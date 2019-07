Der Verlust eines geliebten Menschen ist schwer zu verkraften. Oftmals hilft das gemeinsame Gedenken um über den Schmerz hinwegzukommen. Unsere Seite trauer.infranken.de bietet genau diese Möglichkeit an und geht sogar noch darüber hinaus.

Auf unserer Trauer-Seite finden Sie seit 2004 archivierte Todesanzeigen aus der Franken Region. Täglich werden Anzeigen hinzugefügt und aktualisiert. Verbliebene bleiben somit auf dem aktuellsten Stand. Neben dem Todestag können zudem weitere Informationen über das Leben des Verstorbenen veröffentlicht werden.

Erinnerungen teilen

Die zusätzlichen Informationen ermöglichen den Trauernden durch Anekdoten, Fotos oder Videos ihre Erinnerung lebendig zu erhalten und schöne Momente mit anderen zu teilen. So werden die schönen und guten gemeinsamen Momente vor dem Vergessen bewahrt und für spätere Generationen in der Familie dokumentiert. Zünden Sie für ihre Liebsten online Gedenkkerzen an und schreiben Sie ihre Gedanken nieder.

Sie brauchen jemanden, der Ihnen zuhört und bei Ihrem Verlust beisteht? Die trauer.infranken.de Seite bietet Ihnen dabei Hilfe. Sowohl im Chat, als auch über das Telefon steht Ihnen täglich ein professioneller Trauerbegleiter zur Verfügung. Unsere Experten helfen Ihnen auch bei Fragen bezüglich der Trauerfeier und Bestattung.

Finden Sie in unserem Branchenbuch alle Dienstleister, die Sie für eine Beerdigung benötigen. Ob Floristen, Steinmetze oder Friedhöfe, unsere Trauer-Seite hat alle Unternehmen aus Ihrer Nähe aufgelistet.