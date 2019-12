6. Freizeitbad & Therme in Franken

Planschen, Entspannen, Genießen: Wellness in Franken kann so schön sein. Wer eine erholsame Auszeit nehmen will, findet in in einer der vielen schönen Thermen Unterschlupf. Egal ob alleine oder mit der Familie, ob erholsam oder spaßig - gerade in der kalten Jahreszeit empfiehlt sich auch der Gang in ein Freizeitbad. Wer rutschen, springen und toben will, ist in einem Erlebnisbad gut aufgehoben.

7. Escape und Exit Rooms in Franken

Sich freiwillig in einen Kerker einsperren - das lassen sich auch nur Escape-Room-Fans. Seinen Kopf richtig rauchen lassen, um aus dem Zimmer zu gelangen, kann bei der Entschlüsselung von Rätseln nicht schaden. Am Ende muss das Team so schnell wie möglich aus dem Raum entkommen sein - sonst ist das Spiel verloren. Also etwas für echte Denker. Die Schwierigkeitsstufen reichen dabei von Dora the Explorer bis zu Sherlock Holmes. Wer aus dem Raum Nürnberg kommt, hat eine besonders große Auswahl. Auch im übrigen Franken gibt es einige Escape Rooms, etwa in Marktzeuln (Oberfranken).

8. Schwarzlichtminigolf in Nürnberg

Bei Schwarzlicht Minigolf spielen, sich selbst mit Schwarzlichtfarbe bemalen und dabei 3D-Effekte erleben. Hört sich toll an? Dann ab nach Nürnberg in die Schwarzlichtfabrik. Im Süden der Stadt steht die Halle, in der die Spieler der Realität in ein einzigartiges Schwarzlichtparadies entschwinden können.

Adresse :

Nimrodstrasse 10, 90441 Nürnberg

Dienstag bis Donnerstag: 14 - 20 Uhr

Freitag: 14 - 23 Uhr

Samstag: 11 - 23 Uhr

Sonntag: 11 - 20 Uhr

ab 6 bis 8 Euro

9. Indoor Soccer und Beachvolleyball in Bamberg und Fürth

Sand unter den Füßen spüren und das im Winter? Das geht in zahlreichen Hallen, die brasilianisches Copacabana-Flair nach Franken bringen. Nicht nur Beachvolleyball, sondern auch Indoor Soccer ist beliebt. In Bamberg lädt der Sportpark dazu ein, sich nicht nur im Beach sondern auch im Bubble Soccer zu versuchen. Hier schlüpfen die Spieler in große aufgeblasene Luft-Kugeln, was für Action, Spaß und zahlreiche Lacher sorgt.

Adresse :

Zeppelinstraße 2b, 96052 Bamberg

Montag bis Freitag: 15 - 23 Uhr

Samstag bis Sonntag: 10 - 20 Uhr

ab etwa 3,50 Euro pro Person

In Fürth bietet indoor-Sport eine ganze Menge Aktivitäten wie Bubble Soccer, Beachvolleyball und Fußball-Billard an.

Adresse :

Leyher Straße 80, 90763 Fürth

Montag bis Freitag: 15 - 23 Uhr

Samstag: 10 - 23 Uhr

Sonntag: 9.30 - 23 Uhr

ab etwa 5 Euro

10. Bowling in Franken

Strike oder Spare? Beim Bowling geht es heiß her. Ein Klassiker unter den Indoor-Aktivitäten, deshalb aber nicht weniger spektakulär: Bowling ist sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen beliebt und verspricht Familienspaß. Abends bieten Neonlichter und Musik ein besonderes Flair. In Franken gibt es viele Bowlinghallen. Eine besonders schöne Anlage in Franken mit 16 Bahnen, befindet sich in Bindlich bei OK Bowling am Bindlacher Berg.

Adresse :

Goldkronacher Straße 27, 95463 Bindlach

Montag, Dienstag, Donnerstag: 17 - 24 Uhr

Freitag: 15 - 24 Uhr

Samstag & Sonntag: 14 - 24 Uhr

pro Spiel ab 2,80 Euro bis 3,60 Euro