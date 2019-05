Im vergangenen Jahr wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt insgesamt 3.435.778 Autos deutschlandweit neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein minimaler Rückgang von 0,2 Prozent zu erkennen. Die beliebtesten Autos der Deutschen haben wir für Sie in einem Überblick zusammengefasst.

10. Ford Focus

Im Jahr 1998 löste der Ford Focus den Escort als Modellreihe in der Kompaktklasse ab. Seit 2011 feiert die Modellreihe bereits ihre dritte Generation und erreichte in den Jahren 2012 bis 2014 mit jeweils mehr als einer Millionen verkaufter Exemplare den ersten Platz in der weltweiten Verkaufsstatistik. Noch heute befindet er sich unter den Top 10.

Zulassungen: 49.279

9. Mini

Aus Gründen der Energiekrise wurde 1959 der erste Mini entwickelt. Seitdem ist der Kleinwagen weltweit beliebt.

Zulassungen: 50.494

8. Mercedes E-Klasse

Mit der Mercedes E-Klasse entwickelte Mercedes-Benz eine Business-Limousine für das volle Portmonee. Es ist bereits die zehnte Generation des Luxus-Wagens auf dem Markt erhältlich, der mit zahlreichen technischen Innovationen nicht nur als Firmenwagen dient, sondern auch im Privaten häufig genutzt wird.

Zulassungen: 51.175

7. Audi A4

Audi hat bereits zahlreiche Modelle wie die luxuriösen A6- oder die modernen Q-Modelle auf den Markt gebracht, doch Spitzenreiter des Automobilherstellers bleibt der Audi A4. Egal ob als Limousine, Avant oder allroad quattro, die Modellreihe bleibt beliebt und belegt den 7. Platz der meist verkauften Automodelle.

Zulassung: 53.340

6. Skoda Octavia

Wie bereits Skoda wirbt, ist die Modellreihe Skoda Octavia "ein echter Bestseller". Insgesamt 11 unterschiedliche Modelle sind erhältlich. Im vergangenen Jahr gewann das geräumige Fahrzeug die "Auto Trophys 2018".

Zulassungen: 58.444

5. Mercedes C-Klasse

Die Modellreihe der Mittelklasse zählt zu den teuersten, aber dafür auch zu den qualitativ hochwertigen. Seit 1993 wird das Modell an den Wünschen der Autofahrer optimiert.

Zulassungen: 62.784

4. VW Passat

Noch zuvor präsentierte sich der VW Passat auf dem zweiten Platz. Nun befindet er sich auf dem 4. In diesem Jahr soll er sich noch optisch verändern, damit er künftig wieder zu den besten drei gehört.

Zulassungen: 70.007

3. VW Polo

Der sportliche Kleinwagen ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern lässt auch durch seinen Sicherheitsassistenten jeden Fahrer zum Staunen bringen. Kritische Situationen werden von ihm schnell erkannt und zügig bewältigt.

Zulassungen: 70.488

2. VW Tiguan

Sowohl auf holprigen Strecken, als auch auf glatten Straßen bietet der VW Tiguan laut Volkswagen einen optimalen Komfort. Gerademal die zweite Generation der Modellreihe kam im Januar 2016 heraus und belegt bereits jetzt das Siegertreppchen.

Zulassungen: 74.749

1. VW Golf

Volkswagen belegt neben Platz 2 und 3 auch die Spitze der meist verkauften Automodelle im Jahr 2018. Der VW Golf liegt bei der Statistik deutlich vorne und wurde zuletzt 1980 vom Thron gestoßen.

Zulassungen: 211.512

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)