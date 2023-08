Wegen Listerien ruft die Norfisk GmbH das Produkt "Gut&günstig Norwegischer Stremel Lachs heiß geräuchert Natur" in der 125-g-Packung zurück. Das teilte das Unternehmen aus Wismar am Montagabend mit.

Der Fisch sei vor allem bei Edeka und Marktkauf angeboten worden. Betroffen sei nur Ware mit dem Verbrauchsdatum 02.09.2023 und der Losnummer L34232531/20. Sie sei mit der Veterinärkontrollnummer PL 20031801 WE gekennzeichnet.

Listerien nachgewiesen - Edeka-Lachs soll nicht verzehrt werden

Es werde dringend davon abgeraten, das Produkt zu essen. Bei einer Kontrolle sei das Bakterium Listeria monocytogenes nachgewiesen worden. Listerien können den Angaben nach unter anderem grippeähnliche Symptome mit Fieber und Durchfall auslösen.

Der Lachs mit der entsprechenden Losnummer und dem genannten Verbrauchsdatum könne gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Außerdem hat das Unternehmen The Family Butchers Germany GmbH hat den Artikel "Gut&Günstig Hauchfeine Delikatess Salami geräuchert" in der 200-g-Packung zurückgerufen. Betroffen sei ausschließlich Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 10.09.2023, 11.09.2023 und 12.09.2023, teilte das Unternehmen mit Sitz in Nortrup am Montag mit.

Plastikteilchen in der Salami - Zweiter großer Rückruf bei Edeka

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen blaue Kunststofffremdkörper befinden. Die Ware wurde bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten.