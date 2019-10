Der Winter ist kalt und nass, man sehnt sich nach einem Partner. Warum nicht aus der Not eine Tugend machen und sich gemeinsam in einen abenteuerlichen Ski-Urlaub stürzen? Mit einer Gruppe gleichaltriger Singles kann man hier den Winter von seiner schönsten Seite kennen lernen. Gemeinsame Ski-Touren, oder auch Ski-Kurse bringen die Reisenden zusammen – beim Apré Ski hat man ausgedehnt Zeit sich kennen zu lernen.

Single Urlaub im Tuxertal

Die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 liegt unweit entfernt vom österreichischen Innsbruck. Das kleine Örtchen Tux bietet direkten Zugang zum Skigebiet, das bei 3.250 m Höhe Schneesicherheit fast das ganze Jahr und ein traumhaftes Alpenpanorama bietet. Der Reiseleiter vor Ort wartet mit einem abwechslungsreichen Programm aus Skifahren, Entspannung und Spaß auf.

Reisen für Singles in die Dolomiten

Italienisches Flair, weiße Schneepisten und ein romantischer Panoramablick über die Gipfel der Dolomiten – die perfekten Voraussetzungen für einen unvergesslichen Ski-Trip. Mehr als 40 Hütten, von urig bis modern, laden zu ausgelassenen Aprés Ski Parties ein. Von der Unterkunft bis hin zu den Ski-Kursen und dem Transfer von der Unterkunft in Bruneck ins Skigebiet ist vor Ort alles organisiert. Das einzige, worum man sich hier noch kümmern muss: Spaß haben und Flirten.

Urlaub für Alleinreisende in die Schweiz

In Zermatt lockt das höchstgelegene und größte Skigebiet der Alpen. Ob Buckelpisten, Carving-Abfahrten, oder Rennstrecken: hier ist für jeden Skifahrer oder auch Snowboard-Fan etwas Aufregendes dabei. Gemeinsam neues erleben und über seine sportlichen Grenzen hinausgehen – das Adrenalin schweißt auf jeden Fall zusammen und macht es leicht Kontakte zu knüpfen.

Singles auf der Piste

Was ist besser geeignet neue Leute kennen zu lernen, als gemeinsame Erlebnisse und Abenteuer? Skifahren in einer Gruppe macht garantiert nicht nur Spaß sondern hat zusammen mit weiteren Singles noch das gewisse Extra. Wo lässt es sich besser zusammenrücken als bei einem wärmenden Jagertee auf der Hütte, was verbindet mehr als die erste adrenalingeladene Abfahrt auf der schwarzen Piste? Eines ist sicher: ein unvergesslicher Urlaub wird es auf jeden Fall.

Wer es lieber besinnlicher möchte, der sollte sich auf jeden Fall unsere Tipps für eine Singlereise zu den schönsten Weihnachtsmärkten anschauen. Für alle, die noch keine Pläne für Silvester haben, haben wir auch die besten Reisetipps für einen unvergesslichen Start ins neue Jahr zusammengestellt.

Für diejenigen, die nicht bis zum ersten Schnee warten wollen: hier zur kostenlosen Anmeldung auf single.inFranken.de

* Hinweis: Es handelt sich bei dem in diesem Artikel bereitgestellten mit einem Sternchen gekennzeichneten Link um einen sogenannten Affiliate-Links/Werbelink. Wenn Sie auf den Link klicken und darüber buchen, bekommen wir eine Provision vom Anbieter. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.