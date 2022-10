Ganze 2472 Beschwerden sind in diesem Jahr bisher bei der Post eingegangen - und das allein in Berlin. Eine Höchstzahl, denn im gleichen Zeitraum 2021 hatten nur gut die Hälfte der Kunden etwas wegen Verspätungen oder falsch zugestellten Sendungen zu meckern.

Die Beschwerdezahlen sind aus Sicht Serkan Antmens vom Deutschen Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation nur "die halbe Wahrheit". Denn nicht jeder Kunde beschwere sich. Laut Antmen kommen zahlreiche Kunden-Klagen bei seinem Verband an, wobei sie an die zuständige Bundesnetzagentur weitergeleitet werden. Auch bei der Post könnten sich Kunden beschweren, bekämen aber häufig nur Textbausteine als Antworten, erklärt Antmen.

Brief zweieinhalb Wochen zu spät - Post räumt deutschlandweit Schwierigkeiten ein

Antmens Verband - der als Verband der Postbenutzer gegründet wurde - hat Laufzeitmessungen von Briefsendungen durchgeführt, um zu prüfen, ob die Post ihr Versprechen hält, 90 Prozent der Briefe am folgenden Tag zuzustellen. "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass das sehr selten der Fall ist", sagte Antmen.

Wie gravierend die Lage teilweise ist, das zeigen die jeweiligen Extremfälle: So mussten Bewohner der Hufeisensiedlung in Berlin-Britz beispielsweise unlängst gut zweieinhalb Wochen auf ihre Briefe warten. Insgesamt entfielen 55 Prozent der Beschwerdegründe in diesem Jahr auf Briefe und 28 Prozent auf Pakete. Im Vorjahr betrafen 24 Prozent den Briefbereich und 59 Prozent den Paketbereich.

Ein Post-Sprecher erklärte die Brief-Probleme in Berlin mit der Corona-Infektionswelle. Außerdem sei die Urlaubszeit hinzugekommen. So könne es in einzelnen Bezirken zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. "Aufgrund der Personalengpässe mussten Teile von Touren in den zurückliegenden Wochen auf andere Kollegen umverteilt werden", sagte er. Mitarbeiter, die ihre tägliche Höchstarbeitszeit erreicht hatten, brachen ihre Touren demnach ab. "Auf der Tour noch verbleibende Haushalte konnten dann nicht taggleich, sondern erst verspätet an den Folgetagen mit Post beliefert werden."

Corona und Personalmangel - Regional sogar Notfallpläne in Kraft

Berlin ist aber bei weitem kein Einzelfall. "Die Corona-Infektionswelle geht auch an der Deutschen Post nicht spurlos vorbei", rechtfertigte ein Post-Sprecher gegenüber dem NDR die Probleme im Norden der Republik. Und im Südwesten muss die Post sogar auf Notfallpläne zurückgreifen. "Leider müssen wir Probleme, vor allem in der Briefzustellung, in manchen Regionen Baden-Württembergs einräumen", sagte eine Sprecherin. Um längere Ausfälle zu vermeiden, würden Briefe in besonders betroffenen Gebieten nur jeden zweiten Werktag zugestellt. Umfangreiche Rekrutierungsmaßnahmen für mehr Personal seien in die Wege geleitet worden.

Der Personalmangel bei der Post - aber auch bei anderen Zustellern - hat nun die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf den Plan gerufen, wie der Nachrichtensender ntv berichtet. Die Belastung für die Zusteller sei hoch und geeignetes Personal kaum zu finden, heißt es von den Arbeitnehmervertretern. Laut eigenen Angaben steuert die Post mit einer offensiven Werbe-Kampagne entgegen - "werde-eine:r-von-uns.de" wurde sie getauft und läuft bundesweit. Dabei werden vor allem die guten Löhne und Arbeitsbedingungen beim ehemaligen Staatsunternehmen betont.

Kurzfristig scheint jedoch keine Entspannung in Sicht. Und dabei könnten weitere Ausfälle zu schwerwiegenden Problemen führen - wie das Beispiel aus einigen Bodensee-Gemeinden zeigt. Das gehe jetzt schon ein halbes Jahr so, sagte beispielsweise der Bürgermeister der Gemeinde Hilzingen, Holger Mayer (parteilos). Der halbe Landkreis sei betroffen. Man wolle kein "Post-Bashing" betreiben, aber: "Irgendwann sollte man handfeste Lösungen präsentieren, wie man das Problem in den Griff bekommen will." Die Kommunen befürchten, dass nicht nur Rechnungen zu spät zugestellt werden, sondern auch Wahlunterlagen. Demnächst stehe die Bürgermeisterwahl in Gaienhofen an. "Da stellt sich natürlich schon die Frage, was passiert, wenn die Wahlunterlagen nicht fristgerecht bei den Leuten ankommen."

Wahlunterlagen zu spät? Schwerwiegende Folgen der Post-Probleme

Die Deutsche Post ist verpflichtet, die gesetzlich geforderte Grundversorgung sicherzustellen. Briefe müssen mindestens einmal werktäglich zugestellt werden. "Unser Betriebsmanagement arbeitet mit Hochdruck daran, die Lage wieder zu stabilisieren und Verzögerungen zu minimieren", sagte ein Post-Sprecher. Die Zeit drängt jedoch, denn die Post erwartet laut eigenen Angaben einen großen Ansturm im Weihnachtsgeschäft.

