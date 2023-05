Erneuter Streik bei der Bahn abgewendet: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatte einen 50-Stunden-Warnstreik auf den Schienen ab Sonntagabend (14. Mai 2023) geplant. Die Beschäftigten sollte von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, die Arbeit niederlegen und so den Bahnbetrieb lahmlegen.

Die Deutsche Bahn ist dagegen vor Gericht gezogen. Noch am Samstag kam es zu einer Einigung. Dennoch müssen Bahnkunden mit Beeinträchtigungen rechnen.

Update vom 14. Mai 2023, 16.00 Uhr: Zugausfälle wegen abgesagtem Bahn-Streik - das müssen Kunden wissen

Trotz der Warnstreik-Absage werden zu Wochenbeginn zahlreiche Züge im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn ausfallen. Am Montag führen rund zwei Drittel der geplanten Züge im Fernverkehr, teilte die DB am Sonntag mit. Auch am Sonntagabend komme es zu "einzelnen Zugausfällen". "Ab Dienstag werden alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein", kündigte der bundeseigene Konzern an.

Für den Regionalverkehr sprach die DB allgemein von "Einschränkungen und Zugausfällen", mit denen regional am Montag zu rechnen sei. Im Güterverkehr gebe es am Montag und Dienstag absehbar noch Einschränkungen.

Da der Warnstreik nur bei der Deutschen Bahn abgesagt wurde, werden einige Verbindungen privater Bahn-Unternehmen am Montag und Dienstag ebenfalls ausfallen. In Bayern trifft es zum Beispiel die Bayerische Oberlandbahn (BOB), die Bayerische Regiobahn (BRB) und den Meridian, wie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG mitteilte. Die EVG verhandelt derzeit mit Dutzenden Bahn-Unternehmen parallel neue Tarifverträge.

Auch nach der Warnstreik-Absage ermöglicht die DB Reisenden, ihre für Montag und Dienstag bereits gekauften Tickets schon am Sonntag zu nutzen. "Unsere Kulanzregelung bleibt bestehen", teilte der Konzern online mit. Sollten für Montag oder Dienstag gebuchte Züge ausfallen, gelten zudem die üblichen Fahrgastrechte - diese erlauben unter anderem, die Fahrt später nachzuholen. Da die Bahn angesichts des Feiertages Christi Himmelfahrt am Donnerstag (18. Mai) von sehr vollen Zügen ab Mittwoch bis zum Wochenende ausgeht, rät sie aber eher zur Vorverlegung der Reisen.

Update vom 13. Mai 2023, 16.00 Uhr: Streik vorerst abgewendet

Mit ihrem Eilantrag hat die Deutsche Bahn (DB) offenbar den geplanten Streik für Sonntag abgewehrt. Nach Informationen der ARD schlug das Gericht einen Vergleich vor, die EVG stimmte diesem zu. Ein Streik in der kommenden Woche ist damit aber nicht ausgeschlossen. Die beiden Parteien haben sich als Teil des Vergleichs aber darauf verständigt, "zügig und konstruktiv" zu verhandeln, heißt es von der DB. Ziel sei ein baldiger Abschluss der Verhandlungen.

Bislang ist noch unklar, was mit umgetauschten Tickets passiert und auch die Fahrpläne für die nächsten Tage stehen nicht ganz fest. Laut DB wird es trotzdem zu Einschränkungen im Zugangebot in Nah- und Fernverkehr kommen. "Die DB steht vor der großen Herausforderung, rund 50.000 Zugfahrten sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne wieder neu zu planen", heißt es in der Begründung des Unternehmens. Die Fahrplandaten müssen anschließend noch in die Auskunftssysteme eingepflegt werden. Erst ab Sonntagmittag können Bahnkunden Informationen zum genauen Fahrplan erhalten.

Update vom 13. Mai 2023, 10.40 Uhr: DB reicht Eilantrag vor Gericht ein, um Streik zu stoppen

Die Deutsche Bahn (DB) hat beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Eilantrag eingereicht, um den Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) doch noch zu stoppen. Dies gab sie in einer Pressemitteilung vom Samstag, dem 13. Mai 2023, bekannt. Den Streik bezeichnete die DB als "unverhältnismäßig" - da die DB "[...] über 10 Prozent Lohnerhöhung angeboten, die zentrale Vorbedingung der EVG erfüllt und sich mehrmals auf die EVG zubewegt" hätte.

Der Beginn der Verhandlung ist für heute um 12.00 Uhr geplant.

Deutsche Bahn: schon wieder Streik der EVG angekündigt

"Wir waren zu Kompromissen bereit, um den angekündigten Warnstreik auszusetzen und in die Verhandlungen einzutreten. Die DB AG setzt stattdessen lieber auf Spaltung und nimmt dafür die Fahrgäste in Geiselhaft", teilte die EVG zu ihrer Entscheidung mit. Die Bahn hielt dagegen, dass sie "bis zur letzten Minute alles versucht" habe, den Streik noch abzuwenden. "Wir sind nochmal auf die EVG zugegangen und haben bekräftigt, dass es am Thema Mindestlohn nicht scheitern wird. Wir wollen eine Lösung", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler.

EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch sprach in der Nacht zu Freitag von "Scheinangeboten" des Arbeitgebers. Zentraler Diskussionspunkt ist derzeit der gesetzliche Mindestlohn, den etwa 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der DB lediglich über Zulagen erhalten.

Zum Warnstreik aufgerufen sind alle Berufsgruppen bei der Bahn - also auch die Mitarbeiter an den Stellwerken, die den gesamten Bahnverkehr auf dem deutschen Schienennetz koordinieren. Dadurch hat der Warnstreik sehr große Auswirkungen - er wird absehbar auch Bahn-Unternehmen treffen, die am Tarifkonflikt gar nicht beteiligt sind. Auch der Güterverkehr dürfte weitgehend zum Erliegen kommen.

Aus Sicht der Deutschen Bahn (DB) gibt es keinen Grund mehr für den Warnstreik. "In intensiven Gesprächen bis zum späten Donnerstagabend" habe man der EVG zugesagt, ihrer vor Monaten erhobene Forderung nach einer Abbildung des gesetzlichen Mindestlohns nachzukommen, teilte der Konzern gegen Mitternacht mit. "Wir haben die Forderung zum Mindestlohn erfüllt, jetzt steht die EVG im Wort", hob DB-Personalvorstand Martin Seiler hervor.

Streit um Mindestlohn: So ist der aktuelle Stand der Verhandlungen

Die EVG will den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro zunächst in die Tariftabellen aufnehmen, damit alle weiteren Verhandlungsergebnisse dann auf diesen Wert berechnet werden. Die Bahn hat das inzwischen zugesagt, will aber erst später in den Verhandlungen klären, ob sämtliche Tarifergebnisse dann bei diesen Beschäftigten ebenfalls als Erhöhungen in die Tabellen kommen oder etwa über Zulagen gezahlt werden. Die Bahn argumentiert, dass sie sonst etwa bei Sicherheits- oder Reinigungspersonal weit mehr als die branchenüblichen Löhne zahle.

Insgesamt verhandelt die EVG für 180.000 Beschäftigte bei der DB. Parallel laufen Gespräche mit rund 50 weiteren Bahn-Unternehmen über neue Tarifverträge, dabei geht es um noch mal 50.000 Beschäftigte. Direkt bestreikt werden fast alle dieser Unternehmen, nur in wenigen Fällen sieht die Gewerkschaft Fortschritte in den Verhandlungen.

Bequem reisen mit der Deutschen Bahn - Info & Buchung

Die Güter-Konkurrenten forderten die Deutsche Bahn auf, einen Notbetrieb zu organisieren. "Die nicht im Tarifkonflikt stehenden Unternehmen dürfen weder vorsätzlich noch fahrlässig indirekt geschädigt werden", heißt es in einem Schreiben des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen an die Bahn-Infrastruktursparte DB Netz.

Fahrkarten auch Christi Himmelfahrt noch gültig

Wer für den Zeitraum des 50-stündigen Bahn-Warnstreiks zwischen Sonntagabend und Dienstagnacht ein Zugticket für den Fernverkehr gekauft hat, kann dieses auch in den Tagen danach flexibel nutzen - auch über Christi Himmelfahrt. Eine Nutzung der Tickets auch nach dem Ende des Warnstreiks sähen die Fahrgastrechte ausdrücklich vor, sagte ein Bahnsprecher am Freitag auf Anfrage.

Gut zu wissen: Kann ich bei einem Streik zu Hause bleiben?

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Henning Kaiser/dpa