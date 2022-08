Action, Geschichten und Natur: Podcast mit Tipps für Abenteuer mit Kindern

In der Episode „Abenteuer mit Kindern in Franken“ des inFranken.de-Podcasts Franken erleben nehmen dich Sandra und Sebastian mit auf eine kleine Zeitreise. Die Sprecher und Redakteure erzählen von ihren schönsten Erlebnissen als Kinder und sagen dir, was Kinder in Franken entdecken können.

Das DB-Museum im Nürnberg zum Beispiel: Zug-Fans können dort die Faszination Eisenbahn intensiv erleben und einfach in einen ICE steigen, der definitiv nicht losfahren wird. Große kleine Abenteurer kriegen hier ziemlich sicher große Augen, wie Sebastian aus eigener Erfahrung zu berichten weiß. Und wer einen besonderen Kindergeburtstag feiern will, der sollte die Episode genau anhören.

Abenteuer mit Kindern in Franken: Tipps im Podcast Franken erleben

Wer nicht so viel Lust auf Technik hat und lieber in die Natur möchte, für den hat Sandra einen guten Tipp in Unterfranken: den Baumwipfelpfad im Steigerwald. Dort war sie bereits mehrmals, schließlich liegt der nicht weit von ihrer Heimat entfernt. Das Besondere: In und über den Wipfeln der Bäume kann man der Natur beim Leben zusehen.

In dieser Episode von Franken erleben richten die beiden Redakteure von inFranken.de einen besonderen Blick auf die Abenteuer in Franken. Neben dem DB-Museum und dem Baumwipfelpfad geht es akustisch tief in die Erde und viele Jahrzehnte in die Vergangenheit.

Franken erleben ist ein inFranken.de-Podcast, der auf allen bekannten Podcast-Plattformen zur Verfügung steht. In unterschiedlichen Episoden erzählen die Hosts Sandra und Sebastian über „Must Dos“ in Franken, erzählen von eigenen Erlebnissen und erklären das fränkische Lebensgefühl. Regelmäßig erscheinen neue Episoden. Mehr dazu findest du hier.

Geschichte erleben: Tipps für historische Abenteuer mit Kindern

Mit Claudia Lindenlaub-Sauer, die einen Blog betreibt, haben Sandra und Sebastian außerdem eine echte Expertin zu Gast: Selbst dreifache Mutter, beschäftigt sich Claudia beruflich oft mit Kindern und Geschichte. Ihr Tipp ist vor allem etwas für kleine Ritter und Prinzessinnen.

Im Podcast schauen Sandra und Sebastian auch auf Orte in der Fränkischen Schweiz, die tolle Erlebnisse mit Kindern ermöglichen. Aber auch alleine oder zu zweit bietet die Region in der Mitte Frankens viele Erlebnisse. Welche, das könnt ihr in einer eigenen Episode von Franken erleben hören.