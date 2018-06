Eines fehlt noch für den perfekten Sommerurlaub!

Und das ist der richtige Partner oder die richtige Partnerin.

Urlaub mit Freunden oder Freundinnen ist klasse, ein Verwöhn-Wellness-Urlaub in einem Fünf-Sterne-Ressort in Österreich oder ein lässiger Städtetrip nach Barcelona, das hat schon was.

Bei den Jungs wäre das der Angelausflug in Norwegen, die Hütte am Fjord, oder die Hochgebirge-Alpintour, gerne auch die Hausboottour oder der Klassiker, Partyurlaub auf den Balearen.

Aber für die Seele und das Gemüt wünschen sich doch viele Singles einen Urlaubspartner für die Erholung in Zweisamkeit.

Und hier kann inFranken.de helfen.

Denn die Liebe wartet gleich um die Ecke. Statistisch waren 2017 über 10,42 % der Deutschen, also 8,6 Millionen von knapp 82,5 Millionen Gesamteinwohnern, auf einer Singlebörse angemeldet.

Die Chance eine neue Liebe genau aus deiner Region zu finden stehen also nicht schlecht, da das grob umgerechnet über:

53.000 Singles in Nürnberg

13.000 Singles in Fürth

13.000 Singles in Würzburg

11.000 Singles in Erlangen

sind.

Weitere Zahlen aus ganz Franken und wie Mann und Frau die Singles finden:

Ganz Franken: 415.000 Singles

Bamberg: 7.500 Singles

Bayreuth: 7.500 Singles

Schweinfurt: 5.200 Singles

Hof: 4.500 Singles

Coburg: 4.200 Singles

Noch nicht genug Zahlen, dein Ort fehlt noch? Hier weitere Zahlen:

Ansbach: 4.200 Singles

Schwabach: 4.000 Singles

Forchheim: 3.200 Singles

Lauf: 2.700 Singles

Kulmbach: 2.600 Singles

Roth: 2.500 Singles

Zirndorf: 2.500 Singles

Herzogenaurach: 3.300 Singles

Bad Kissingen: 2.200 Singles

Kitzingen: 2.100 Singles

Das war's für unsere größten Städte, bei den Verlinkungen stellen wir, unterteilt in vier Bereiche, empfohlene Möglichkeiten des Neu-Verliebens da.

Übrigens, bei allen durch inFranken.de empfohlenen Partnerbörsen ist die Anmeldung kostenlos.