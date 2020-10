Die neusten Coronazahlen jetzt noch einfacher und übersichtlicher in unserer NewsApp!

Die kostenfreie News-App

Jetzt installieren

Aktuelle News lesen!

Die kostenfreie News-App

Jederzeit schnelle, aktuelle News!

Jetzt installieren

Durch die neue Kategorie "Corona Hotspot" bleibe Sie einfacher auf dem neusten Stand. Hier bekommen Sie die aktuellen Zahlen und Informationen zu:

Den neusten Entwicklungen und Regelungen Den neusten Nachrichten aus Franken Einen erweiterten Überblick für Bayern und drüber hinaus

Auch unsere Corona-Karte ist dabei, in der Sie alle Zahlen im Überblick haben. So bleiben Sie in der Corona-Pandemie noch einfacherer und schneller informiert!