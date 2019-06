Das kompakte Reiseformat, bei dem man innerhalb kürzester Zeit die weltberühmten Sehenswürdigkeiten und das einzigartige urbane Flair erlebt, ist mittlerweile das Highlight der Reisebranche. Aber was, wenn man gerade keinen Partner hat um auf Tour zu gehen oder die Freunde alle zu beschäftigt sind? Einfach eine Single Reise buchen!

Der große Vorteil an einer Single Städtereise ist, dass es sich hier nicht um einen mehrwöchigen großen Urlaub handelt. Spontan, kompakt und preiswert kann man den Charme der Großstadt genießen und in Historie, Kultur und Nightlife der Metropole eintauchen. Nebenbei kann man sich innerhalb der Single Reisegruppe austauschen, flirten und kennen lernen. Eventuell ist ja die große Liebe auch dabei. Und wenn nicht, so hat man wenigstens einige neue Bekanntschaften geschlossen und einzigartige Erinnerungen geschaffen.

Welche Städte eignen sich für eine Single Städtereise?

Städtereisen in Deutschland und in Europa stehen besonders hoch im Kurs. Diese sind innerhalb weniger Stunden zu erreichen und sind somit ideal für einen Kurztrip. In unserer Hauptstadt Berlin beispielsweise ist alle geboten: von anspruchsvoller Kultur über Sightseeing bis hin zu einem aufregenden Nachtleben. Wer das Dolce Vita in vollen Zügen genießen möchte, erlebt das echte Italien in der sizilianischen Großstadt Palermo oder im romantischen Venedig. Alternativ hat auch das Venedig des Nordens, Amsterdam, einiges zu bieten. Gut erreichbar liegt auch Prag, welches es schon ab 322 € für 3 Übernachtungen ausgiebig zu erkunden gilt.

Gibt es noch andere Single Reisen außer einer Städtereise?

