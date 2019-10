In der kalten Jahreszeit sehnt man sich besonders nach einem vertrauten Partner. Wo lässt sich dieser besser finden als auf einem der wunderschönen Weihnachtsmärkte in Deutschland?

Weihnachtsmarkt-Hopping in Berlin

Die Hauptstadt ist immer eine Reise wert. Von cool und hip bis schick und elegant - hier findet jeder ein Plätzchen, das ihm gefällt. Bei mehr als 20 verschiedenen Weihnachtsmärkten in der ganzen Stadt kann man hier in der Vorweihnachtszeit von der klassischen Winterwelt am Potsdamer Platz hin zum modernen Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei als Single einiges erleben und entdecken.

Nur unweit entfernt vom Schloss Charlottenburg – auch dort findet jedes Jahr ein romantischer kleiner Weihnachts-Markt statt. Im schönen Charlottenburg-Willmersdorf befindet sich auch das Hotel Abendstern – die perfekte Unterkunft für Alleinreisende in Berlin.

Norddeutsches Weihnachts-Flair in Hameln

In der Rattenfänger-Stadt Hameln lockt der besinnliche Weihnachtsmarkt mit mehr als 70 individuell gestalteten Hütten jedes Jahr viele Besucher an. Kunsthandwerker, Weihnachtsbäckereien, Glühweinbuden und allerhand Leckereien sind umgeben von schönsten Bauten der Weser-Renaissance und charmanten Fachwerkhäusern. In dem kleinen Städtchen kann man nur in Vorweihnachtsstimmung kommen.

Als Unterkunft – insbesondere auch für Alleinreisende – ist das Hotel zur Börse bestens geeignet. Mitten in der Innenstadt kann man nach einem ausgedehnten Bummel über den Markt schon fast direkt in die kuscheligen Betten fallen.

Romantischer Singleurlaub auf dem Dresdner Striezelmarkt

Der Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten Deutschlands. Der Name leitet sich vom berühmten Dresdner Stollen ab, der im mittelhochdeutschen auch Struzel oder Striezel genannt wird. Mehr als 250 Händler verkaufen hier jedes Jahr volkstümliches Kunsthandwerk und allerhand Leckereien. Das Herzstück des Marktes ist die fast 15 Meter hohe Stufenpyramide – die größte der Welt.

Für einen City-Trip am Wochenende sollte man am besten ein Hotel direkt in der Innenstadt und in der Nähe des Weihnachtsmarktes auswählen. Das Hotel Indigo in der Dresdner Altstadt ist modern und liegt zentral im Herzen der Stadt.

Deutsche Weihnachtsmärkte sind eine Reise wert – auch als Single

Ob Berlin, Dresden oder Hameln - die deutschen Weihnachtsmärkte sind immer eine Reise wert. Warum nicht auch mal als Single alleine reisen? Mit unseren Hotel-Empfehlungen ist man in den Städten bestens aufgehoben. Dank der freundlichen Atmosphäre und der besinnlichen Vorweihnachtszeit bleibt man sowieso nicht lange alleine und findet schnell Reisebegleiter.

