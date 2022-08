Worms: Konzert der deutschen Band Silbermond beim "Jazz & Joy"-Festival

Die Band begeisterte mit der neuen Single "Auf Auf" genauso wie mit alten Klassikern

genauso wie mit Sängerin Stefanie Kloß ist aktuell als Coach bei The Voice of Germany zu sehen

Ein lauer Sommerabend vor dem Wochenende, eine tolle Location und viele Menschen, die endlich wieder Live-Musik erleben möchten. Die Voraussetzungen für ein tolles Konzert am Freitagabend (20. August 2022) beim "Jazz & Joy"-Festival in Worms waren gegeben. Ab 20.00 Uhr stimmte der Voract die Besucher*innen ein, bevor die Band Silbermond um 21.00 Uhr die Bühne betrat.

"Jazz & Joy" Festival in Worms: So war die Stimmung beim Silbermond-Konzert

Bereits um 18.00 Uhr öffneten sich im Rahmen des Musikfestivals "Jazz & Joy" die Tore zum Wormser Marktplatz. Seit 1991 findet die Veranstaltung statt und lockte bereits viele Liebhaber*innen von Live-Musik in die rheinland-pfälzische Innenstadt. In diesem Jahr konnte die Festivität wieder in voller Größe stattfinden, sodass auch einige internationale Acts vertreten waren.

Das Publikum setzte sich aus einer bunten Mischung aus interessierten Ortsansässigen und treuen Fans zusammen, die jedoch eines einte: Alle wollten die vierköpfige Band aus dem sächsischen Bautzen sehen und vor allem hören. Für den Konzertgenuss aus der ersten Reihe warteten einige hart gesottene Fans bereits seit 5.00 Uhr in der Früh vor der Location, wie sie inRLP.de gegenüber verrieten.

Um 20.00 Uhr betrat für den Voract Egon Werler die Bühne und wurde bereits jubelnd von den Besucher*innen empfangen. Der 16-jährige The Voice of Germany-Sieger überzeugte mit seinen gefühlvollen selbstgeschriebenen Songs und dem Hit "Flügel" von Max Prosa, mit dem er 2021 bei den Blind Auditions Tausenden eine Gänsehaut bescherte.

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß verrät die besondere Beziehung zu der rheinland-pfälzischen Stadt Worms

Ungefähr zwanzig Minuten später war es dann endlich so weit: Das Licht ging aus, das Intro ertönte und die Menschen rückten zusammen. Dann betraten die vier strahlenden Musiker*innen von Silbermond die Bühne und gaben das noch unveröffentlichte Lied "Wenn was beginnt" zum Besten. Nach dem zunächst ruhigen und akustischen Stück folgte der energetische Klassiker des ersten Albums "Wissen was wird".

Von Beginn an konnte Silbermond die Menge mitreißen und zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitspringen animieren. Zwischen den abwechselnd ruhigen und eher rockigen Songs wurden auch ernste Töne angeschlagen. Die Themen Krieg und Krisen kamen in den Ansprachen oft vor. Noch häufiger betonten die Musiker*innen, wie sehr ihnen das Live-Gefühl gefehlt habe, was man als Konzertbesucher*in sofort spürte.

In einer Ansprache verriet Sängerin Stefanie Kloß, was die Band mit Worms verbindet und warum es nicht zu entschuldigen sei, dass sie bislang noch nie hier gespielt hatten: Die rheinland-pfälzische Stadt verbindet eine Städtepartnerschaft mit Bautzen, der sächsischen Heimatstadt der vier Musiker*innen.

Bad in der Menge: So nahbar und echt zeigte sich die Bautzner Band

Nicht nur die altbekannten Hits wie "Symphonie", "Durch die Nacht" oder "Irgendwas Bleibt" sorgten bei den Fans während des Silbermond-Konzerts für Begeisterung. Besonders die neue Single "Auf Auf", die einen positiven Blick auf die Zukunft und ein gesundes Stückchen Optimismus in der aktuellen Zeit bietet, bejubelte das Publikum ausgiebig. Auf einer zweiten Bühne, mitten im Publikum, performten die Musiker*innen in einem kleinen Akustik-Set eher emotionale Songs.

Zu dieser sogenannten B-Stage nahmen die Bandmitglieder den kürzesten Weg: zu Fuß durch die Menge. Für den Rückweg wählte Sängerin Stefanie eine ganz besondere Art. Seit es Silbermond gibt, gehört Stagediving zur Tradition. Also ließ sich die Frontfrau mit den Worten "Ich lauf doch nicht wieder da vor" auf den Händen der Menge wieder zurück zur Bühne tragen.

Nach ungefähr zwei Stunden voller Energie beendeten Silbermond mit ihrem Lied "Machen wir das Beste draus", einem Song, der 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie entstanden war, ihr Konzert in einer eher sentimentalen Stimmung. Am Ende konnten sich die Fans noch über geworfene Plektren und Drumsticks freuen.