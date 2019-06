Morgens beim Bäcker kurze Blicke austauschen, in der Mittagspause dann noch schnell etwas nach rechts swipen, am Abend in der Bar mühevoll ins Gespräch kommen – und trotz aller Anstrengungen hat sich für das kommende Wochenende mal wieder kein Date ergeben. Liebeshungrige Singles haben es im Alltag nicht leicht.

Warum dann nicht mal etwas komplett anderes probieren und bei einer Singlereise auf Partnersuche gehen? Bei heißen Temperaturen und lockerer Stimmung packt jeden die Abenteuerlust.

Auf Flirt-Kurs bei einer Single Kreuzfahrt

Gemeinsam übers Meer schippern mit gleichgesinnten Singles: bei einer Single Kreuzfahrt schlagen die Herzen nicht nur bei den romantischen Sonnenuntergängen auf See höher. Gemeinsame Landgänge und zweisame Stunden an Deck bei steifer Briese – hier findet man schnell jemanden zum Ankuscheln.

Gemeinsam auf Tour bei einer Single Städtereise

Weltberühmte Sehenswürdigkeiten, charismatische Metropolen und urbanes Flair: Warum nicht als Single eine bisher unbekannte Stadt entdecken und dabei weitere Partnersuchende kennen lernen?

Gleichgesinnte Treffen bei einer Singlereise mit Kind

Auch wer alleinerziehend ist freut sich auf einen entspannenden Urlaub – am besten mit guter Kinderbetreuung und Singles, die das Leben als „Ein-Eltern-Familie“ verstehen. Bei organisierten Singlereisen mit Kleinkind ist sowohl für Eltern als auch Kinder bestens gesorgt.

