10 Outdoor-Aktivitäten in Franken im Winter: Von Allwetterrodelbahn bis Huskywanderung

1. Alaska-Feeling in Franken

Hundeliebhaber aufgepasst: In Markt Bibart, auf halber Strecke zwischen Nürnberg und Würzburg, können Sie den Tag mit mit einem Husky-Rudel verbringen und sich sogar von den Vierbeinern ziehen lassen. Wer den Preis von 199 Euro pro Person zahlt, erlebt in den sechs bis sieben Stunden eine unvergessliche Zeit mit den Hunden.

Adresse :

Altmannshausen 20, 91477 Markt Bibart

: Altmannshausen 20, 91477 Markt Bibart Telefon :

09162 / 928277

: 09162 / 928277 Hier finden Sie mehr dazu.

2. Allwetterrodelbahn

Die Allwetterrodelbahn Alpine Coaster steht am Ochsenkopf in der Nähe von Bayreuth. Der Alpine Coaster ist eine Ganzjahresrodelbahn und verspricht auf einer Länge von 1,8 Kilometern. Vor einem Besuch ist es sinnvoll, auf der Webseite des Betreibers nachzusehen, ob die Bahn geöffnet hat.

Adresse :

Fröbershammer 27, 95493 Bischofsgrün

: Fröbershammer 27, 95493 Bischofsgrün Telefon :

09276 / 604

: 09276 / 604 Hier finden Sie mehr dazu.

In Pottenstein, unweit von Bayreuth, rasen Rodelfans mit dem Frankenbob die eine Kilometer lange Strecke hinunter. Auch hier informieren sich Interessierte vorab auf der Webseite, ob und wann die Strecke geöffnet ist.

Adresse :

Am Langen Berg 50, 91278 Pottenstein

: Am Langen Berg 50, 91278 Pottenstein Telefon :

09243 / 92200

: 09243 / 92200 Hier finden Sie mehr dazu.

3. Wildpark-Besuch

Tierisch geht es in einem der zahlreichen fränkischen Wildparks zu. Dick eingepackt können Interessierte den ganzen Tag lang mit Tieren verbringen. Wer also Lust hat, heimische Tiere in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten, dem stehen in Franken Wildparks, Wildgehege und Falknereien zur Auswahl.

4. Höhlenwanderung

Mit über 1000 Höhlen in der Region, bietet die Fränkische Schweiz die meisten auf der ganzen Welt. Eine Höhlenwanderung verspricht spannende Einblicke in majestätische Tropfsteingebilde, wie etwa in Pottenstein in der Teufelshöhle. Bei einer Führung durch die Teufelshöhle, die sich in den letzten 2.5 Millionen Jahren gebildet hat, können aber auch Fledermäuse bestaunt werden.

Adresse :

Schüttersmühle 5, 91278 Pottenstein

: Schüttersmühle 5, 91278 Pottenstein Telefon :

09243 / 208

: 09243 / 208 Hier finden Sie mehr dazu.

5. Schlitten fahren

Den Holzschlitten aus dem Schuppen holen, kurz abstauben und ab geht´s auf die Piste! Sobald es schneit, empfiehlt sich der Weg zu einer der vielen Rodelbahnen in Franken. Gerade die fränkische Schweiz hat schöne Rodelpisten, wenn es das Wetter erlaubt.

6. Schneeschuhwanderung

Der Trendsport erfreut sich auch in Franken großer Beliebtheit. Bei Rhön-yeti in der Rhön können Interessierte ab 25 Euro reinschnuppern. Auf Anfrage wochentags, sonst am Wochenende. Wer Lust hat, die überdimensionierten Schuhe auszutesten, kann das in Gruppen zwischen acht und 25 Personen tun. Durch die breite Auftrittsfläche der Schuhe, kommen die Wanderer viel besser auf dem Schnee voran.

Adresse :

Markbergstraße 14, 97659 Schönau an der Brend

: Markbergstraße 14, 97659 Schönau an der Brend Telefon :

09775 / 1268

: 09775 / 1268 Hier finden Sie mehr dazu.

7. Alpaka-Wanderung

Winterzeit ist Alpaka Zeit! Mit ihrem kuschligen Fell, spitzen Öhrchen und sanftem Gemüt gefallen Lamas und Alpakas inzwischen auch uns Franken. Mit den Tieren zu wandern ist ein unvergessliches Erlebnis.

8. Skifahren

Es muss nicht gleich Ischgl oder das Zillertal sein: Auch in Franken lässt es sich den Berg runterdüsen. Der Ochsenkopf bietet tolle Abfahrten und liegt direkt im Herzen Frankens. Auch rund um Bayreuth gibt es weitere Pisten für Snowboard und Ski.

9. Schlittschuhlaufen gehen

Auf einer der zahlreichen Eisbahnen in Franken gleiten Neulinge und Profis dahin. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. In der Übersicht finden Sie die schönsten Eisflächen in Nürnberg und Umgebung.

10. Bierwanderung

Egal wo Sie in Franken zuhause sind, die Winterlandschaft ist oft direkt vor der Haustür am schönsten. Der Weg zum Stadtpark oder in den weiten wilden Wald lohnt sich. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie alleine die Seele baumeln lassen oder die Liebste oder den Liebsten einpacken. Wer es etwas außergewöhnlicher mag, geht auf eine kulinarische Bierwanderung.

Wenn Sie weitere Ideen haben, die Winterzeit interessant zu gestalten, schreiben Sie Ihre Vorschläge gerne in die Kommentare.