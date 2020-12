Es ist keine Seltenheit, dass Menschen daran scheitern, ihre guten Neujahrsvorsätze in die Tat umzusetzen. Eine Studie des britischen Psychologen Richard Wiseman offenbarte, dass sich nur jeder Zehnte langfristig an seine Neujahrsvorsätze hält. Das Problem ist, dass man sich mit übermütigen Neujahrsvorsätzen oft zu hohe Ziele steckt und man sich nicht überwinden kann, diese durchzusetzen. Realistisch betrachtet ist es nachvollziehbar, dass niemand von heute auf morgen mit dem Rauchen aufhören kann oder plötzlich täglich Sport macht. Aus diesem Grund bieten sich zukünftig Neujahrsvorsätze an, die so simpel, realistisch und effektiv sind, dass diese auch wirklich jeder umsetzen kann.

Gute Neujahrsvorsätze, die jeder langfristig einhalten kann

Damit die guten Neujahrsvorsätze nicht nach wenigen Wochen schon wieder vergessen oder ignoriert werden, sollte Sie zukünftig eines bedenken: Ihre Vorsätze im neuen Jahr sollten Sie nicht vor unüberwindbare Hürden stellen, welche nur schwer zu erreichen sind und als Enttäuschung enden. Gute Neujahrsvorsätze sind realistische sowie erreichbare Ziele, die einem dabei helfen, ein glücklicheres Jahr zu erleben.

Neujahrsvorsatz: Einen neuen Partner finden

Besonders Singles haben jedes Jahr aufs Neue den Vorsatz, einen passenden Partner oder sogar die Liebe des Lebens zu finden. Dieser Neujahrsvorsatz ist auf keinen Fall unrealistisch oder überzogen. Jedoch vergessen viele, dass der perfekte Partner nicht einfach vom Himmel fällt oder plötzlich vor der eigenen Haustür auftaucht.

Neujahrsvorsatz: Das eigene Wohlbefinden steigern

Die wohl häufigsten Neujahrsvorsätze sind: Mehr Sport machen, Gewicht verlieren, sich gesund ernähren und mit dem Rauchen aufhören. Im besten Fall natürlich alles auf einmal. Viele Menschen überstürzen es hierbei und wollen alte Laster im neuen Jahr komplett ablegen. Jedoch kommt ihnen dabei meist der innere Schweinehund in die Quere und die guten Neujahrsvorsätze sind schnell wieder vergessen. Leider hat man oft zu hohe Erwartungen an sich selbst, doch der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ihm fallen Umstellungen schwer. Beginnen Sie mit kleinen Veränderung, feiern Sie Ihre Erfolge und belohnen Sie sich dafür. Mit Hilfe von kleinen, aber realistischen Schritten verbessern Sie Ihre Lebensweise effektiver als mit nur einem überzogenen Hauptziel.

- mehr Wasser pro Tag trinken

- täglich Zahnseide benutzen

- jeden Sonntag eine Stunde spazieren gehen

- einmal täglich Obst oder Gemüse essen

- zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen

- die Anzahl an Zigaretten pro Tag minimieren

- regelmäßige Voruntersuchungen beim Arzt

- Alkohol auf ein bis zwei Wochenenden im Monat reduzieren

- in der Mittagspause an die frische Luft gehen

- Süßigkeiten nur am Wochenende essen

Neujahrsvorsätzen lassen sich dank zusätzlicher Motivation gemeinsam mit einem Partner leichter erreichen. Egal ob mit einem Freund, einem Elternteil oder dem Partner, gemeinsam ist man stärker.

Neujahrsvorsatz: Gutes für die Umwelt tun

Beim Thema Neujahrsvorsatz denken glücklicherweise viele Menschen auch an selbstlose Dinge und möchten etwas für ihre Umwelt tun. Hierbei sollte man nicht nur an die Natur denken, sondern auch an die Personen im persönlichen und entfernten Umfeld. Auch hier ist es essenziell immer mit kleinen Schritten zu beginnen und sich nicht direkt auf ein großes Ziel zu stürzen. Dadurch erreicht man regelmäßige Erfolge und wird motiviert, um langfristig weiter zu machen.

- alte Kleidung spenden

- mehr Zeit für die Familie nehmen

- weniger Fleisch essen

- Jutebeutel statt Plastiktüten

- mit Hunden aus dem Tierheim spazieren gehen

- weniger Plastikprodukte kaufen

- mehr mit dem Fahrrad fahren

- Blut oder Stammzellen spenden

- Geld für wohltätige Zwecke spenden

- Freunde und Familie bei persönlichen Zielen unterstützen