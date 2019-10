Wenn es draußen klirrend kalt wird und man am liebsten den ganzen Tag eingekuschelt zu Hause verbringen möchte, fehlt einem ein Partner besonders. Für die Singles aus Franken, die noch auf der Suche nach Mr. oder Mrs. Right sind, haben wir da den perfekten Tipp: eine Singlereise in den Süden oder in die Berge. Oder wie wäre es mit einem Besuch der romantischsten Weihnachtsmärkte in Deutschland? Wir haben die besten Singlereisen für einsame Herzen im Winter zusammengestellt.

Verlieben auf zwei Brettern

Alternativ natürlich auch auf einem, wenn man lieber Snowboard als Ski fährt. Bei einem Ski-Trip mit einer Gruppe Singles ist für jeden etwas dabei: ob ausgedehnte Touren durch das Ski-Gebiet für die Fortgeschrittenen oder kompakte Anfänger-Kurse für die Unerfahrenen. Am Abend beim Essen oder auf der Hütte beim Aprés Ski kommen jedenfalls alle zusammen. Die gemeinsamen Erlebnisse lassen die Gruppe schnell zusammenrücken und das Kennenlernen passiert quasi ganz von alleine.

Verlieben auf dem Weihnachtsmarkt

Zur Weihnachtszeit gibt es kaum etwas romantischeres als Weihnachtsmärkte. Wenn es draußen eiskalt ist, dann schmeckt der Glühwein am besten. Während man so in der Menge steht und sich umsieht ist das der perfekte Moment um Kontakte zu knüpfen. Also warum nicht einen kleinen Wochenend-Trip zu einem der besonders schönen Weihnachtsmärkte wagen? Zusammen mit einem Single-Freund oder einer Single-Freundin die beste Gelegenheit um die besinnliche Weihnachtszeit zu genießen und vielleicht sogar mit einer neuen Liebe als Souvenir zurückzukehren.

Bei einer Silvester-Reise sprühen die Funken

An Silvester stellt sich jedes Jahr aufs Neue die Frage, wie gefeiert werden soll. Aufregend, besonders und außergewöhnlich muss es sein. Aber am Ende laufen doch viele Partys und Feiern auf Pärchen-Veranstaltungen hinaus, bei denen man sich als Single eher als fünftes Rad am Wagen fühlt. Eine Reise zwischen den Jahren ist da eine wunderbare Alternative – noch besser sogar eine Reise speziell für Singles! Ob ein paar Tage im Süden oder kurzer Städte-Trip – so lässt sich das neue Jahr besonders denkwürdig begrüßen. Das kann nur ein guter Start für das neue Jahr sein.

Reisen, Flirten, Erleben - mit Singlereisen macht Dating Spaß

Singlereisen sind eine wunderbare Abwechslung mit dem Flirt-Alltag. In lockerer Atmosphäre lässt es sich am Besten kennenlernen. Ungezwungen und in der Gruppe kann man sich in Ruhe annähern. Ein unvergesslicher Trip wird es auf jeden Fall.

Wer doch lieber als Paar verreisen möchte und deshalb schon vor der Reise auf die Suche nach seinem Traumpartner gehen will: die Anmeldung bei single.inFranken.de ist kostenlos!