Schon seit mehr als zehn Jahren sorgen sie pünktlich zur Weihnachtszeit für Aufregung: die Zipfelmenschen, ehemals Zipfelmänner, von Penny. Der Discounter will mit der Schokohohlfigur für mehr Toleranz und Diversität werben. Anlässlich der Fußball-WM in Katar stehen die Zipfelmenschen in diesem Jahr unter dem Motto "Komm ins Team Love".

Seit dem 31. Oktober gibt es die Figuren in den Penny-Märkten zu kaufen. Sie tragen Fußball-Uniformen in Regenbogenfarben, die obligatorische Zipfelmütze und sind in zwei Sorten erhältlich. Wie Penny in einer Pressemitteilung erklärt, werden 20 Cent des Verkaufserlöses von 1,49 Euro an das Projekt "Fußball für Vielfalt" gespendet. Die Initiative der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und der Universität Vechta setzt sich gegen Homophobie im Sport ein.

Penny setzt Zeichen gegen Katar: "Zipfelmensch" für mehr Toleranz im Fußball

"Homofeindlichkeit zieht sich leider immer noch wie ein tiefer Riss durch den Fußball und die übrige Sportwelt", sagt der Penny-Manager Stefan Görgens. Der Discounter wolle mit den Zipfelmenschen ein Zeichen für mehr Toleranz und Weltoffenheit im Sport setzen. Das sei gerade jetzt wichtig, wo sich alle Blicke auf die Fußball-WM in Katar richten. "Einem Land, in dem Homosexualität schlicht verboten ist", so Görgens.

Katar steht quasi seit seiner Bekanntgabe als Gastgeberland der Weltmeisterschaft in der Kritik. Die Vergabe war aus vielen Gründen umstritten: die Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien, die fehlende Fan-Kultur - und die offene Diskriminierung der LGBTQ-Community. Homosexualität ist in Katar strafbar, es drohen bis zu sieben Jahre Haft. Von offizieller Seite heißt es zwar, alle Fans seien "willkommen" und es werde keine "Diskriminierung von irgendjemandem" geduldet. Die Aussagen eines WM-Botschafters des Emirats lassen jedoch auf eine andere Realität schließen. Auf der Webseite des Auswärtigen Amts ist unter den Reisehinweisen zur WM eine explizite Warnung für LGBTQ-Personen zu finden. Die Organisation Human Rights Watch berichtete Ende Oktober von der willkürlichen Verhaftung und Misshandlung queerer Menschen in Katar.

In den sozialen Medien erhält Penny viel positives Feedback für die Zipfelmenschen-Aktion. Eine Nutzerin schreibt beispielsweise auf Facebook, dass sie selbst die Schoko-Figuren nicht essen könne, sie aber trotzdem kaufen und verschenken werde. "Eigentlich boykottiere ich dieses Jahr alles was mit Fußball (zumindest WM mäßig) zu tun hat, aber die hol ich mir doch gerne ins Haus", schreibt eine weitere Nutzerin. Unter den Post, die für die Zipfelmenschen werben, gibt es aber auch Beschwerden. So findet ein User die Figur diskriminierend und frag, warum Penny nicht auch "eine Vaginamenschin" anbiete. Der Discounter hat dieses Jahr extra aus den Zipfelmännern Zipfelmenschen gemacht, "damit sich wirklich auch jeder und jede mit der Botschaft identifizieren kann". Bei dem genannten Nutzer ist das offensichtlich noch nicht angekommen.

Aktion für guten Zweck stößt auf Kritik: Penny-Kundschaft droht mit Boykott

Andere Nutzer*innen drohen Penny mit Boykott. Sie bezeichnen die Zipfelmenschen als "endzeit-dekadenten Mist" und schreiben, dass sie nicht mehr bei Penny einkaufen werden. "Penny hat sich für mich erledigt, da gehe ich nie wieder einkaufen egelhaft [sic]", so ein Nutzer. Das Social-Media-Team des Discounters ist allerdings schon dafür bekannt, mit negativen Kommentaren humorvoll umzugehen. Den Kommentar "Das wars jetzt endgültig für mich. Nie mehr Penny!!!" kommentiere der offizielle Account von Penny zum Beispiel mit der Frage: "Fühlst du dich etwa von einer Schoki-Figur angegriffen? Wir fragen für einen Freund."

Die Sorge, dass der Zipfelmensch die üblichen Nikoläuse ersetzt, gibt es unter der Penny-Kundschaft ebenfalls. Wie jedes Jahr antwortet Penny darauf mit dem Hinweis, dass die Schokoweihnachtsmänner direkt daneben im Regal stehen. Die Zipfelmenschen sind lediglich eine zusätzliche Option im Sortiment.