesem Gutschein können zum Beispiel zehn Personen zwei Stunden lang auf dem Main grillen.

Verpflegung und Grillset sind im Gutschein nicht enthalten. Der Gutschein ist bis 6 Wochen nach der Verlosung gültig und kann an allen Öffnungstagen, außer an Samstagen und Feiertagen, eingelöst werden.

Start der Gewinnspiel-Aktion ist Freitag, 26. April 2019. Sie läuft drei Wochen lang, jede Woche wird ein Gutschein verlost. Die Auswertung erfolgt immer freitags (3. Mai, 10. Mai und 17. Mai um 10 Uhr).

Die Gewinner werden ausgelost und per Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme unter 18 Jahren ist verboten.

Und so geht es: Einfach das Formular ausfüllen. Viel Glück, wir bei inFranken.de drücken die Daumen!

