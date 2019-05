Niemand ist perfekt. Insbesondere bei der Partnersuche sind unsere Makel und Schwächen jedoch ein besonders sensibles Thema. In Zeiten des „Healthy Lifestyles“ sorgt vor allem das Lieblings-Laster der Deutschen im Dating für Unsicherheit und gilt als der Abtörner schlechthin: das Rauchen.

Laut einer aktuellen Parship-Umfrage müssen sich Singles darum jedoch keine Gedanken machen. Unter mehr als 250.000 Befragten gab mehr als die Hälfte an, dass der Griff zum Glimmstängel bei der Partnersuche kein Totschlag-Kriterium sei.

Singles werden immer toleranter gegenüber Rauchern

Noch vor fünf Jahren gaben lediglich 18 Prozent der partnersuchenden Männer an, dass das Rauchen der Liebsten für sie unproblematisch sei. In der aktuellen Befragung sind drei Mal mehr Männer so verständnisvoll: 62 Prozent würden ihre Partnerin nehmen, wie sie ist. Auch Frauen sehen das Laster mittlerweile entspannter: die Hälfte gab an, dass Rauchen keine Auswirkung auf die Attraktivität eines Mannes habe. Vor fünf Jahren lag dieser Wert lediglich bei 14 Prozent.

Warum es sich trotzdem lohnt aufzuhören: Nicht-Raucher sind online kommunikativer

In der „echten Welt“ ist Rauchen ein echter Flirt-Katalysator. Es verbindet und man kommt leicht ins Gespräch - und das gerne immer wieder. Ganz anders sieht es allerdings in der „digitalen Welt“ und offensichtlich bei der Online-Partnersuche aus.

Im Rahmen der Umfrage wurde festgestellt, dass Single-Männer und Single-Frauen, die gerne zur Kippe greifen, deutlich weniger kommunikativ und engagiert beim Flirten sind. Im Durchschnitt tauschen diese nur halb so viele Nachrichten mit anderen Singles aus als Nichtraucher.

Rauchen in der Beziehung: Wie kann das funktionieren?

Damit eine Partnerschaft trotz des Lasters funktionieren kann, rät Paarberater und Parship-Coach Eric Hegmann insbesondere zu einem offenen Umgang damit: „[Es gilt] darüber zu sprechen und gegebenenfalls Regeln einzuführen. Sie sollten sich gegenseitig Räume schaffen, damit sich beide wohlfühlen…“. Hilfreich könne es dabei sein, wenn beispielsweise nur in bestimmten Räumen der Wohnung geraucht werden dürfe.

Raucher müssen sich bei der Partnersuche nicht verstecken

Selbst wenn man also dem qualmenden Laster verfallen ist, lohnt es sich Ausschau nach dem perfekten Partner zu halten. Nehmen Sie ihr Glück in die Hand! Bei inFranken.de ist die Anmeldung bei Parship kostenlos.