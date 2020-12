Die Weihnachtszeit sollte besinnlich sein und mit den Menschen verbracht werden, die man am meisten liebt. Viele haben jedoch nicht die Möglichkeit dazu oder müssen das Fest ohne einen geliebten Menschen verbringen. Zusätzlich erschwert auch der aktuelle Lockdown das beisammen sein zum Weihnachtsfest. In dieser stressigen Zeit verfallen viele Menschen dem Weihnachtsblues, einem Tiefpunkt voller Wehmut, Traurigkeit und Einsamkeit, einem fast schon depressiven Zustand.

Doch wenn der Weihnachtsblues jemanden voll im Griff hat, ist noch lange nicht alle Hoffnungen verloren. Es wird Zeit, aktiv zu werden und den Gegenspieler der schönsten Zeit des Jahres zu bekämpfen.

Was tun gegen den Weihnachtsblues?

Um die Weihnachtszeit ohne Weihnachtsblues zu erleben und die wundervollste Zeit des ganzen Jahres auch richtig genießen zu können, gibt es einige Tipps und Tricks, mit denen die Winterdepression ein Fremdwort bleibt.

Eine harmonische Beziehung statt dem Weihnachtsblues

Der Weihnachtsblues trifft besonders häufig Singles, die sich einsam und allein gelassen fühlen. Sie werden wehmütig, nostalgisch und bedauern sich selbst. Diese Sehnsucht nach Harmonie und Zweisamkeit kann man ganz einfach erfüllen und dass auch während dem Lockdown. Es wird Zeit, im hier und jetzt zu leben und sich auf die Suche nach einem neuen Partner zu machen. Ein perfektes Gegenstück mit dem Sie die festlichen Tage in romantischer Atmosphäre genießen können. Über eine seriöse Singlebörse wie single.inFranken.de können einsame Singles zur Weihnachtszeit nach Herzenslust mit attraktiven Männern und Frauen chatten und flirten. So findet man ganz bequem von zu Hause aus den passenden Partner.

Die Anmeldung ist natürlich kostenlos und zusätzlich schenkt Ihnen single.inFranken.de zum Fest der Liebe einen Gutschein für 3 Tage Premium-Mitgliedschaft mit dem Code weihnachten3.

Also Schluss mit Selbstmitleid und Trübsal blasen, der perfekte Partner für romantische Stunden wartet schon auf Sie!

Schöne Momente als Wundermittel gegen den Weihnachtsblues

Stress und negative Gedanken sind feste Bestandteile des Weihnachtsblues. Um diese zu vermeiden und somit auch der Winterdepression aus dem Weg zu gehen, sollte man sich regelmäßig Zeit für schöne Momente nehmen. Trotz Lockdown gibt es unzählige Möglichkeiten, um sich auch in der stressigen Zeit rund um Weihnachten eine Auszeit zu gönnen und neue weihnachtliche Glücksgefühle zu entfesseln.

- Glühwein oder eine heiße Schokolade trinken

- leckere Plätzchen backen

- ein buntes Lebkuchenhaus bauen

- im Kerzenlicht ein entspanntes Schaumbad nehmen

- Weihnachtslieder hören

- den Weihnachtsbaum schmücken

- einen klassischen Weihnachtsfilm anschauen

Am meisten Spaß machen diese schönen Moment natürlich in harmonischer Zweisamkeit mit einem Partner. Sollten Sie noch auf der Suche nach der Liebe sein, sind Sie auf der seriösen Singlebörse single.inFranken.de perfekt aufgehoben. Sie können sich kostenlos anmelden, bequem von zu Hause aus mit attraktiven Singles flirten und zusätzlich 3 Tage Premium-Mitgliedschaft gratis genießen mit dem Code weihnachten3.

Aktiv sein und den Weihnachtsblues verjagen

Der Weihnachtsblues verleitet Betroffene dazu, sich nur im Bett oder auf dem Sofa verkriechen zu wollen. Zusätzlich verstärken die aktuellen Ausgangsbeschränkungen dieses Verlangen. Gerade deshalb ist es wichtig aktiv, zu werden, um den Weihnachtsblues zu verjagen. Egal ob in der Natur, in einer Halle oder in den eigenen vier Wänden, auch die kalten Monate bieten abwechslungsreiche Aktivitäten für jeden Geschmack. So bekommt man an einem kalten Wintertag den Kopf frei und bekämpft den Weihnachtsblues mit Serotonin, den Glücksgefühlen, die bei aktiver Bewegung und Sport ausgeschüttet werden.

- Spaziergang in der Natur

- Schlittenfahren im Schnee

- Yoga machen in einem virtuellen Kurs

- Eislaufen in der Natur

- "YouTube Workout" im Wohnzimmer

- Snowboarden oder Skifahren

- Wandern auf einem Berg oder im Tal