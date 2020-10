Da ist ein wahnsinnig toller Mensch, doch statt Glückstaumel erleben Sie beim Gedanken an eine feste Partnerschaft Angstzustände, Stress oder gar Panik? Bindungsangst betrifft viele Menschen, kaum jemand redet darüber. Wie so oft in dieser Gesellschaft, wird über derartige Probleme kaum gesprochen. Trotzdem sind sie aber da und verhindern das Liebes- und Lebensglück unzähliger Singles und Paare. Dabei gäbe es so viele Wege aus der Angst ins Vertrauen, aus dem Stress in die Entspannung, aus der Panik ins Vergnügen. Auf der Suche nach dem besten Rat und echter Hilfe empfiehlt inFranken.de diese ersten Anhaltspunkte von den Partnersuche-Experten unseres Vertrauens:

Wie Bindungsängste erkennen? Eine Checkliste

Bindungsängste treten in jedem Alter auf und sind oft so hartnäckig und schwerwiegend, dass Menschen, die sie nicht kenne, sich nicht vorstellen können, was es bedeutet, zu lieben, aber keine Nähe zulassen zu können. Viele Menschen tragen jedoch seit Jahre dieses Angstpäckchen mit sich herum, wundern sich, warum sie sich mit der Liebe so schwertun und wissen womöglich gar nicht, dass sie davon betroffen sind. Auch diese Menschen sehnen sich ganz natürlich nach einer Beziehung, wollen nichts mehr, als Zeit mit einem Traumpartner und endlich nicht mehr allein sein.

Das sind typische Anzeichen:

Im Alltag merkt man außerdem, dass man zur Bindungsangst tendiert, wenn diese Merkmale auf einen selbst zutreffen:

Der Wunsch nach einer Beziehung wird von Angst ausgebremst

Sobald eine Beziehung Verpflichtungen mit sich bringt, wird es ungemütlich

Sie haben ein großes Bedürfnis nach Sicherheit

Die Erwartungen an die Partner sind in allen Bereichen sehr hoch

Nach ersten Treffen brauchen Sie erstmal wieder Abstand

Sie möchten nicht immer erreichbar sein

Themen wie gemeinsame Zukunft, oder Heirat bereiten Ihnen Bauchschmerzen

Sie möchten Ihren Partner nicht der Familie und Ihrem Freundeskreis vorstellen

Eine gemeinsame Wohnung kommt nicht in Frage

Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit sind ihnen sehr unangenehm

Wie solche Gefühle und Verhaltensweisen zu bewerten sind und wann es sich dabei tatsächlich um Bindungsangst und nicht nur um gewisse Charakterzüge handeln könnte, erklären die Partnersuche-Experten unseres Vertrauens in diesem tollen Beitrag:

Wer schon längst weiß, dass die eigene Bindungsangst so manche schöne Liebe verhindert und ihr Aufblühen untergräbt, muss nicht gleich verzweifeln. Es gibt Wege, die Bindungsangst zügig abzubauen.

Wie Bindungsangst loswerden? So anfangen

Bindungsängste treten bei vielen Menschen in leichter Form auf und können selbst aus dem Weg geräumt werden. Teils sind sie aber auch so schwerwiegend, dass nur eine fachkundige Betreuung helfen kann. Die ersten Schritte kann jedoch jeder selbst gehen und sehen, wie weit sich das Problem selbst beheben lässt. Dazu finden sich die ersten Schritte hier:

Ein erster Anfang ist dabei wie bei jeder psychischen Tücke, sich die Ursachen bewusst zu machen. Bei vielen Menschen liegen diese in der frühen Kindheit oder vergangenen Beziehungen.

Woher kommt die Bindungsangst? Ursachen erkennen

Ein Ehebruch, schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, falsche Vorbilder im Elternhaus oder eine belastende Beziehung nach der anderen. Die Gründe für Beziehungsängste müssen Sie nicht bei sich als Mensch suchen, aber sehr wohl in Ihrer Vergangenheit. Alles, was wir sind, sind wir durch die Zeit auf dieser Welt und die Schritte, die Erlebnisse, die uns geformt haben.

Um, die Bindungsangst hinter sich lassen zu können, müssen sie wissen, wo sie steckt und wer für sie verantwortlich ist. Dieser Beitrag hilft Ihnen dabei:

