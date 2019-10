Aus Franken für Franken: Alltagsbegleiter und Betreuer in der Nachbarschaft finden

Egal ob Senioren, junge Familien mit Kindern oder Berufstätige: Unsere Alltagshilfen richten sich an jeden, der Entlastung sucht. Durchsuchen Sie die Profile unserer zahlreichen Helfer und finden Sie individuelle Unterstützung in Ihrer Nähe. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, betreut.de, stellen wir Ihnen ein großes Helfer-Netzwerk zur Verfügung.



Über unsere Suche finden Sie schnell und einfach heraus, ob in passender Alltagshelfer oder Betreuung in Ihrer Nähe verfügbar ist. Anschließend treten Sie über den Onlineservice bequem mit den Helfern in Kontakt. So vereinbaren Sie die gewünschten Leistungen und Starten Ihre individuelle Zusammenarbeit.

Kinderbetreuung: Babysitter, Tagesmütter und Leihomas

Berufswelt, Alltag und Kinder unter einen Hut zu bekommen, wird immer schwieriger. Daher ist eine passende Kinderbetreuung oft für den beruflichen Erfolg entscheiden. Kindertagespflege entlastet Eltern, reduziert Fehlzeiten und gedankliche Abwesenheit am Arbeitsplatz und sorgt für Spiel und Spaß der Kinder. Jetzt Kinderbereuter in Ihrer Nähe finden

Schlechte Noten ade: Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung

Egal ob regelmäßige Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung oder gezielte Prüfungsvorbereitung auf Klassenarbeiten: Informieren Sie sich über die Referenzen in den detaillierten Profilen und finden Sie Nachhilfelehrer, die genau zu Ihren Anforderungen passen. Jetzt Nachhilfe & Hausaufgabenbetreuung finden

Unterstützung für Heim und Garten: Haushalts- und Gartenhilfen

Egal ob nach Unfall, Operation oder bei akuten Beschwerden: Wer krank ist, fällt nicht nur im Job aus. Auch Zuhause bleibt meist vieles liegen. Wer kümmert sich um Ihre schmutzige Wäsche, geht einkaufen, kocht für die Kinder und putzt Ihre Wohnung, wenn Sie es selbst nicht können? Aber auch im Alltag können einem die Aufgaben in Haus und Garten schnell über den Kopf wachsen. Jetzt Garten- & Haushaltshilfe finden

Seniorenbetreuer: Regelmäßige Fürsorge und Pflege

Wenn die Kinder aus dem Haus sind oder der Ehepartner verstorben ist, kommt oft die Einsamkeit, die viele Senioren bedrückt. Mit dem Alter einhergehen meist körperliche Beschwerden. Ihre Angehörigen meistern den Alltag nicht mehr so problemlos wie früher. Vermeintlich einfache Tätigkeiten wie Einkäufe, Körperpflege und Arztbesuche sind kaum mehr ohne Unterstützung zu meistern. Jetzt Seniorenbetreuer finden

Tiersitting, Gassi-Service & Co

Haustiere sind ein Teil der Familie und verdienen liebevolle Betreuung. Dennoch ist es nicht jedem möglich, immer für seinen Liebling da zu sein. Egal, ob Sie kurzfristig jemanden benötigen, der die Katzenbetreuung übernimmt oder regelmäßig mit Ihrem Hund Gassi geht - ein passender Tiersitter nimmt Ihnen die Sorgen ab. Jetzt Tierbetreuer finden